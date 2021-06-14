Байден зустрічається з Путіним, щоб безпосередньо обговорити глибокі розбіжності. Якщо РФ продовжить діяти нерозважливо - ми відповімо рішуче, - Блінкен
Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, попри розбіжності з багатьох питань.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АВС News.
Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч із Путіним. Навпаки, він використає цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.
"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми досягти більш передбачуваних і стабільних відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.
За його словами, Байден чітко дав зрозуміти, що, коли він сяде поруч із Путіним, то не буде стримуватися.
Він також зазначив, що одним із критичних послань президента буде вимога, щоб Росія припинила "якимось чином покривати злочинні організації, які беруть участь у кібератаках, зокрема програми-вимагачі", і заклик "до співпраці з Росією в боротьбі з цими злочинними організаціями тією мірою, якою вони діють на території Росії".
Блінкен також висловив думку, що санкції США можуть бути ефективними, особливо коли вони здійснюються в координації з іншими країнами. І додав, що санкції щодо Росії в питанні України, можливо, запобігли подальшій російській агресії.
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мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.
??? Я щось пропустила ?
То він, наприклад, кораблі =рєшитєльно= відкликав ?
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Вам же ще Нємцов пояснив -"х*йло йо...нутий на голову".
Ну ще раз переконайтесь, чи зверніться в ЦРУ за психологічним портретом х*йла.
Руки тримтять,нічого не стоїть...
Пюре з гороху зварять для обіда,
І засікатимуть, хто з них гучніш набздить.
невже обох старикашок настільки засліпило що вони не розуміють, що закінчиться вся ця хрінь світовою війною? думаю добре усвідомлюють і розуміють а значить, у когось з них у рукаві дуже "переконливий джокер", настільки переконливий що заставить одного з двох піти на "розумні" поступки. інакше, у цій зустрічі нема ніякогісінького сенсу.