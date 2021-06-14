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Новини
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У "Слузі народу" є системні противники ідеї легалізації медичного канабісу, які погрожували "заспамити" правками законопроєкт, - Корнієнко

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У парламентській фракції "Слуга народу" є противники ідеї легалізації медичного канабісу.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентар розраховує, що законопроєкт проголосують у першому читанні.

"У нас є системні противники цієї ідеї, вони погрожували "заспамити" документ правками. Будемо вести перемовини. Зрештою, цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього. Адже було кілька законопроєктів – від "Голосу", наша партія кілька внесла. Потім домовилися і вийшли на компромісний варіант, який погодили МВС і МОЗ, приблизно 90 депутатів поставили свої підписи під ним", - пояснив Корнієнко.

"Думаю, що перше читання ми проголосуємо до кінця сесії або, можливо, у вересні. Тут немає терміновості, тому що постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити до країни", - додав він.

За словами Корнієнка, від ухвалення закону до початку роботи індустрії теж мине не один місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Також читайте: В Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу

Автор: 

законопроєкт (3583) легалізація (142) марихуана (130) Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+2
да, аваков те насогласует, когда ты на его поляну посягаешь
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14.06.2021 10:28
+2
Погано, що закон про мову, як і сама державна мова, для них байдужий.
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14.06.2021 10:34
+1
та якого тільки лайна немає у слузі народу
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14.06.2021 10:24
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та якого тільки лайна немає у слузі народу
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14.06.2021 10:24 Відповісти
А кто его выращивать будет: государство или нариду тоже розрешат? Нада будет Арсен Борисыча спросить
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14.06.2021 10:24 Відповісти
о проблемы в стране - легализировать ли трговлю наркотой....
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14.06.2021 10:26 Відповісти
жри легальные опиаты, слабо развитый
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14.06.2021 10:29 Відповісти
50% законов принимается под нажимом и шантажом.
Когда начнут принимать законы для украинцев?
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14.06.2021 10:26 Відповісти
Конопля-не наркотик,вона не викликає залежності.Від тютюнопаління та алкоголю більше шкоди як для організму,так і оточуючих!
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14.06.2021 10:27 Відповісти
и что? легальные сеансы изменение сознания водителя/врача/военного должны стать нормой? нуаче, зависимости ж нет! (спойлер: есть)
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14.06.2021 10:31 Відповісти
Вона є, але вона дійсно менша, ніж від тютюну - це і лікарі-наркологи визнають. І тут ще такий нюанс, ще медичні сорти коноплі дуже слабенькі з т.з. наркотичного впливу - там дуже багато її доведеться скурити, щоб якийсь наркотичний ефект відчути. Це так само, як з коноплями, які вирощують для виробництва тканин - вони ж теж слабенькі...
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14.06.2021 10:55 Відповісти
Брехня. ;Медична; конопля і конопля наркоманська- то одна й та сама конопля.
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14.06.2021 11:58 Відповісти
Я не казав,що її можна вживати під час виконання будь-якої роботи,тільки в медичних цілях!
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14.06.2021 12:21 Відповісти
Угу. Героїн теж з одного разу не викликає залежності.
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14.06.2021 11:56 Відповісти
да, аваков те насогласует, когда ты на его поляну посягаешь
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14.06.2021 10:28 Відповісти
В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1842
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14.06.2021 10:31 Відповісти
Погано, що закон про мову, як і сама державна мова, для них байдужий.
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14.06.2021 10:34 Відповісти
Легалайз *********.
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14.06.2021 11:08 Відповісти
Кажуть, концерти Кварталу чудово заходять по накурці.
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14.06.2021 11:42 Відповісти
В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко, всё очень просто "Ватсон", уже задолбали бродячие люди которым не понятно, то ли им очень плохо, то ли очень хорошо, шприцы под кустами и в подъездах! Ну а другой аспект, конечно наркодилер, цена может упасть! А вообще не пойму, больным что уже ни чего не дают, от жутких болей?
Я за легализацию всех наркотиков, но под строжайшем контролем, может детей это спасёт? А наркоман всё равно найдёт, крупнейший наркодилер лаврлошадь, поможет!
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14.06.2021 11:45 Відповісти
Конопля при болях- як мертвому припарка.
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14.06.2021 11:57 Відповісти
 
 