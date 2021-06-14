За вихідні в центрах вакцинації прищепили більш як 31 тисячу осіб, - МОЗ

Протягом 12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16 регіонах України від COVID-19 щеплено 31 305 осіб, з них 15 924 в суботу і 15 381 в неділю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації: 13 центрів у Дніпропетровській, вісім у Львівській, сім в Одеській, п'ять у Полтавській, три в Херсонській, два в Київській, два в Чернівецькій, два у Хмельницькій та по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в місті Києві.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 6410, у Дніпрі у 12 центрах - 3145 та у Львові у трьох центрах - 2968.

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На попередніх вихідних працювало 14 таких центрів, в яких щепили 15 025 людей.

Нагадаємо, що з 29 травня 2021 року в Україні почали відкриватися центри масової вакцинації населення проти COVID-19. Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування на вакцинацію від COVID-19. Пріоритет надається літнім людям.

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Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.