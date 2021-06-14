Ніколи не забуду його школу і слова "Треба рухатися до останнього подиху", - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю хореографа Чапкіса

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю хореографа Григорія Чапкіса.

Слова скорботи глава держави розмістив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті". Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю", - зазначив Зеленський.



"І завжди пам’ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я". Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям", - додав глава держави.

"Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", - підсумував він.

Зазначимо, що хореограф Григорій Чапкіс був суддею на проєкті "Танці з зірками", де в першому сезоні в 2006 році брав участь і переміг у парі з танцівницею Оленою Шоптенко Володимир Зеленський.

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