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Новини
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Байден зустрічається з Путіним, щоб безпосередньо обговорити глибокі розбіжності. Якщо РФ продовжить діяти нерозважливо - ми відповімо рішуче, - Блінкен

Байден зустрічається з Путіним, щоб безпосередньо обговорити глибокі розбіжності. Якщо РФ продовжить діяти нерозважливо - ми відповімо рішуче, - Блінкен

Президент США Джо Байден не збирається скасовувати зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, попри розбіжності з багатьох питань.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АВС News.

Після низки кібератак, арешту Навального і вимушеної посадки літака в Білорусі, Блінкен заявив, що Байден не скасовуватиме зустріч із Путіним. Навпаки, він використає цю зустріч, щоб безпосередньо обговорити всі ці розбіжності.

"Щоб мати можливість поговорити з ним безпосередньо, чітко про ці глибокі розбіжності, а також подивитися, чи зможемо ми досягти більш передбачуваних і стабільних відносин. Якщо Росія вирішить продовжувати діяти агресивно, діяти нерозважливо, ми відповімо рішуче, як це вже зробив президент", - сказав Блінкен.

За його словами, Байден чітко дав зрозуміти, що, коли він сяде поруч із Путіним, то не буде стримуватися.

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Він також зазначив, що одним із критичних послань президента буде вимога, щоб Росія припинила "якимось чином покривати злочинні організації, які беруть участь у кібератаках, зокрема програми-вимагачі", і заклик "до співпраці з Росією в боротьбі з цими злочинними організаціями тією мірою, якою вони діють на території Росії".

Блінкен також висловив думку, що санкції США можуть бути ефективними, особливо коли вони здійснюються в координації з іншими країнами. І додав, що санкції щодо Росії в питанні України, можливо, запобігли подальшій російській агресії.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23758) саміт (764) Женева (52) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+5
В мене таке враження, що вони намагаються переконати самих себе оцим безкінечним і порожним пасталаканням.

мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

??? Я щось пропустила ?
То він, наприклад, кораблі =рєшитєльно= відкликав ?
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14.06.2021 09:01
+3
Решительно построят Северный поток - 3?
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14.06.2021 09:12
+1
Сдерживаться совершенно не надо ,как только плешивый крыс появится ,сразу же заху...ть его табуретом на месте, а хрюсские перетопчутся ,повоют 2-3 дня про хрюсофобию , а потом *выберут* на сходке кооп. озеро нового кормчего хреном Емель Рамзанку Дырова или Шойга-тайга
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14.06.2021 09:25
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Рішуче асуждам-с.
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14.06.2021 08:51 Відповісти
"Ответим решительно" запоздало лет на 10.Хронические болезни терапией уже не вылечить,только скальпель еще даст шанс
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14.06.2021 09:07 Відповісти
Рашка не змінить своєї поведінки. Вже надто пізно.
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14.06.2021 08:54 Відповісти
Да встретьтесь уже. Сколько можно трындеть?
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14.06.2021 08:55 Відповісти
От США толку мало, могут только щеки дуть.
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14.06.2021 08:55 Відповісти
В мене таке враження, що вони намагаються переконати самих себе оцим безкінечним і порожним пасталаканням.

мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

??? Я щось пропустила ?
То він, наприклад, кораблі =рєшитєльно= відкликав ?
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14.06.2021 09:01 Відповісти
"... а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемых и стабильных отношений."
***
Вам же ще Нємцов пояснив -"х*йло йо...нутий на голову".

Ну ще раз переконайтесь, чи зверніться в ЦРУ за психологічним портретом х*йла.
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14.06.2021 09:02 Відповісти
Я не политолог и не международный обозреватель, но не будет это повторением пути "найвэлычнишого" посмотреть в глаза и сойтись посредине или будет иной результат типа "макания в лайно"? Что-то гложут смутные сомнения.
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14.06.2021 09:03 Відповісти
Чим можуть мірятись поміж себе два діда?
Руки тримтять,нічого не стоїть...
Пюре з гороху зварять для обіда,
І засікатимуть, хто з них гучніш набздить.
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14.06.2021 09:03 Відповісти
От этих двух дедушек,как вы выразились,хотим мы этого или нет,зависит очень много на этой планете.вот такие старички пердуны!
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14.06.2021 09:51 Відповісти
Решительно построят Северный поток - 3?
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14.06.2021 09:12 Відповісти
Сдерживаться совершенно не надо ,как только плешивый крыс появится ,сразу же заху...ть его табуретом на месте, а хрюсские перетопчутся ,повоют 2-3 дня про хрюсофобию , а потом *выберут* на сходке кооп. озеро нового кормчего хреном Емель Рамзанку Дырова или Шойга-тайга
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14.06.2021 09:25 Відповісти
Патякало!
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14.06.2021 09:28 Відповісти
судячи по заявам від кожної сторони ця зустріч просто формальність, рішення воювати на чужих тереторіях обрали обидві сторони.
невже обох старикашок настільки засліпило що вони не розуміють, що закінчиться вся ця хрінь світовою війною? думаю добре усвідомлюють і розуміють а значить, у когось з них у рукаві дуже "переконливий джокер", настільки переконливий що заставить одного з двох піти на "розумні" поступки. інакше, у цій зустрічі нема ніякогісінького сенсу.
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14.06.2021 09:33 Відповісти
 
 