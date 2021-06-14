УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10337 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
562 15

Рада цього тижня розгляне законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ, - Разумков

Рада цього тижня розгляне законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ, - Разумков

Цього тижня парламент може розглянути в першому читанні законопроєкт про реструктуризацію боргів комунальних підприємств за газ (№3508-д).

Про це на Погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього потребує і місцева влада. Також це необхідно, щоб забезпечити нормальне функціонування в подальшому ринку природного газу. Оскільки сьогодні є проблема із заборгованістю", - пояснив він.

Також читайте: Україна планує увійти в опалювальний сезон із запасами не менше 17 млрд куб. м, - Кабмін

Автор: 

ВР (14941) газ (10406) Тарифи на газ (1055) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Ага. И Украинцы второй раз заплатят за то же самое их своего кармана, на этот раз через бюджет.
показати весь коментар
14.06.2021 11:21
+1
Наворовались на газе, а теперь простите им это?
показати весь коментар
14.06.2021 11:23
+1
Что значит "простите"? Эти долги покроют из бюджета, т.е. за счет Украинцев.
показати весь коментар
14.06.2021 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. И Украинцы второй раз заплатят за то же самое их своего кармана, на этот раз через бюджет.
показати весь коментар
14.06.2021 11:21 Відповісти
газ надо по нормальной цене продавать и долгов не будет
показати весь коментар
14.06.2021 11:21 Відповісти
Надо индивидуальное отопление и долгов не будет. И схематоза на отоплении не будет.
показати весь коментар
14.06.2021 11:22 Відповісти
многоквартирные дома - это единый комплекс...потому не индивидуальное отопление квартиры, а целого дома...осбб и для этого тоже...
реструктуризация долгов - это было все 30 лет независимости, другими словами - спишут долги...янукович пришел и списал 10 млрд...и этот спишет, уже больше, чтобы выбрали...
показати весь коментар
14.06.2021 11:58 Відповісти
Вава на біговій доріжці обіцяв знизити тарифи. Невже набрехав лошарам?
показати весь коментар
14.06.2021 11:24 Відповісти
Мало ли что, и на ком он обещал...
показати весь коментар
14.06.2021 12:59 Відповісти
Наворовались на газе, а теперь простите им это?
показати весь коментар
14.06.2021 11:23 Відповісти
Что значит "простите"? Эти долги покроют из бюджета, т.е. за счет Украинцев.
показати весь коментар
14.06.2021 11:23 Відповісти
Если они в долгах, то пусть распродают свое имущество, и покрывают убытки государству.
А то, под видом "население не платит", миллиарды рассовывают по своим карманам.
Мэри некоторых городов показывали платежки, мол за газ расчитались полностью или расчитались значительно, а эти дельцы показывают, что у них убытки якобы в несколько раз бОльшие.
А так, все хорошо у них. Деньги прикарманили, еще получили и из бюджета, частью которых можно позолотить ручку деньги дающим из бюджета.
Бизнес по новому!
показати весь коментар
14.06.2021 15:57 Відповісти
Ты гений! А я и не знал, что долги покроют из бюджета, т.е. за счет Украинцев.
Сними корону.
показати весь коментар
14.06.2021 16:00 Відповісти
К чему твоя истерика? Претендуешь на часть барышей этих зЭ-аферистов?
показати весь коментар
14.06.2021 16:03 Відповісти
А к чему этот твой выпердешь?
показати весь коментар
15.06.2021 15:12 Відповісти
Если ты ощущаешь запах, значит ты обделался
показати весь коментар
15.06.2021 17:16 Відповісти
Простят их Ахметову и Фирташу, а народ заплатит по второму кругу.
показати весь коментар
14.06.2021 11:36 Відповісти
Быдло из раза в раз выбирает условного кернеса - тот тормозит оплату за газ - огромный многолетний долг, зато тариф не до потолка, но газ не отключают - теперь его спишут за счет нормальных украинцев - быдло и впредь избирает условного гепу...
показати весь коментар
14.06.2021 13:59 Відповісти
 
 