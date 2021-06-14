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Корнієнко про можливість депутатів відокремитися від "Слуги народу" для створення нової партії: Вони не в довічному рабстві

Корнієнко про можливість депутатів відокремитися від

У "Слузі народу" припустили можливість відокремлення від СН ще однієї партії. Це станеться в разі, якщо в електорату буде запит на іншу, відмінну від СН платформу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українці розуміють, коли їм щось "втюхують" політтехнологи чи то з боку влади, чи то з боку олігархів. І ця партія зможе з'явитися лише в тому разі, якщо вони самі цього захочуть.

"Чи можуть у ньому (новому проєкті. - Ред.) взяти участь колишні депутати "Слуги народу"? Так, можуть, вони ж не в довічному рабстві", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко розповів про підготовку нових ініціатив щодо олігархів: посилення Антимонопольного комітету і антитрастове законодавство

Автор: 

депутат (1770) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Ага, понимает нарид

Корниенко о возможности депутатов отделиться от "Слуги народа" для создания новой партии: Они не в пожизненном рабстве - Цензор.НЕТ 5309
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14.06.2021 09:58 Відповісти
Они не в пожизненном рабстве, серьезно?
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14.06.2021 10:14 Відповісти
Нові закони - це круто! Коли за існуючи и законами з олігархами боротися, будете? Чи справді вважаєте, що чим більше не діючих законів, тим швидше олігархи здадуться?
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14.06.2021 10:15 Відповісти
Вангую! Незабаром буде створена політична партія "Корабельна Сосна". І однойменна фракція у ВР.
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14.06.2021 10:18 Відповісти
та там в них до вісьми політично-ідеологічних груп. Принаймі, на чотири куски слуги уродів вже готові розпастись.
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14.06.2021 10:20 Відповісти
Их хорошо связывает только одно -- бабки. Пока им платят исправно -- будут молча сидеть. Безработные и нищие "никто" с подворотни за 2 года в Раде стали миллионерами.
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14.06.2021 10:25 Відповісти
Дай свині роги - людей поколе.
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14.06.2021 10:20 Відповісти
Корнієнко про можливість депутатів відокремитися від "Слуги народу" для створення нової партії: Вони не в довічному рабстві - Цензор.НЕТ 6193
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14.06.2021 10:45 Відповісти
 
 