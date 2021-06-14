Рада цього тижня розгляне законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ, - Разумков

Цього тижня парламент може розглянути в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ (№3508-д).

Про це на Погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього потребує і місцева влада. Також це необхідно, щоб забезпечити нормальне функціонування в подальшому ринку природного газу. Оскільки сьогодні є проблема із заборгованістю", - пояснив він.

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