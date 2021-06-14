Кризи в роботі Українського культурного фонду немає: юридичних підстав для скасування рішень наглядової ради я не бачу, - директор Берковський

Виконавчий директор Українського культурного фонду (РКФ) Владислав Берковський заявляє, що не бачить кризи в роботі Фонду.

"Не бачу кризи в УКФ. Хоч би що хтось казав. На мій погляд, сталася певна дестабілізація. Це пов'язано зі зміною керівника установи, зміною складу наглядової ради, й сама наглядова рада з об'єкта хоче перейти в статус суб'єкта. Це все наклалося й певним чином позначилося на роботі. Але я не бачу кризи в УКФ як в інституті. Люди працюють і виконують поставлені завдання", - - сказав Берковський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що УКФ - молода структура, вона розвивається, і є певні етапи зростання, які можуть зумовити невеликі проблеми, але це цілком логічний процес розвитку установи.

"Якщо брати безпосередньо грантовий процес – то справді є про що поговорити. Насамперед це рішення наглядової ради, яка з об'єкта переходить у статус суб'єкта. Закон про УКФ виписаний так, що є можливість для обох варіантів. Звісно, для нашого культурного середовища вигідніше, щоб наглядова рада була об'єктом. Особливо для тих, хто набрав високі бали, пройшов певні етапи, а їх наглядова рада не взяла до розгляду", - додав виконавчий директор.

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Берковський повідомив, що одним із перших кроків на новій посаді буде повернення роботи установи в нормальне русло й завершення всіх пертурбацій.

"Позиція і президента України, і Кабінету Міністрів, і міністра культури та інформаційної політики націлена на те, що установа має працювати прозоро. Я як новопризначений керівник у своїй діяльності, насамперед, бачу забезпечення прозорості для того, щоб було зрозуміло, чому ми приймаємо або не приймаємо певне рішення", - зазначив він.

Крім того, Берковський має намір провести консультації з експертним корпусом, з органами влади, із суспільством, щоб у результаті виробити єдину лінію розвитку УКФ.

Він також наголосив, що не думає, що УКФ втратив довіру.

"Тут, швидше, йдеться про те, що в середовищі є певне нерозуміння того, що відбувається. Зараз завдання пояснити, що нічого не змінюється, що ми повертаємося до роботи в стабільному режимі, повертаємося до тих інституціональних досягнень, які відбулися в установі за попередні роки, й ліквідовуємо помилки, що могли виникнути", - заявив Берковський.

Серед головних завдань на 2021 рік він назвав напрацювання стратегії фонду на подальші роки; завершення нинішніх проектів і вдале завершення конкурсної програми до святкування 30-ї річниці незалежності України.

"Також дуже важливим завданням є збереження колективу та збереження професіоналів. Тому УКФ - це насамперед люди, які тут щодня працюють", - наголосив виконавчий директор.

"У нашому житті немає нічого неможливого. Зараз ми бачимо, що вже почалася часткова ротація. Принаймні три члени Наглядової ради подали самовідвід. Чи всі інші прислухаються до таких пропозицій і закликів, я не знаю, тому що кожен з них особисто приймає такі рішення. У будь-якому випадку буде кооптація, і ми вже можемо говорити, що після цього будуть нові члени і голова Наглядової ради", - сказав Берковський.

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Він зазначив, що на цей момент йому потрібно самому трохи відпрацювати, щоб зрозуміти, чому чинна Наглядова рада прийняла ті чи інші рішення, бо зараз має багато контраверсійної інформації з різних сторін.

"На цей момент, згідно з чинним законодавством, я не бачу юридичних підстав для скасування рішень. Яким чином, якщо чинна нормативна база такого не передбачає? Якщо це буде судове рішення, тоді можливо. Але поки я не бачу такої перспективи", - підкреслив виконавчий директор.

Що стосується формату роботи Наглядової ради УКФ, то Берковський заявив, що йому більше подобається формат, коли всі несуть відповідальність за ті рішення, які ухвалює Фонд.

"Але в кожному підході є плюси і мінуси. Тому йдучи на посаду, бачу для себе завданням спробувати знайти золоту середину, щоб культурне середовище було задоволене. Хоча, ми чудово розуміємо, що всім не догодиш, незадоволені будуть завжди, особливо ті, хто програє. Але навіть тим, хто програє потрібно пояснювати, чому так сталося і де були їхні недоробки. З іншого боку, суб'єктність Наглядової ради в питаннях прийняття рішення про виділення великих коштів має бути, члени Наглядової ради повинні усвідомлювати, що вони беруть на себе відповідальність", - заявив він.

На питання, чи потрібно вводити механізм контролю роботи Наглядової ради, а також механізм ініціації її розпуску, і відкликання окремих членів, Берковський відповів, що з цих питань необхідно шукати збалансоване рішення.

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"Основна ідея, яка закладалася в створенні Українського культурного фонду - це створення незалежної структури, завданням якої є аналіз і фінансування проектів, які розробляються культурним середовищем і спрямовані на розвиток різноманіття нашої культури. І розроблявся закон з тим, щоб це було якомога більше незалежна організація. Зараз ситуація приходить до того, що зміни, які пропонуються, ставлять певні обмеження. Ми починаємо вибудовувати "червоні лінії", і на даний момент суспільство як би і має рацію, що такі лінії потрібні. Але є й інша сторона. Якщо говорити про достроковий розпуск Наглядової ради, то відразу ж виникає питання, хто буде мати таке право? І той, хто матиме таке право, в майбутньому не буде цим правом користуватися в чиїх цілях?", - додав він.

Що стосується запровадження процедури відкликання окремих членів Наглядової ради, Берковський зазначив, що таким чином можна створити прецедент того, що пізніше це буде використовуватися на шкоду.

Як повідомлялося, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко призначив Берковський на посаду виконавчого директора УКФ з 14 червня.

Раніше в червні глава наглядової ради УКФ Лариса Мудрак склала повноваження.

Експерти УКФ підписали відкритого листа прем'єр-міністру і міністру культури з вимогою посприяти розпуску Наглядової ради Фонду та скасувати його рішення щодо проєктів з високим рейтингом.