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"Якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі?" - "слуга народу" Корнієнко

Деякі депутати можуть бути під впливом тих чи інших підприємців і бізнесменів, але це не системні речі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Бабелю заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, передбачено декілька законопроєктів, в тому числі, що стосуються антимонопольного законодавства.

"Але якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі? Епоха брехні закінчилася, називаймо речі своїми іменами", - зазначив парламентарій.

Корнієнку поставили запитання, чому називати речі своїми іменами почали тільки зараз, а не в перший рік президентства Зеленського.

"Напевно, чекали, що будуть нові правила і суспільний договір", - відповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко розповів про підготовку нових ініціатив щодо олігархів: посилення Антимонопольного комітету і антитрастове законодавство

Автор: 

олігарх (930) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+15
а если на заборе написано ****... отчего ж там не может быть какого-нибудь *** недалеко?
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14.06.2021 10:50
+11
еще и про корниенку, например
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14.06.2021 10:58
+10
В Википедии любой балбес может что угодно написать
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14.06.2021 10:51
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а если на заборе написано ****... отчего ж там не может быть какого-нибудь *** недалеко?
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14.06.2021 10:50 Відповісти
Это уровень законодательного творчества СН - и всю эту херню, которую они там насочиняли и напринимали своим полуграмотным большевистским кодлом, потом придётся долго и нудно вычищать
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14.06.2021 12:11 Відповісти
"Якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі?" - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9149
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14.06.2021 13:43 Відповісти
я Вам верю... но! но не всегда то что написано в Википедии - аксиома (я даже не про этот частный случай)...просто нужны скорее всего более веские аргументы и факты (и определения)
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14.06.2021 13:51 Відповісти
В Википедии любой балбес может что угодно написать
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14.06.2021 10:51 Відповісти
еще и про корниенку, например
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14.06.2021 10:58 Відповісти
надо самого корниенко в википедии в "список идиотов" добавить. пусть потом закон принимает.
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14.06.2021 11:20 Відповісти
Поки його в список олігархів додали
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14.06.2021 13:31 Відповісти
А якщо на паркані написане словпю з трьох букв, то воно теж у законі повинно бути написано? Якщо Корнієнко спирається на Вікіпедію, то нехай вже там і прочитає, хто такі олігархи і як з ними боротися.
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14.06.2021 10:51 Відповісти
Так Вікіпедія - то їхнє все: он і слідчій звідти дані брав...
То може ця "узеленська" пліснява взагалі відмінить взі закони та кодекси і Конституцію, а жити по Вікіпедії будемо?
Вони гірші за ідіотів, бо вони - ідіоти, що дорвалися до влади, та ще й з ініциативою...
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14.06.2021 11:01 Відповісти
Справа в тому, що вони і у Вікіпедії лише заголовки читають. 😁 На серйозні статті і визначення їх не вистачає! 😊
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14.06.2021 11:54 Відповісти
А якщо я у Вікіпедію напишу, що ти дебіл зелений, будешь і такий закон приймати?
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14.06.2021 10:51 Відповісти
А если в Википедии будет написано, что Корниенко долб**б ?
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14.06.2021 10:52 Відповісти
корнієнко зовні схожий на сухова білого сонця пустелі...
імперця, поневолювача народів центральної азії, загарбника нафтових покладів прикаспійського регіону, який сунувся в чужий монастир зі своїм статутом
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14.06.2021 11:07 Відповісти
"Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6009
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14.06.2021 10:53 Відповісти


