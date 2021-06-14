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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО продовжить нарощувати військовий потенціал для протидії РФ. Реагуватимемо жорстко і чітко, - Столтенберг

НАТО продовжить нарощувати військовий потенціал для протидії РФ. Реагуватимемо жорстко і чітко, - Столтенберг

НАТО продовжуватиме нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії "російській агресії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Він повторив, що "підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом - на обороні й діалозі".

Генсек зазначив: "Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції".

За його словами, НАТО не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія", але буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

Столтенберг заявив, що НАТО після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) "не змінило своєї концепції" і не має наміру "розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також агресивну поведінку РФ, - Столтенберг

"Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї", - наголосив він.

За словами Столтенберга, одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями - "це частина діалогу з Росією".

Генсек альянсу заявив про важливість санкцій, запроваджених проти Росії. За словами Столтенберга, їхнє застосування слід продовжувати поряд із "більш значною підтримкою близьких партнерів (НАТО. - Ред., таких як Україна і Грузія".

Автор: 

НАТО (6422) оборона (4770) росія (64923) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+4
Жёстко выражать возмущение и чётко проявлять озабоченность... Импотенты гребаные.
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14.06.2021 08:27
+3
Выразят очередную озабоченность. Жалкие карлики, ничего вы не можете. Ну ладно, сожрет Рф Украину. Ну так она дальше пойдет. Уверен, что никто не будет защищать ни Прибалтику, ни Польшу и т.д. Всех предадут, как делали это в 30-х гг. прошлого столетия. Всех сольют и пойдут работать в Газпром.
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14.06.2021 09:25
+2
Жорстка взволнованность і чотка озабоченность
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14.06.2021 08:31
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Жёстко выражать возмущение и чётко проявлять озабоченность... Импотенты гребаные.
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14.06.2021 08:27 Відповісти
Жорстка взволнованность і чотка озабоченность
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14.06.2021 08:31 Відповісти
жестко выразим глубокую озабоченность, четко попросим стороны сесть за стол переговоров
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14.06.2021 08:32 Відповісти
Бла бла бла
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14.06.2021 08:32 Відповісти
НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал Источник: https://censor.net/ru/n3271162
Та невже Україну приймуть?
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14.06.2021 08:33 Відповісти
З купою шпигунів в ОПі?
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14.06.2021 08:36 Відповісти
рузге кочегарят кузнецова
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14.06.2021 08:55 Відповісти
Так готовы,что готовы будите убрать ядерные ракеты из Европы,чтобы наладить хорошие отношения с рф?
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14.06.2021 09:07 Відповісти
"подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге". НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинациюразличных инструментов" Источник: https://censor.net/ru/n3271162

https://ria.ru/20210613/rakety-1736810652.html Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного... РИА Новости, 13.06.2021
Что вы не знаете о НАТО и стесняетесь спросить. В Киеве, на трибунах стадиона "Олимпийский" свободно разместится 3 армии стран членов НАТО Венгрии, Чехии и Словакии. Ещё пару тысяч свободных мест останется. Если военный блок увеличит состав армии на немыслимые 10% (в планах 2%), то на стадионе просто не останется свободных мест.
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14.06.2021 09:22 Відповісти
Выразят очередную озабоченность. Жалкие карлики, ничего вы не можете. Ну ладно, сожрет Рф Украину. Ну так она дальше пойдет. Уверен, что никто не будет защищать ни Прибалтику, ни Польшу и т.д. Всех предадут, как делали это в 30-х гг. прошлого столетия. Всех сольют и пойдут работать в Газпром.
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14.06.2021 09:25 Відповісти
Как всегда в Нато сидят одни балаболки и болтуны!! нашли чем пугать Пуйла!!Пуйла надо в морду бить и пожёсче, а они всё о диалоге с ним и болтовне, о договорах на которые путин положил свои детородный орган!! Ведь все понимают и знают , что Пуйло никогда не применит Ядерное оружие!! так попиликают и успокоятся!! А и наши бездари руководители разинули рот и слушают байки коммунистов 50-60-х годов!! Уже 70 лет пиликают и пугают ядерным оружие и что?? Кому нужны ядерные руины!!?? По-моему Чернобыль всех убедил, что с ядерной реакцией шутить нельзя!! И пресмыкаться перед Пйулом Украине. за падло!!
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14.06.2021 13:12 Відповісти
 
 