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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно!

Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно!

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із 7-ю річницею загибелі 40 десантників і 9 членів екіпажу в збитому російськими терористами Іл-76 поблизу аеропорту Луганська.

Слова скорботи глава держави розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"14 червня 2014 року в небі неподалік Луганська було збито Іл-76 Повітряних сил ЗСУ. Ми втратили 40 десантників і 9 членів екіпажу. Маємо робити все, щоб ці хлопці, дивлячись на нас згори, знали – вони пожертвували своїми життями не марно. Вічна пам’ять!", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Також читайте: 14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів. СПИСОК

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Водночас 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Луганськ (576) Антитерористична операція (6637) 25 окрема повітряно-десантна бригада (152)


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Топ коментарі
+13
А что скажет, глядя с небес, оставленный умирать на поле боя боец Журавель? Кто и с какой целью пожертвовал его жизнью?
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14.06.2021 11:45
+10
Точно Добкин ему тексты пишет.
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14.06.2021 11:41
+10
Ой, зеля, та ты уже наделал делов...
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14.06.2021 11:41
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Точно Добкин ему тексты пишет.
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14.06.2021 11:41 Відповісти
Ой, зеля, та ты уже наделал делов...
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14.06.2021 11:41 Відповісти
Володя, меньше пафоса, - больше дел. Средства на ПКР "Нептун", ОТРК "Сапсан", САУ "Богдана", а не на "Велике крадивныцтво"!
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14.06.2021 11:44 Відповісти
мовчав би ти краще любітєль виступати на московії.
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14.06.2021 11:44 Відповісти
Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно! - Цензор.НЕТ 4442
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14.06.2021 12:02 Відповісти
Вони точно загинули не для того, щоб ти повернув ригів у владу.
Але антимайданівець Татаров "шишка" в твоєму офісі. У Венедиктової немає претензій до Ефремова, Богатирьової та Портнова.
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14.06.2021 11:44 Відповісти
А для того, щоб повернувся Петя, у якого теж не було претензій до Ефремова, Богатирьової та Портнова?
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14.06.2021 13:02 Відповісти
При Пєті Єфремов був в СІЗО, а Портнов з Богітирьовою на росії.
Якщо ви не в курсі...
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14.06.2021 13:07 Відповісти
Не закривати справи - це єдине, що міг Петя. Щоб посадити доказів замало, а випустити - "патріоти" розволаються.
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14.06.2021 19:59 Відповісти
Ваш Зєля випустив Єфремова, ще й адвокату його дав звання заслуженого юриста за те, що той затягував судовий процес по Єфремову.
Скільки разів Єфремов був на допитах за останні два роки по незакритій справі, при стовідсотковій Венедиктовій?
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14.06.2021 20:22 Відповісти
Єфремов сидів у сізо аж до 19 року, Портнов ховався в росії. Як він казав: "Якщо я повернусь, то сяду". Повернувся при зеленському, не сів )
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14.06.2021 15:28 Відповісти
Пиплы,он неизлечимый.
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14.06.2021 11:44 Відповісти
Що вам знов всралось?
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14.06.2021 13:03 Відповісти
А что скажет, глядя с небес, оставленный умирать на поле боя боец Журавель? Кто и с какой целью пожертвовал его жизнью?
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14.06.2021 11:45 Відповісти
хотелось бы чтобы и те, кто может это наблюдать каждый день ...вживую так сказать.. сказали б тоже самое...а кое-кто (не будем уточнять кто)))) и что-то делал для этого а не только бла-бла-бла...
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14.06.2021 11:47 Відповісти
Щоб вони спостерігали зверху як ти відводиш війська?
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14.06.2021 11:47 Відповісти
Молодец- « Нужно сделать все, чтобы парни, наблюдая сверху, знали - они пожертвовали жизнями не зря!«
ПОТОМУ ПРЕКРАТИТЕ , Зе президент Украины, ТРОГАТЬ ЗАКОН ПРО МОВУ
Фарион ЖЖЖЕТ ЗЕЛЁНЫХ клоунов
Рекомендую всем
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Зе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон
https://youtu.be/dv53gGS3DVA
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14.06.2021 11:49 Відповісти
Какой Зе Звериный ценизм!
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14.06.2021 11:56 Відповісти
так нынче кормят воинов на Гончаровском полигоне

Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно! - Цензор.НЕТ 9446
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14.06.2021 11:57 Відповісти
Головне що не барига
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14.06.2021 15:26 Відповісти
Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно! - Цензор.НЕТ 7901
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14.06.2021 12:01 Відповісти
Не зря? Ну да... Они же не знали, что можно защищать Родину "простА перестав стрелять" и отводя войска?
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14.06.2021 12:41 Відповісти
Бреше
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14.06.2021 15:18 Відповісти
Для цього треба скоротити держзамовлення МО, звернути реформу харчування віддавши все у руки однієї ( своєї ) кампанії монополіста, ввести кримінальну відповідальність за постріл у бік ворога )
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14.06.2021 15:25 Відповісти
 
 