А давайте узаконимо абсолютно все, що написано! І навіть те, що на плоті школярі пишуть!
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14.06.2021 10:54 Відповісти
"Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7278
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14.06.2021 10:56 Відповісти
всеми
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14.06.2021 10:59 Відповісти
Получается , что самый скромный олигарх Порошенко, но закон создают под него.
Ну а Зюзе не надо лично иметь канал.
На него работает Коломойша, Фирташ с Левочкиным и пр.
Хорошо устроился.
Как сказал Беня в интервью Бигусу - Порошенко проиграл выборы,
потому что у него не было 1+1
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14.06.2021 11:12 Відповісти
Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1"
ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ 2019, 21:07
Об этом он сказал в интервью "https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0yOivKQf-2sBSvGFGTf4B_scYWDWYvvgPFX6e9xTVre_g0mR9myrqgiXo Bihus.info ".
18 апреля 2019, новоизбранный президент Зеленский представил в эфире программы (1+1) свою команду.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/2/7214118/
От себя добавлю - и не было 95 Квартала и Слуги народа (Голобородька-Косоворотька)
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14.06.2021 11:16 Відповісти
А если на заборе написано слово из 3-х букв, то почему там дрова лежат?
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14.06.2021 10:58 Відповісти
Википедия как истина в последней инстанции?! Фантастика!
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14.06.2021 10:58 Відповісти
на заборе написано, что Вова лох, почему не прописать это в Законе?!
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14.06.2021 10:58 Відповісти
Домашня прислуга (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 слуги , заст. Обслуга, челядь, дворовий, прислужник, служитель, служка, челядник, челядь) - ті, хто працює, і, звичайно, живе в будинку роботодавця і виконує різні роботи по дому."Слуги, з усяким страхом коріться панам не тільки добрим і лагідним, але й прикрим" (Перше посланняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE Петра , 2:18).
В Вікіпедії написано хто ви такі.
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14.06.2021 11:00 Відповісти
А якщо на заборі ?
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14.06.2021 11:00 Відповісти
Дна нема... во ідіоти зелені...
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14.06.2021 11:01 Відповісти
https://m.facebook.com/corruption.schemes/photos/a.1014849881882127/4140715629295521/?type=3&source=54 Схеми: корупція в деталях - RFERL - Ахметов, Коломойський, Пінчук та інші: як змінилися статки українських олігархів за останній рік, відповідно до даних у рейтингу від українського видання Forbes? Дивіться на інфографіці від Радіо Свобода ⬇ І спойлер: статки більшості українських олігархів значно зросли за минулий рік - у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію | Faceb ook
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14.06.2021 11:06 Відповісти
"Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5253
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14.06.2021 11:08 Відповісти
"Борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя

Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ ,
ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину.
Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.

https://ukrmir.info/boryushhijsya-s-oligarhami-zelenskij-vyshel-na-samogo-sebya/
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14.06.2021 11:21 Відповісти
Конец эпохи бедности
Ахметов розбагател в 3раза,
у Коломойского прибыль +0,8 млрд баксов за последний год,


а простые граждане обеднели, тарифы и цены растут
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14.06.2021 11:22 Відповісти
Ці побрехеньки вже навіть не викликають люті, як було донедавна. Розумієш, що вони розраховані на дебілів.
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14.06.2021 11:15 Відповісти
Отвечаем тупому Саше, кроме вики ничего не читавшему (в среде "ЗЕ" - это интелектуал) Любой закон должен как минимум не противоречить Конституции.

Стаття 24. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, МАЙНОВОГО стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Особенностью Википедии (является то, что создавать и редактировать статьи в ней может ЛЮБОЙ пользователь сети Интернет, причём, как правило, даже без регистрации на сайте. Если завтра в Вике будет написано, что Корниенко гомосексуалист и алкоголик - это тоже станет законом ?
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14.06.2021 11:43 Відповісти
Корниенко: "Аллахвердиева - вообще красотка".
Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит , б***ь, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б***ь чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет (удивится - "ДС"), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".



https://www.dsnews.ua/dosie/aleksandr-kornienko-19032021-418756
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14.06.2021 11:56 Відповісти
Корниенко
Партия нового типа - это социальный лифт, который будет продвигать на национальную политическую сцену неравнодушных людей, которые путем сочетания обучения и практики будут превращаться в политиков нового типа ...

Чтобы лифт (в партии - "ДС") работал, партия должна быть секси, как говорит наш колега (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации - "ДС") Миша Федоров, должна возбуждать депутатов

Да уж навыдвигали "политиков нового типа ..." типа Татарова и ему подобных
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14.06.2021 11:59 Відповісти
"Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9427
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14.06.2021 12:07 Відповісти
В википедии написано кто такое Ху*ло... Почему этого нет в конституции?
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14.06.2021 12:10 Відповісти
Який преЗЕдент тупий клоун, такі у нього і підлеглі...
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14.06.2021 12:11 Відповісти
Сказочный дебил, который не видит разницы между надписями на заборах и законом.
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14.06.2021 13:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ну, так у Вікіпедії пишуть, що Корнієно - ОЛІГАРХ!
"Якщо у Вікіпедії написано, що людина - олігарх, чому це не може бути написано в законі?" - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5019
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14.06.2021 13:27 Відповісти
Тепер, виходить, Слуги народу - олігархічна партія не тільки фактично, а і формально. Бо Вікіпедія так говорить
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14.06.2021 13:29 Відповісти
Вот он, такой простой и близкий народу!
Эпоха брехни закончилась и теперь вся правда написана в википедии!
Голосуйте за партию простых людей - "слуги народпа"!
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14.06.2021 13:32 Відповісти
Офигеть!Чувак по википедии живёт
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14.06.2021 14:00 Відповісти
С такими "мозгами" и депутат! Разве Корниенко не понятно, что Википедия - это просто текст, причем невысокого качества, а Закон - это Закон!
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14.06.2021 18:18 Відповісти
 
 