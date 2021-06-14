"Це міф, що у нас дорого", - очільниця Держтуризму Олеськів про подорожі Україною

Глава Державного агентства з питань туризму Мар'яна Олеськів заявляє, що подорожувати Україною не так дорого, якщо не говорити про літній сезон на морських курортах.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді Україною подорожувати не так дорого, якщо ми не говоримо про високий літній сезон на морських курортах. Це міф, що в нас дорого. Звісно, якщо говорити, що в нас дорого подорожувати, тому що в Туреччині ти можеш жити в готелі за таку ціну, а в Одесі - за таку, тоді так. Але ніхто не говорить, скільки коштує поїхати в Чернігівську або Черкаську області, відвідавши низку класних об'єктів, порівняно з подорожжю, наприклад, у Каппадокію. Це ніхто не порівнює, а краєвиди в нас справді не гірші", - сказала Олеськів.

Водночас вона зазначила, що інфраструктура не скрізь ідеальна, й над цим треба працювати.

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За її словами, глобальна мета програми "Мандруй Україною" - формування культури подорожей.

"Нам важливо, щоб ті люди, які нікуди не їздять, починали більше їздити. Щоб відсоток тих, хто нікуди не збирається, зменшився. Щоб хоча б на кілька днів люди відвідували сусідні області, показували дітям свою країну, знайомилися з її історією, природою і культурою. Цього року наша кампанія буде спрямована саме на те, щоб показати конкретні маршрути на два-три дні. Можливо, навіть показувати орієнтовну вартість таких подорожей", - додала Олеськів.

Глава Держтуризму також звернула увагу, що наразі конкуренція внутрішньому туризму почне збільшуватися, оскільки значна кількість країн відкривається, і багато хто зможе подорожувати за кордон.

"Тут дуже важливо для всіх учасників галузі зрозуміти, що якість сервісу та постійне вдосконалення є запорукою того, щоб попит на внутрішній туризм не тільки залишався стабільним, а і зростав", - констатувала вона.

На запитання, скільки український турист у середньому витрачає, подорожуючи Україною, глава Держтуризму заявила, що поточного року відомство запланувало проведення такого дослідження.

"Коли я працювала у Львові, ми вивчали це питання: витрати українського туриста були близько 30 євро на день, білоруського - 58 євро, а турецького - 115 євро на день. Тобто, український турист витрачає втричі менше за іноземного туриста", - додала вона.