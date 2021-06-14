За тиждень вогонь забрав життя 11 людей, на водних об'єктах загинуло 27, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 07.06 по 13.06 на водних об'єктах України загинули 27 осіб, під час пожеж - 11.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, з початку тижня зареєстровано 1 тис. 130 надзвичайних події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 22 людини.
Ліквідовано 816 пожеж, врятовано під час пожеж 11 осіб і не допущено знищення вогнем 297 будинків і 31 од. техніки. Під час пожеж загинуло 11 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 443 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 316 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 515 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 27 осіб.
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