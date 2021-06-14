Байден зустрічається з Путіним, щоб безпосередньо обговорити глибокі розбіжності. Якщо РФ продовжить діяти нерозважливо - ми відповімо рішуче, - Блінкен

Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, попри розбіжності з багатьох питань.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АВС News.

Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч із Путіним. Навпаки, він використає цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.

"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми досягти більш передбачуваних і стабільних відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.

За його словами, Байден чітко дав зрозуміти, що, коли він сяде поруч із Путіним, то не буде стримуватися.

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Він також зазначив, що одним із критичних послань президента буде вимога, щоб Росія припинила "якимось чином покривати злочинні організації, які беруть участь у кібератаках, зокрема програми-вимагачі", і заклик "до співпраці з Росією в боротьбі з цими злочинними організаціями тією мірою, якою вони діють на території Росії".

Блінкен також висловив думку, що санкції США можуть бути ефективними, особливо коли вони здійснюються в координації з іншими країнами. І додав, що санкції щодо Росії в питанні України, можливо, запобігли подальшій російській агресії.