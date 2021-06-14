Байден обговорить із союзниками по НАТО майбутній саміт з Путіним, - Салліван

Президент США Джо Байден у межах саміту НАТО 14 червня обговорить із союзниками теми розмов з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі в Женеві.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нього (Байдена. – Ред.) буде можливість поговорити з усіма членами Альянсу про те, що він має намір обговорити з Путіним. Він зробить це за закритими дверима. Отже, вони почують від нього про його наміри щодо саміту (з Росією. – Ред.), і він також вислухає їх, щоб вирушити в Женеву, заручившись повною підтримкою і солідарністю всіх наших союзників по НАТО", - сказав Салліван.

За словами радника Байдена, президент США в кулуарах саміту також планує зустрітися з президентами країн Балтії. Вони обговорять низку питань, зокрема щодо викликів та загроз, які становить Росія, пов'язаних з кіберпростором та новими технологіями. Також сторони говоритимуть про Китай і зростаючі виклики, які він також створює, та про нещодавнє повітряне піратство в Білорусі.

Салліван зазначив, що Байден також планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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"Вони обговорять низку питань наших двосторонніх відносин, а також ряд важливих регіональних проблем, включно з Сирією, Лівією та Східним Середземномор'ям. У них також буде можливість проконсультуватися з проблем великих держав - Китаю і Росії", - додав він.