За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, одужали - 1785, виявлено 89 нових випадків, - Кличко. КАРТА
Минулої доби в Києві виявили 89 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 210 938).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, захворіли 51 жінка віком від 18 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 95 років, 1 дівчина 17 років.
Всього зафіксовано 4 летальні випадки від вірусу (загалом 5156).
Також за добу госпіталізовано 10 хворих на коронавірус, а також 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями
1785 осіб подолали коронавірус (всього 196 874).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янському і Святошинському (по 15), Дарницькому та Шевченківському (по 11).
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Олекса Шумейко #460637
показати весь коментар14.06.2021 12:43 Відповісти Мені подобається 0
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