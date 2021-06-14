"Слуга народу" Корнієнко розповів про підготовку нових ініціатив щодо олігархів: посилення Антимонопольного комітету і антитрастове законодавство

У Раді розповіли, які ще закони про олігархів можуть ухвалити. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що вони стосуватимуться, зокрема, медіа та антимонопольних справ.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зараз ще немає конкретних текстів, але теоретично ці закони мають стосуватися антимонопольних справ, зазначив він.

"Тобто це має бути підсилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроєкти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти", - зазначив він.

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Також обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства. За його словами, потрібно попрацювати й над законодавством про медіа.

"Але ж у нас є наш прекрасний законопроєкт про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть у цю дискусію не вступав, бо вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону", - зазначив він.

Є ідеї щодо антитрастового законодавства, повідомив Корнієнко.

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"Воно має дозволити антимонопольному комітету краще працювати над демонополізацією певних галузей", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що планується розробити законопроєкт "про статус олігархів".

2 червня президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Включеним до Реєстру олігархам заборонять фінансово підтримувати партії та купувати об'єкти великої приватизації.

В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.