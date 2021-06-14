"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за"

У партії і фракції "Слуга народу" не проти, щоб президент Зеленський балотувався на другий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава парті "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Бабелю".

"Нашу (керівництва партії і фракції. - Ред.) позицію вже всі, напевно, знають. Ми не проти (щоб Зеленський балотувався на другий термін. - Ред.) - ми за. Рішення має бути його особисте", - зазначив парламентарій.

Водночас, за словами Корнієнка, у політсили немає ілюзії, що все можна змінити за п'ять років.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція буде просити Зеленського йти на другий президентський термін.

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