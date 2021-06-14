"Слуга народу" Корнієнко розповів про підготовку нових ініціатив щодо олігархів: посилення Антимонопольного комітету і антитрастове законодавство
У Раді розповіли, які ще закони про олігархів можуть ухвалити. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що вони стосуватимуться, зокрема, медіа та антимонопольних справ.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Зараз ще немає конкретних текстів, але теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ, зазначив він.
"Тобто це має бути підсилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроєкти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти", - зазначив він.
Також обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства. За його словами, потрібно попрацювати й над законодавством про медіа.
"Але ж у нас є наш прекрасний законопроєкт про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть у цю дискусію не вступав, бо вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону", - зазначив він.
Є ідеї щодо антитрастового законодавства, повідомив Корнієнко.
"Воно має дозволити антимонопольному комітету краще працювати над демонополізацією певних галузей", - зазначив він.
Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".
2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.
В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
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Але, видать, від своєї затії заборонити будь-яку точку зору на події в країні - окрім як слугоуродної - вони не можуть... Тому і далі простягають руки до незалежних ЗМІ, про що я роблю висновок з згадок "про медіа" в цій інфі...
НеОЛІГАРХ КОЛОМОЙСЬКИЙ
Цікава штука відбувається. Для Ігоря Коломойського ситуацію нібито простою не назвеш.
Він під санкціями США, його жене на прапорці ФБР. Законопроект Зеленського «про олігархів» явно загрожує Коломойському в першу чергу.
Проте, Коломойський демонструє зразковий оптимізм, а «1+1» продовжує бити інформаційно по лідеру опозиції Петру Порошенко. Чому?
«Цей законопроект - це звичайна політтехнологія, і найбільшим бенефіциаром, який отримає найбільшу вигоду від цієї політтехнології є насправді олігарх Ігор Коломойський», - говорить Агія Загребельська, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (в часи Порошенка), звільнена за Зеленського.
Журналісти програми «Watchdogs.Розслідування» з каналу «Прямий» роз'яснили що до чого.
Найбільший актив Ігоря Коломойського - фінансова промислова група «Приват». А які бізнеси контролює «Приват»? «Ну як же? Хімія, нафтопереробка, авіація…» - почнете перелічувати ви. І помилитися. Згідно документів «Приват» - всього лише займається інвестуванням в низку фірм офшорної юрисдикції. Ті виступають засновниками інших фірм. Ті - інших…
А от тепер поговоримо про ознаки олігарха, згідно законопроекту Зеленського.
Одна з основних - монополізм.
А відбулося те, що команда Порошенка зруйнувала «міжсобойчик» створений Коломойський навколо «ДніпроАзоту».
Під час виборів президента у 2010 р. Коломойський, надавши ефірний час на «плюсах» Юлії Тимошенко, отримав під свій контроль державну «Укрнафту» - туди були призначені його люди. У 2011 р. менеджмент Коломойського в «Укрнафті» взяв майно «ДніпроАзоту» «в оренду» і відтоді почав продавати заводу газ власного виробництво - значно дешевший за ринковий.
Тобто оцініть красу гри. Держава Україна отримувала збитки, а Коломойський - прибутки. А ви чого досягли у житті?
У 2018 р. за президента Порошенка казочка завершилася, держава розірвала невигідні угоди. І зразу ж Коломойський почав шантажувати Україну екологічною катастрофою.
Питання ціноутворення на рідких хлор було узгоджене на рівні РНБО та Кабміну, а «ДніпроАзотом» зайнявся Антимонопольний комітет.
Потім до влади прийшов президент Зеленський - на гаслах «весна прийде - саджати будемо». І…
Монополія? До ворожки не ходи.
А тепер найбільш цікаве. Офіційно Коломойський до виробництва рідкого хлору, стосунку не має взагалі. Аульську станцію придбала пов'язана з Коломойським фірма «роги і копита», а «ДніпроАзот» - акціонерне товариство, яким володіє низка офшорок.
Про боротьбу з офшорами, яка до речі за Порошенко велися і доволі успішно, Зеленський геть і не згадує.
І так - кругом. Приклад. «Труба Медведчука», зв'язка якої з Медведчуком ще не встанови жоден суд, була передана «Укртранснафті», яку очолює, па-бам… людина Коломойського.
Ледь не єдиний актив дотичність до якого Коломойський визнає, це холдинг «1+1-медіа», тобто 7 телеканалів, кілька інтернет-видань та школа журналістики.
Очевидно, за законопроектом Зеленського Коломойський олігархом не стане.
Олігархом людину хочуть оголошувати за вироком інквізиц… засідання РНБО, тобто Зеленського особисто.
Очевидно, щодо Коломойського Зеленський буде розводити руками і сумно казати «ну, формальних ознак же нема!»
А хто стане олігархом? Той хто не приховує своїх активів.
«Плюси» Коломойського наразі - рупор «Слуги народу» Зеленського. Чому - очевидно.