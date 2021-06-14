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Рада цього тижня розгляне законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ, - Разумков
Цього тижня парламент може розглянути в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ (№3508-д).
Про це на Погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Цього потребує і місцева влада. Також це необхідно, щоб забезпечити нормальне функціонування в подальшому ринку природного газу. Оскільки сьогодні є проблема із заборгованістю", - пояснив він.
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+1 Valery Greff
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реструктуризация долгов - это было все 30 лет независимости, другими словами - спишут долги...янукович пришел и списал 10 млрд...и этот спишет, уже больше, чтобы выбрали...
А то, под видом "население не платит", миллиарды рассовывают по своим карманам.
Мэри некоторых городов показывали платежки, мол за газ расчитались полностью или расчитались значительно, а эти дельцы показывают, что у них убытки якобы в несколько раз бОльшие.
А так, все хорошо у них. Деньги прикарманили, еще получили и из бюджета, частью которых можно позолотить ручку деньги дающим из бюджета.
Бизнес по новому!
Сними корону.