"Це міф, що у нас дорого", - очільниця Держтуризму Олеськів про подорожі Україною
Глава Державного агентства з питань туризму Мар'яна Олеськів заявляє, що подорожувати Україною не так дорого, якщо не говорити про літній сезон на морських курортах.
Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Насправді Україною подорожувати не так дорого, якщо ми не говоримо про високий літній сезон на морських курортах. Це міф, що в нас дорого. Звісно, якщо говорити, що в нас дорого подорожувати, тому що в Туреччині ти можеш жити в готелі за таку ціну, а в Одесі - за таку, тоді так. Але ніхто не говорить, скільки коштує поїхати в Чернігівську або Черкаську області, відвідавши низку класних об'єктів, порівняно з подорожжю, наприклад, у Каппадокію. Це ніхто не порівнює, а краєвиди в нас справді не гірші", - сказала Олеськів.
Водночас вона зазначила, що інфраструктура не скрізь ідеальна, й над цим треба працювати.
За її словами, глобальна мета програми "Мандруй Україною" - формування культури подорожей.
"Нам важливо, щоб ті люди, які нікуди не їздять, починали більше їздити. Щоб відсоток тих, хто нікуди не збирається, зменшився. Щоб хоча б на кілька днів люди відвідували сусідні області, показували дітям свою країну, знайомилися з її історією, природою і культурою. Цього року наша кампанія буде спрямована саме на те, щоб показати конкретні маршрути на два-три дні. Можливо, навіть показувати орієнтовну вартість таких подорожей", - додала Олеськів.
Глава Держтуризму також звернула увагу, що наразі конкуренція внутрішньому туризму почне збільшуватися, оскільки значна кількість країн відкривається, і багато хто зможе подорожувати за кордон.
"Тут дуже важливо для всіх учасників галузі зрозуміти, що якість сервісу та постійне вдосконалення є запорукою того, щоб попит на внутрішній туризм не тільки залишався стабільним, а і зростав", - констатувала вона.
На запитання, скільки український турист у середньому витрачає, подорожуючи Україною, глава Держтуризму заявила, що поточного року відомство запланувало проведення такого дослідження.
"Коли я працювала у Львові, ми вивчали це питання: витрати українського туриста були близько 30 євро на день, білоруського - 58 євро, а турецького - 115 євро на день. Тобто, український турист витрачає втричі менше за іноземного туриста", - додала вона.
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За цену полноценной дорогой турецкой 5ки с оллинклюзивом и огромной территорией с кучей активити, в Украине ты получишь в лучшем случае - номер на 3-4*, в лучшем случае - с включенными завтраками, а то и без них и практически никаких включенных в цену активити - за все нужно будет доплачивать дополнительно, если это "все" вообще будет присутствовать, а не тебе просто предоставят номер + озеро/лес или номер недалеко от моря.
То есть по сути в Украине тот же Шишкин - это по сумме показателей турецкая 3ка с предложением 3ки, без моря, но по цене дорогой 5ки.
но с другой стороны , если платят и едут- значит людей устраивает?
Круче Мармарисы!!!
С хорошим сервисом, да еще с улыбкой от обслуживающего персонала ...
Попробуйте ради эксперимента поехать в трип на неделю по маршруту - Кролевец-Прилуки, Качановка, Батурин. И увидите и инфраструктуру, и качество/сервис/стоимость (и вообще наличие и выбор) жилья для ночевки... Это так чтоб далеко не ездить и убедиться на месте.
Як після закордону можна поїхати в Затоку я не уявляю...
В Украине дорого, инфраструктура убитая. Отдохнуть в комфортом стоит дороже Египта или Турции.....
Треба обов'язково підтримувати вітчизняний туризм, але ж і ціни не завадило б трохи знизити, щоб туризм взагалі в Україні був. Ще до пандемії у Львові та в Карпатах завжди було багато туристів і наших, і іноземців. Побачимо, як буде у цьому році.