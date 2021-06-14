За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, одужали - 1785, виявлено 89 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Минулої доби в Києві виявили 89 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 210 938).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 51 жінка віком від 18 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 95 років, 1 дівчина 17 років.

Всього зафіксовано 4 летальні випадки від вірусу (загалом 5156).

Також за добу госпіталізовано 10 хворих на коронавірус, а також 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями

1785 осіб подолали коронавірус (всього 196 874).

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янському і Святошинському (по 15), Дарницькому та Шевченківському (по 11).