Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно!

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із 7-ю річницею загибелі 40 десантників і 9 членів екіпажу в збитому російськими терористами Іл-76 поблизу аеропорту Луганська.

Слова скорботи глава держави розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"14 червня 2014 року в небі неподалік Луганська було збито Іл-76 Повітряних сил ЗСУ. Ми втратили 40 десантників і 9 членів екіпажу. Маємо робити все, щоб ці хлопці, дивлячись на нас згори, знали – вони пожертвували своїми життями не марно. Вічна пам’ять!", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

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14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Водночас 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.