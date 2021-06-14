За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 22 219 осіб, загалом - 1 479 703, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 238 798 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"22 219 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 13 червня 2021 року. Першу дозу отримали 20 327 осіб, повністю імунізовані - 1 892 особи.
Протягом доби працювали: 162 мобільні бригади, 205 пунктів вакцинації.
Станом на 14 червня 2021 року лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 686 852 людини.
З початку кампанії з вакцинанції щеплено 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу - 1 479 701 людина, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 238 798 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 718 499 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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При цьому Україну надалі випереджає Зімбабве (7,33%).
Вакцинація по- зеленськи , це називається 🙁