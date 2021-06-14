"Якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі?" - "слуга народу" Корнієнко

Деякі депутати можуть бути під впливом тих чи інших підприємців і бізнесменів, але це не системні речі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Бабелю заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, передбачено декілька законопроєктів, в тому числі, що стосуються антимонопольного законодавства.

"Але якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі? Епоха брехні закінчилася, називаймо речі своїми іменами", - зазначив парламентарій.

Корнієнку поставили запитання, чому називати речі своїми іменами почали тільки зараз, а не в перший рік президентства Зеленського.

"Напевно, чекали, що будуть нові правила і суспільний договір", - відповів нардеп.

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