Байден пояснив своє небажання виходити на спільну пресконференцію з Путіним: Це не змагання в тому, хто може ставити один одного в незручне становище
Президент США Джо Байден не має наміру проводити спільну пресконференцію з президентом РФ Володимиром Путіним за підсумками їхніх переговорів у Женеві.
Байден пояснив своє рішення на пресконференції за підсумками саміту G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Це не змагання в тому, хто може краще виступати перед пресконференцією або ставити одне одного в незручне становище", - заявив він.
Байден наголосив, що хоче чітко позначити умови поліпшення відносин з Росією.
"Ми не шукаємо конфлікту, ми шукаємо рішення щодо тих дій, які, на нашу думку, не сумісні з міжнародними нормами", - продовжив американський лідер.
У п'ятницю в Білому домі заявили, що за підсумками зустрічі з Путіним Байден дасть окрему пресконференцію. Лідери країн не вийдуть до ЗМІ разом.
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