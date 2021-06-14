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"Це міф, що у нас дорого", - очільниця Держтуризму Олеськів про подорожі Україною

Глава Державного агентства з питань туризму Мар'яна Олеськів заявляє, що подорожувати Україною не так дорого, якщо не говорити про літній сезон на морських курортах.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді Україною подорожувати не так дорого, якщо ми не говоримо про високий літній сезон на морських курортах. Це міф, що в нас дорого. Звісно, якщо говорити, що в нас дорого подорожувати, тому що в Туреччині ти можеш жити в готелі за таку ціну, а в Одесі - за таку, тоді так. Але ніхто не говорить, скільки коштує поїхати в Чернігівську або Черкаську області, відвідавши низку класних об'єктів, порівняно з подорожжю, наприклад, у Каппадокію. Це ніхто не порівнює, а краєвиди в нас справді не гірші", - сказала Олеськів.

Водночас вона зазначила, що інфраструктура не скрізь ідеальна, й над цим треба працювати.

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За її словами, глобальна мета програми "Мандруй Україною" - формування культури подорожей.

"Нам важливо, щоб ті люди, які нікуди не їздять, починали більше їздити. Щоб відсоток тих, хто нікуди не збирається, зменшився. Щоб хоча б на кілька днів люди відвідували сусідні області, показували дітям свою країну, знайомилися з її історією, природою і культурою. Цього року наша кампанія буде спрямована саме на те, щоб показати конкретні маршрути на два-три дні. Можливо, навіть показувати орієнтовну вартість таких подорожей", - додала Олеськів.

Глава Держтуризму також звернула увагу, що наразі конкуренція внутрішньому туризму почне збільшуватися, оскільки значна кількість країн відкривається, і багато хто зможе подорожувати за кордон.

"Тут дуже важливо для всіх учасників галузі зрозуміти, що якість сервісу та постійне вдосконалення є запорукою того, щоб попит на внутрішній туризм не тільки залишався стабільним, а і зростав", - констатувала вона.

На запитання, скільки український турист у середньому витрачає, подорожуючи Україною, глава Держтуризму заявила, що поточного року відомство запланувало проведення такого дослідження.

"Коли я працювала у Львові, ми вивчали це питання: витрати українського туриста були близько 30 євро на день, білоруського - 58 євро, а турецького - 115 євро на день. Тобто, український турист витрачає втричі менше за іноземного туриста", - додала вона.

Автор: 

подорож (92) туризм (1560) Україна (5862) Олеськів Мар’яна (17)


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Топ коментарі
+6
Что значит дорого или дешево? Есть понятие « цена- качество». Пля где они набирают на работу таких дятлов ?
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14.06.2021 11:13
+4
Десятичасовой тур на квадроцикле по Карпатским тропам-6000грн.Сюда входит бесплатный чай и автобус до места сбора.4звезды в Мармарисе,на двоих,7 дней-13000.Я думаю,жопой по камням на квадрике,в течение 10 часов,но дома-это круче,чем неделя "всё включено" в Мармарисе.
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14.06.2021 11:34
+2
У кожного своє бачення дороговизни. Зелі не дорого прошвирутись до Буковелю, або до Оману.
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14.06.2021 11:07
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У кожного своє бачення дороговизни. Зелі не дорого прошвирутись до Буковелю, або до Оману.
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14.06.2021 11:07 Відповісти
с дуба рухнул...инфраструктуры нет, а ты про "дорого"!
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14.06.2021 11:08 Відповісти
Что значит дорого или дешево? Есть понятие « цена- качество». Пля где они набирают на работу таких дятлов ?
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14.06.2021 11:13 Відповісти
скоро тебя будут подорвать по запчастям из-за внешних долгов и на карман, а ты мелочишься про отдых
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14.06.2021 11:17 Відповісти
Не можешь осилить текст ? Нет понятие дорого или дешево- есть понятие это стоит тех денег или не стоит .
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14.06.2021 11:25 Відповісти
По понятиям цена-качество у нас полная задница.
За цену полноценной дорогой турецкой 5ки с оллинклюзивом и огромной территорией с кучей активити, в Украине ты получишь в лучшем случае - номер на 3-4*, в лучшем случае - с включенными завтраками, а то и без них и практически никаких включенных в цену активити - за все нужно будет доплачивать дополнительно, если это "все" вообще будет присутствовать, а не тебе просто предоставят номер + озеро/лес или номер недалеко от моря.

То есть по сути в Украине тот же Шишкин - это по сумме показателей турецкая 3ка с предложением 3ки, без моря, но по цене дорогой 5ки.
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14.06.2021 13:21 Відповісти
Я даже не сомневаюсь что полная Ж. Но я последний раз отдыхала в Украине в 1999году ( я имею ввиду пляжный отдых) в Гурзуфе ( мужу дали 30% путевку в очень приличном доме отдыха), мне сложно оценить. Но с другой стороны , кто мешает нашим гражданам отдыхать в других местах Турция, Египет очень даже бюджетные варианты. Осень- весна есть хорошие предложения по ОАЭ ( просто не селится в Дубае а выбрать менее дорогостоящий Эмират).

