Байден пояснив своє небажання виходити на спільну пресконференцію з Путіним: Це не змагання в тому, хто може ставити один одного в незручне становище

Президент США Джо Байден не має наміру проводити спільну пресконференцію з президентом РФ Володимиром Путіним за підсумками їхніх переговорів у Женеві.

Байден пояснив своє рішення на пресконференції за підсумками саміту G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це не змагання в тому, хто може краще виступати перед пресконференцією або ставити одне одного в незручне становище", - заявив він.

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Байден наголосив, що хоче чітко позначити умови поліпшення відносин з Росією.

"Ми не шукаємо конфлікту, ми шукаємо рішення щодо тих дій, які, на нашу думку, не сумісні з міжнародними нормами", - продовжив американський лідер.

У п'ятницю в Білому домі заявили, що за підсумками зустрічі з Путіним Байден дасть окрему пресконференцію. Лідери країн не вийдуть до ЗМІ разом.