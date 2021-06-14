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Ніколи не забуду його школу і слова "Треба рухатися до останнього подиху", - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю хореографа Чапкіса

Ніколи не забуду його школу і слова

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю хореографа Григорія Чапкіса.

Слова скорботи глава держави розмістив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті". Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю", - зазначив Зеленський.

"І завжди пам’ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я". Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям", - додав глава держави.

"Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", - підсумував він.

Зазначимо, що хореограф Григорій Чапкіс був суддею на проєкті "Танці з зірками", де в першому сезоні в 2006 році брав участь і переміг у парі з танцівницею Оленою Шоптенко Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) смерть (6740) співчуття (66) танок (18)


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Топ коментарі
+13
Ну и сидел бы ты, бубочтка, там, где тебе было самое место - на шутовской арене. И не лез бы в управление страной. Это ведь не ножками-ручками дрыгать и заученные тексты вещать. Тут еще и мозги нужны.
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14.06.2021 10:35
+10
Двигайся уже на Ростов, клован обосраный.
Как воины гибнут - соболезнования от него не дождешься.
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14.06.2021 10:39
+9
Приоритеты, однако, другие. Вчера был День освобождения Марика, а от него ни слова.
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14.06.2021 10:41
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Ну и сидел бы ты, бубочтка, там, где тебе было самое место - на шутовской арене. И не лез бы в управление страной. Это ведь не ножками-ручками дрыгать и заученные тексты вещать. Тут еще и мозги нужны.
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14.06.2021 10:35 Відповісти
щоб барига міг спокійно косити бабло?
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14.06.2021 12:34 Відповісти
Да
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14.06.2021 12:43 Відповісти
Никогда не забуду его школу и слова "Надо двигаться до последнего вздоха", - Зеленский соболезнует в связи со смертью хореографа Чапкиса - Цензор.НЕТ 1576
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14.06.2021 10:37 Відповісти
Двигайся уже на Ростов, клован обосраный.
Как воины гибнут - соболезнования от него не дождешься.
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14.06.2021 10:39 Відповісти
Приоритеты, однако, другие. Вчера был День освобождения Марика, а от него ни слова.
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14.06.2021 10:41 Відповісти
Не ври!
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14.06.2021 10:46 Відповісти
Да неужели? Дашь ссылку на поздравление на официальном сайте президента? Или на любом общенациональном канале? Ну и?
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14.06.2021 11:10 Відповісти
Самі гоцалки в голові у преЗедента.
А із визволенням Маріуполя "забув" привітати українців.
Його сторінка у фейсбук. Навіть згадки немає про Маріуполь.

https://www.facebook.com/zelenskiy95
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14.06.2021 10:42 Відповісти
Смотри Instagram.
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14.06.2021 10:51 Відповісти
Міг би продублювати в різних соцмережах, якщо для нього це дійсно важливо.
Не всі сидять в Instagram.
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14.06.2021 10:56 Відповісти
У нас уже Инстаграмм стал официальной пресслужбой президента? А может еще в Вконтакте поискать?
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14.06.2021 11:08 Відповісти
Самозакоханий клоуняра.
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14.06.2021 10:48 Відповісти
Усе ж порохоботи - це безнадійно вбога худоба.
Тут смерть людини, а дебільні порохоботи й тут намагаються тролити зеленого блазня.
Яка б тема не була, порошенківська отара усюди пхає свій негатив.
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14.06.2021 11:06 Відповісти
Насколько я внимательно прочитал новость. это не о смерти Мастера Чапкиса. Об этом было раньше., еще вчера вечером. А о словах президента целой страны, о его приоритетах. И проклятые "порохоботы" пытаются понять все-таки почему смерть наших бойцов не вызывает таких пламенных слов от "величайшего" лидера страны. Или, допустим, вчерашняя дата освобождения Марика не удосужилась его пристального внимания. И этим, как-раз, народ и отличается от тупого стада. Где-то так.
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14.06.2021 11:17 Відповісти
По-перше, мені щиро похер на зеленського, по-друге, тут усе ж стаття пам'яті, по-третє, вже писали, що у якихось соціальних мережах зеленський таки вчора написав за Маріуполь. І це набагато краще, ніж коли сцикливий барига примазується до чужих перемог.
Я вкрай негативно ставлюся до барига та блазня. Вважаю, що їм обом місце на смітнику історії. І усі намагання дебільних порохоботів переконати суспільство у тому, що країні потрібен порох, сприймаю з іронічною посмішкою та відразою.
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14.06.2021 12:16 Відповісти
Да неужели? Нету поздравления ни в каких официальных источниках президента. От слова совсем. Это раз. И я нигде в своих постах не упомянул ни словом ни пол словом Пороха. Весь срач о порохоботах не к месту начал именно ты сам. Это два. И я действительно хочу видеть в кресле президента не президента 95 квартала, а президента всей страны с соответствующими приоритетами. Это три.
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14.06.2021 12:40 Відповісти
Пишуть, що згадав за Маріуполь на своїй офіційній сторінці в Інстаграмі.
Офіційні сторінки в соціальних медіа прирівнюються до офіційних джерел.
Я також хочу бачити на посаді президента не блазня, але й не баригу.
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14.06.2021 14:15 Відповісти
Это только пишут.. И ничего не приравнивается. Далеко-далеко не все пользуются инстаграммом. Это как официальная страничка в Вконтакте. С таким же успехом можно на заборе писать.
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14.06.2021 14:37 Відповісти
Усе прирівнюються. І світові політики дуже цінують свої офіційні сторінки у соціальних мережах. Коли провідні соціальні мережі забанили Трампа, то був величезний скандал на увесь світ.
У мене немає профілю в Інстаграм, але вчора постили скріни зі сторінки зеленського. Він таки згадав про звільнення Маріуполя.
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14.06.2021 15:47 Відповісти
А в https://ru.wikipedia.org/wiki/LinkedIn LinkedIn или в Pinterest его нет? Или еще в Tumblr? Чего, еще популярнее сети ведь?

