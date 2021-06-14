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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 22 219 осіб, загалом - 1 479 703, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 22 219 осіб, загалом - 1 479 703, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 238 798 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"22 219 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 13 червня 2021 року. Першу дозу отримали 20 327 осіб, повністю імунізовані - 1 892 особи.

Протягом доби працювали: 162 мобільні бригади, 205 пунктів вакцинації.

Станом на 14 червня 2021 року лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 686 852 людини.

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З початку кампанії з вакцинанції щеплено 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу - 1 479 701 людина, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 238 798 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 718 499 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 22 219 осіб, загалом - 1 479 703, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 22 219 осіб, загалом - 1 479 703, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 22 219 осіб, загалом - 1 479 703, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Кто за 60 вакцинировать прекратили,то вакцины не было,то еще чего то
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14.06.2021 09:04 Відповісти
їх пеестали організованно вакцинувати, вони тепер ідуть у порядку загальної черги. записуйся і колися.
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14.06.2021 10:36 Відповісти
Згідно із останніми даними оксфордського проєкту Our World in Data, вакцинування 3,88% українців розміщує нас у рейтингу між центральноамериканськими Гондурасом (4,65%) та Нікарагуа (2,53%).

При цьому Україну надалі випереджає Зімбабве (7,33%).
Вакцинація по- зеленськи , це називається 🙁
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14.06.2021 09:29 Відповісти
і ті скоро перегонять, бо їх менше ніж українців.
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14.06.2021 10:36 Відповісти
 
 