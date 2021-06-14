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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, одужали - 1785, виявлено 89 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Минулої доби в Києві виявили 89 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 210 938).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 51 жінка віком від 18 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 95 років, 1 дівчина 17 років.

Всього зафіксовано 4 летальні випадки від вірусу (загалом 5156).

Також за добу госпіталізовано 10 хворих на коронавірус, а також 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями

1785 осіб подолали коронавірус (всього 196 874).

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янському і Святошинському (по 15), Дарницькому та Шевченківському (по 11).

За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, одужали - 1785, виявлено 89 нових випадків, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19410) Кличко Віталій (3507) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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14.06.2021 12:43 Відповісти
 
 