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Новини
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Байден пояснив своє небажання виходити на спільну пресконференцію з Путіним: Це не змагання в тому, хто може ставити один одного в незручне становище

Байден пояснив своє небажання виходити на спільну пресконференцію з Путіним: Це не змагання в тому, хто може ставити один одного в незручне становище

Президент США Джо Байден не має наміру проводити спільну пресконференцію з президентом РФ Володимиром Путіним за підсумками їхніх переговорів у Женеві.

Байден пояснив своє рішення на пресконференції за підсумками саміту G7, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це не змагання в тому, хто може краще виступати перед пресконференцією або ставити одне одного в незручне становище", - заявив він.

Також читайте: Путін має рацію, що відносини США і Росії перебувають у "найнижчій точці", - Байден

Байден наголосив, що хоче чітко позначити умови поліпшення відносин з Росією.

"Ми не шукаємо конфлікту, ми шукаємо рішення щодо тих дій, які, на нашу думку, не сумісні з міжнародними нормами", - продовжив американський лідер.

У п'ятницю в Білому домі заявили, що за підсумками зустрічі з Путіним Байден дасть окрему пресконференцію. Лідери країн не вийдуть до ЗМІ разом.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23758) США (22497)


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Топ коментарі
+6
Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение - Цензор.НЕТ 8126
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14.06.2021 08:46
+4
Ще один хоче зазирнути ***** вглаз.
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14.06.2021 08:45
+3
Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему будет 78 лет: и бздит, что ***** его облапошит. Такой, ты, пилят дипломат, как и наш ********** президент! Фуфло голимое, не в ту сигагогу ходили!
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14.06.2021 08:47
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Вбивцю треба ігнорувати,а не проводити спільні заходи
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14.06.2021 08:39 Відповісти
Ще один хоче зазирнути ***** вглаз.
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14.06.2021 08:45 Відповісти
Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение - Цензор.НЕТ 8126
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14.06.2021 08:46 Відповісти
Стадион так стадион
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14.06.2021 08:46 Відповісти
Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему будет 78 лет: и бздит, что ***** его облапошит. Такой, ты, пилят дипломат, как и наш ********** президент! Фуфло голимое, не в ту сигагогу ходили!
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14.06.2021 08:47 Відповісти
Да успакойся, рашистский чмошник, будете удушены а-ля ссссссссср,без шума и пыли ,лопухи....
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14.06.2021 09:15 Відповісти
Байден не хочет рефлекторно обильно сблевать на ******.
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14.06.2021 11:20 Відповісти
Дедушка в деменции, еще слова забудет или вообще где находится, а рейтинг США из-за такого маразматика байдена и так на нуле, зачем еще эта совместная пресс-конференция, где в очередной раз можно ударить в грязь лицом.
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14.06.2021 09:27 Відповісти
Борель ще у всіх в пам'яті. От і добре.
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14.06.2021 09:57 Відповісти
Байден сказал, что на одном гектаре не проведёт с педофилом общую прессконференцию.
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14.06.2021 10:19 Відповісти
 
 