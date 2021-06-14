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Із дня внесення законопроєкту про ліквідацію ОАСК минуло два місяці, його тричі не виносили на засідання комітету, - Шабунін

Із дня внесення законопроєкту про ліквідацію ОАСК минуло два місяці, його тричі не виносили на засідання комітету, - Шабунін

Законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва за два місяці не був винесений на засідання комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Від внесення Зеленським супер-пупер невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСК минуло два місяці. За цей час законопроєкт не пройшов навіть комітет. Комітет, який очолює депутат Зеленського і в якому в Зеленського більшість депутатів. Голова комітету тричі не виносив це питання на порядок денний. Тричі! Один раз - випадковість, два - збіг обставин, три - закономірність", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, від ОП конкурс на посаду глави САП координує Олег Татаров."

"Я вкотре стверджую, що він російська консерва Портнова, яка свідомо руйнує наші стосунки із західними союзниками. Стосунки, які Україні життєво необхідні у війні з Росією. У цьому конкретному випадку Татаров/Портнов б’ють по стосунках з США/НАТО. Байден під час дзвінка зауважив Зеленському: Вашингтон чекає на прозоре завершення конкурсу на посаду глави САП. Після цього Банкова на очах всього світу цей конкурс паскудить. Як ви думаєте, що після цього Байден скаже Зеленському під час домовленої зустрічі? Якщо ця зустріч після такого свинства Бакової відбудеться", - підсумував глава ЦПК.

Також читайте: В умовах безвізу судової реформи не було, а от САП є. Якщо буде відкат, ЄС може його зупинити, - Шабунін

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23683) Шабунін Віталій (534) Окружний адмінсуд Києва (538)


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'Слугам угода" це не важливо,їх мета знищити українську мову.
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14.06.2021 11:20 Відповісти
Ліквідація вовчого, ручного суду зеленим не потрібна.
Їм свербить закон про мову. Завтра збираються відміняти.
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14.06.2021 11:20 Відповісти
Шабуня, за це свинство ти ж так топив два роки тому! Що, наївся? Нє, ти ще не знаєш, всього **************** меню... Почекай, ще тебе особисто нагодують; мож бути, куди більш апетитнішим, ніж Стерненка...
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14.06.2021 11:27 Відповісти
 
 