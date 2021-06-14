Корнієнко про можливість депутатів відокремитися від "Слуги народу" для створення нової партії: Вони не в довічному рабстві
У "Слузі народу" припустили можливість відокремлення від СН ще однієї партії. Це станеться в разі, якщо в електорату буде запит на іншу, відмінну від СН платформу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, українці розуміють, коли їм щось "втюхують" політтехнологи чи то з боку влади, чи то з боку олігархів. І ця партія зможе з'явитися лише в тому разі, якщо вони самі цього захочуть.
"Чи можуть у ньому (новому проєкті. - Ред.) взяти участь колишні депутати "Слуги народу"? Так, можуть, вони ж не в довічному рабстві", - заявив він.
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