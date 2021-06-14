"Слава Україні! Шевченко молодець": російський коментатор Андронов оцінив гру збірної України в першому матчі Євро-2020

Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував гру збірної України проти збірної Нідерландів.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Telegram-каналі Андронов оцінив роботу тренера української збірної Андрія Шевченка.

"Найкращий тайм на цьому Євро. Бадьоро, сміливо, атака на атаку. Шевченко молодець, що не став будувати окопи "імені Баринова та Оздоєва". Футбол має дарувати радість. Цей - дарує!" - йдеться в повідомленні.

"Слава Україні! Начебто і там втратили три очки, і наші втратили три очки. Але одні грали у футбол (як уміють), а інші - в спортивну ходьбу з м'ячем. Поки що це був найкращий матч на Євро", - додав Андронов.

Нагадаємо, раніше збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020.

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