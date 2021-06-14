НАТО продовжить нарощувати військовий потенціал для протидії РФ. Реагуватимемо жорстко і чітко, - Столтенберг

НАТО продовжуватиме нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії "російській агресії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Він повторив, що "підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом - на обороні й діалозі".

Генсек зазначив: "Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції".

За його словами, НАТО не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія", але буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

Столтенберг заявив, що НАТО після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) "не змінило своєї концепції" і не має наміру "розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".

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"Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї", - наголосив він.

За словами Столтенберга, одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями - "це частина діалогу з Росією".

Генсек альянсу заявив про важливість санкцій, запроваджених проти Росії. За словами Столтенберга, їхнє застосування слід продовжувати поряд із "більш значною підтримкою близьких партнерів (НАТО. - Ред., таких як Україна і Грузія".