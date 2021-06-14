"Слава Україні! Шевченко молодець": російський коментатор Андронов оцінив гру збірної України в першому матчі Євро-2020
Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував гру збірної України проти збірної Нідерландів.
Як інформує Цензор.НЕТ, у Telegram-каналі Андронов оцінив роботу тренера української збірної Андрія Шевченка.
"Найкращий тайм на цьому Євро. Бадьоро, сміливо, атака на атаку. Шевченко молодець, що не став будувати окопи "імені Баринова та Оздоєва". Футбол має дарувати радість. Цей - дарує!" - йдеться в повідомленні.
"Слава Україні! Начебто і там втратили три очки, і наші втратили три очки. Але одні грали у футбол (як уміють), а інші - в спортивну ходьбу з м'ячем. Поки що це був найкращий матч на Євро", - додав Андронов.
Нагадаємо, раніше збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020.
Топ коментарі
+30 Maksim Perepelitca
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+26 Aleksiey Ykropovich
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+23 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар14.06.2021 11:36
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Так само як італієць не скаже, що він романської групи як і французи, що вони одне і таж народність.
Чи то ви мені її нав'язуєте ?
Якщо, взяти до уваги, що така праска як ти, мала б намагатись тицяти пальцями щось від 1998 року.., то твої скарги на старість та обмеженість у доступі- це просто смішно... Пів року тому ти зареєструвався, щоб віком тиснути на опонента чи жалітись на "старість"?
Розвивай тему слов'янства, кожен кацап пищить від цього.
Будь-яку людину, можна обізвати дурнем, окрім, дійсно дурня... Сенс ловиш?
Скажу більше, мені сподобалась твоя реакція та ведення діалогу, мінуси були у скаканні до Ксенії та підтримці твоїх думок, примітивами з ознаками заробітчан...
Ось така ..у..ня малятка!
РЕАКЦІЯ.
для него скоропостижные последствия....
Из какого телеканала?