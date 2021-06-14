Ніколи не забуду його школу і слова "Треба рухатися до останнього подиху", - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю хореографа Чапкіса
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю хореографа Григорія Чапкіса.
Слова скорботи глава держави розмістив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті". Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю", - зазначив Зеленський.
"І завжди пам’ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я". Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям", - додав глава держави.
"Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", - підсумував він.
Зазначимо, що хореограф Григорій Чапкіс був суддею на проєкті "Танці з зірками", де в першому сезоні в 2006 році брав участь і переміг у парі з танцівницею Оленою Шоптенко Володимир Зеленський.
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Как воины гибнут - соболезнования от него не дождешься.
А із визволенням Маріуполя "забув" привітати українців.
Його сторінка у фейсбук. Навіть згадки немає про Маріуполь.
https://www.facebook.com/zelenskiy95
Не всі сидять в Instagram.
Тут смерть людини, а дебільні порохоботи й тут намагаються тролити зеленого блазня.
Яка б тема не була, порошенківська отара усюди пхає свій негатив.
Я вкрай негативно ставлюся до барига та блазня. Вважаю, що їм обом місце на смітнику історії. І усі намагання дебільних порохоботів переконати суспільство у тому, що країні потрібен порох, сприймаю з іронічною посмішкою та відразою.
Офіційні сторінки в соціальних медіа прирівнюються до офіційних джерел.
Я також хочу бачити на посаді президента не блазня, але й не баригу.
У мене немає профілю в Інстаграм, але вчора постили скріни зі сторінки зеленського. Він таки згадав про звільнення Маріуполя.
Он может личные страницы держать где угодно. Есть официальные аккаунты в Фейсбуке и Твтттере, все остальное тот-же самый забор.
Я ж написав, що у мене немає аку в Інстаграм.
https://www.instagram.com/zelenskiy_official/?hl=uk
Втім, у зеленського там майже 10 млн. читачів. Це більше, ніж аудиторія будь-якого ТВ каналу в Україні.
Ні за блазня, ні за баригу ніколи не голосував та не буду.
Молодца!