Он может личные страницы держать где угодно. Есть официальные аккаунты в Фейсбуке и Твтттере, все остальное тот-же самый забор.
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14.06.2021 16:37 Відповісти
Інстаграм зараз дуже популярний у молоді усього світу, тож не вигадуй свої критерії.
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14.06.2021 16:53 Відповісти
Кто сказал? Сеть WhatsApp еще популярнее. И Pinterest гораздо популярнее инсты. Без проблем -- дай мне прямую ссылку на его сообщение. Чтобы все могли его прочитать.
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14.06.2021 16:56 Відповісти
Ти людської мови не розумієш?
Я ж написав, що у мене немає аку в Інстаграм.
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14.06.2021 17:00 Відповісти
Вот твой ответ и говорит абсолютно обо всем. На все 1000% Еще вопросы есть?
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14.06.2021 17:03 Відповісти
Це каже не про мене, а про тебе. Дитина за допомогою Гугл може знайти за 1 секунду, а ти не зміг.
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14.06.2021 17:05 Відповісти
Ну и, дитина, прямую ссылку на сообщение о Марике дашь?
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14.06.2021 17:07 Відповісти
Через Гугл знайшов:
https://www.instagram.com/zelenskiy_official/?hl=uk
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14.06.2021 17:03 Відповісти
Ну и что? Сам хоть смотрел? Еще раз -- дай мне прямую ссылку на его сообщение. Чтобы все могли его прочитать.
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14.06.2021 17:06 Відповісти
Істото, у тебе повно дитячих помилок, а ти мені про освіту розповідаєш.
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14.06.2021 17:50 Відповісти
Знову видаляють усі коментарі підряд...
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14.06.2021 17:51 Відповісти
І усі не почитають, лише ті, хто мають реєстрацію.
Втім, у зеленського там майже 10 млн. читачів. Це більше, ніж аудиторія будь-якого ТВ каналу в Україні.
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14.06.2021 17:30 Відповісти
А на кого в українській політиці Хмарі не похер?
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14.06.2021 13:41 Відповісти
Я б проголосував за Зеркаль.
Ні за блазня, ні за баригу ніколи не голосував та не буду.
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14.06.2021 14:16 Відповісти
А до Зеркаль хто був в категорії нормальних політиків?
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14.06.2021 14:23 Відповісти
Я голосую за правих, але зараз готовий проголосувати за когось з центру. Ні за баригу, ні за блазня не проголосую за жодних обставин.
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14.06.2021 15:50 Відповісти
Це не він навчив мангальщика грати хером на роялі?
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14.06.2021 11:12 Відповісти
Потом решили объединить шоу:

Ніколи не забуду його школу і слова "Треба рухатися до останнього подиху", - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю хореографа Чапкіса - Цензор.НЕТ 5448
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14.06.2021 11:18 Відповісти
Так гаряче ж!
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14.06.2021 12:54 Відповісти
А никто не говорил, что будет легко!
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14.06.2021 12:57 Відповісти
але, вова, сегодня годовщина сбития самолета в Луганском аэропорту. Тогда погибли украинские воины. может взбзднешь чего нибудь на эту тему? чапкиса ему жалко. деду 92 года было.
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14.06.2021 11:27 Відповісти
Чапкис Сталина видел...
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14.06.2021 12:50 Відповісти
Лучший президент из всех, Несгибаемый Зе. Все остальные похожи на марионеток, типа Пьеро. Чапкис оставил в жизни след, покой ему.
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14.06.2021 11:45 Відповісти
Шоб янелох так за загиблим Журавлем сумував, як за цим старим маразматиком. Який вже майже виживший з розуму продовжував витанцьовувати та болтать єрундой на всю країну.
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14.06.2021 15:57 Відповісти
Позитивный был дедок!
Молодца!
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14.06.2021 18:05 Відповісти
Ты бы так выражал соболезнования в связи с гибелью наших бойцов-защитников во время твоего жидоперемирия.
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15.06.2021 13:49 Відповісти
 
 