но с другой стороны , если платят и едут- значит людей устраивает?
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14.06.2021 13:32 Відповісти
в Одесской области или в другой курортной зоне Украине, отдыхать очень дорого и не "на", а "в". Инфраструктуры нет и качество отсутствует по определению. В принципе за те же деньги вы можете отдохнуть в АОЭ или валятся на грязном пляже с плохими жилищными условиями, но у себя дома.
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14.06.2021 11:15 Відповісти
Эмираты подходят не всем по климату, ну а то что там очень качественный отдых это да, по достаточно неплохим ценам.
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14.06.2021 11:28 Відповісти
Десятичасовой тур на квадроцикле по Карпатским тропам-6000грн.Сюда входит бесплатный чай и автобус до места сбора.4звезды в Мармарисе,на двоих,7 дней-13000.Я думаю,жопой по камням на квадрике,в течение 10 часов,но дома-это круче,чем неделя "всё включено" в Мармарисе.
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14.06.2021 11:34 Відповісти
Яготин Киевская обл. "Резиденция" озеро Супой ,2000 гр сутки за проживание без питания!
Круче Мармарисы!!!
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14.06.2021 12:08 Відповісти
Шишкин в Черниговской области: 4000-8000 тысяч в сутки за двоих, включенны только завтраки, но пообедать-поужинать можно только в местном ресторане (больше негде) с ценами выше киевских. Имеется озеро, лес. Все остальное - за отдельную плату.
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14.06.2021 13:28 Відповісти
Не дешевше ніж в Туреччині
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14.06.2021 11:36 Відповісти
На велике с палаткой - совсем дешево!
С хорошим сервисом, да еще с улыбкой от обслуживающего персонала ...
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14.06.2021 11:39 Відповісти
Звездежь. Если брать уровень качества относительно стоимости, то у нас дороже. Так же как и с продуктами питания, и ремонтами, и всем остальным. Продают говно и говорят, ну у нас же дешевле чем за границей значит надо брать. Только вот говно на самом деле и того не стоит.
Попробуйте ради эксперимента поехать в трип на неделю по маршруту - Кролевец-Прилуки, Качановка, Батурин. И увидите и инфраструктуру, и качество/сервис/стоимость (и вообще наличие и выбор) жилья для ночевки... Это так чтоб далеко не ездить и убедиться на месте.
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14.06.2021 11:39 Відповісти
Вы правы, не только туристам- каждому автомобилисту государство торчит как минимум одну пробитую покрышку и бабки на ремонт подвески. П.с. и мы еще налоги плотим на эти дороги, лол просто.
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14.06.2021 11:44 Відповісти
Перепрошую, не Кролевец, а Тростянец. Это к моему предыдущему комменту.
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14.06.2021 11:42 Відповісти
Поперше дорого, а подруге- убого і неякісно.
Як після закордону можна поїхати в Затоку я не уявляю...
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14.06.2021 11:45 Відповісти
Не так вже і дорого:продай пса і мандруй, відпочивай Україною!У нас найвища зарплатня-тільки за зраду
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14.06.2021 11:47 Відповісти
Очередная сказка ЗЕленых попугаев.

В Украине дорого, инфраструктура убитая. Отдохнуть в комфортом стоит дороже Египта или Турции.....
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14.06.2021 12:45 Відповісти
Ну не знаю . Мені Єгипет і дешевше і якісніше і ніхто не рахує кожен шматочок мяса і кожен ковток соку чи пива . Ну і фрукти ніхто тобі не рахує . І це в пустелі , а не на чорноземах , де в кожному дворі криниця . І це з перельотом . Чому так - не знаю . Може люди там щиріші та гостинніші . Але факт залишається фактом , Єгипет чомусь дешевше .
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14.06.2021 13:52 Відповісти
У нас не просто дорого, а дуже дорого відпочивати. Минулого тижня шукала відпочинок у Карпатах. Знайшла готель ( не пишу назву, щоб не було реклами чи антиреклами) з великим парком, двома басейнами. Велика територія з трьома ресторанами, кортом, спа. Номер двокімнатній з мінікухнею. Доба на двох 3840 гривень, ще 1000 гривень доплата за собаку. Поїдемо на чотири доби та на дві доби у Львів. От і рахуйте, дешево це чи дорого в порівнянні з закордонним відпочинком.
Треба обов'язково підтримувати вітчизняний туризм, але ж і ціни не завадило б трохи знизити, щоб туризм взагалі в Україні був. Ще до пандемії у Львові та в Карпатах завжди було багато туристів і наших, і іноземців. Побачимо, як буде у цьому році.
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14.06.2021 16:16 Відповісти
 
 