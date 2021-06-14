Двоє ділків налагодили збут нарковмісних таблеток з Європи у чотирьох областях України. Обіг - понад мільйон гривень на місяць, - поліція. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті правоохоронці викрили наркоторговців, які щомісяця збували нарковмісні таблетки на мільйон гривень. Чоловіки налагодили схему збуту нарковмісних таблеток із країн Євросоюзу. Збували пігулки виключно оптовими партіями на території чотирьох областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській та Хмельницькій областях Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно з працівниками управління СБУ, слідчими обласного главку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури задокументували діяльність двох чоловіків, які налагодили постачання з-за кордону нарковмісних пігулок та збут їх на території області та інших регіонів держави.

Так, злочинним "бізнесом" займалися двоє мешканців міста Калуш: раніше судимий за хуліганство, розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв’язки з "кримінальним світом", та його 33-річний товариш.

Нарковмісні пігулки реалізовували виключно оптовим збувачам великими партіями на території Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької областей, які вже своєю чергою збували місцевим наркодилерам.

Зазначається, що зловмисники збували пігулки за різними цінами - від 200 до 400 гривень, залежно від кількості. А вже в інших регіонах місцеві дрібні збувачі – за 550-650 гривень.

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Щомісячний обіг від продажу становив понад мільйон гривень.

"Відомо, що вони ретельно планували та маскували свої протиправні дії. Зокрема, у рамках конспірації під час здійснення чергових оборудок дилери приїздили на обумовлене місце за 2-3 години та здійснювали розвідку місцевості. Крім того, залучали до цього "своїх людей", які спостерігали та у разі чого попереджали про підозрілих людей та транспортні засоби.

Учора правоохоронці затримали зловмисників під час передачі товару "з рук у руки"", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що в результаті невідкладного обшуку в автомобілі працівники поліції вилучили нарковмісні таблетки і мобільні телефони.

Двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України

Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.