14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів. СПИСОК

Рівно 7 років тому, вранці 14 червня 2014 року плакала вся Україна - приблизно о 1:00 ночі був збитий український Іл-76 поблизу Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту "Луганськ". Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Внаслідок обстрілу усі вони загинули.

"Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку Антитерористичної операції та найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за весь період незалежності", - підкреслюють в МВС.

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Цензор.НЕТ пропонує поіменно згадати загиблих в Іл-76 десантників і членів екіпажу:

Екіпаж літака Іл-76 (Запоріжжя):

Буркавцов Володимир (1976—2014), бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Бєлий Олександр (1976—2014), командир екіпажу, гвардії полковник

Д'яков Михайло (1968—2014), керівник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор

Ковалик Олександр (1972—2014), старший повітряний стрілець, гвардії прапорщик

Козолій Олександр (1984—2014), старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант

Ментус Віктор (1982—2014), старший повітряний радист, гвардії прапорщик

Павленко Олег (1971—2014), старший технік, гвардії старший лейтенант

Скочков Ігор (1977—2014), штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

Телегін Сергій (1971—2014), керівник технічно-експлуатаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан

25-та повітрянодесантна бригада

Дніпропертровська область:

Авдєєв Костянтин, старший навідник, старший солдат

Авраменко Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Алтунін Валерій, командир взводу, старший лейтенант

Бондаренко Віталій, гранатометник, солдат

Гайдук Ілля, солдат

Горда Анатолій, старший механік-водій, старший солдат

Грабовий Валерій, заступник командира батареї, старший лейтенант

Дмитренко Андрій, солдат

Добропас Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Дубяга Станіслав, стрілець-зенітник, солдат

Каменєв Денис, стрілець-помічник гранатометника, старший солдат

Кива Владислав, водій-машиніст заправної машини, молодший сержант

Ковальчук Юрій, командир бойової машини, сержант

Коренченко Олег, солдат

Коснар Павло, командир відділення, молодший сержант

Котов Олександр, стрілець-зенітник, солдат

Кузнецов Антон, стрілець-зенітник, старший солдат

Кулібаба Руслан, водій-заправник, сержант

Кучерявий Сергій, командир відділення, молодший сержант

Левчук Павло, стрілець-зенітник, солдат

Лісной Сергій, механік-водій, солдат

Малишенко Тарас, стрілець-зенітник, солдат

Манулов Сергій, технік, старший прапорщик

Мірошниченко Сергій, старший навідник, старший солдат

Москаленко Сергій, солдат

Ніконов Павло, стрілець-зенітник, солдат

Рєзніков Євген, командир гармати, сержант

Самохін Антон, слюсар-монтажник, старший солдат

Санжаровець Артем, старший солдат

Скалозуб Артем, старший навідник, старший солдат

Шостак Сергій, стрілець-зенітник, старший солдат

Шульга Андрій, солдат

Шумаков Сергій, старший стрілець, сержант

Донецька область

Кривошеєв Сергій, механік-водій, солдат

Проньков Ростислав, солдат

Кіровоградська область

Бабан Віталій, командир відділення, сержант

Луганська область

Токаренко Ігор, механік-водій, солдат

Львівська область

Бахур Віталій, заступник командира батареї-інструктор з ПДП, старший лейтенант

Харківська область

Гончаренко Сергій, командир гармати, молодший сержант

Херсонська область

Ліфінцев Олег, водій-заправник, старший солдат

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Водночас 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.