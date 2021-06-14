У "Слузі народу" є системні противники ідеї легалізації медичного канабісу, які погрожували "заспамити" правками законопроєкт, - Корнієнко

У парламентській фракції "Слуга народу" є противники ідеї легалізації медичного канабісу.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентар розраховує, що законопроєкт проголосують у першому читанні.

"У нас є системні противники цієї ідеї, вони погрожували "заспамити" документ правками. Будемо вести перемовини. Зрештою, цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього. Адже було кілька законопроєктів – від "Голосу", наша партія кілька внесла. Потім домовилися і вийшли на компромісний варіант, який погодили МВС і МОЗ, приблизно 90 депутатів поставили свої підписи під ним", - пояснив Корнієнко.

"Думаю, що перше читання ми проголосуємо до кінця сесії або, можливо, у вересні. Тут немає терміновості, тому що постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити до країни", - додав він.

За словами Корнієнка, від ухвалення закону до початку роботи індустрії теж мине не один місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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