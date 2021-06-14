Рада у вівторок має намір проголосувати за основні законопроєкти про податкову амністію, - Корнієнко
Верховна Рада має намір у вівторок, 15 червня, проголосувати за основні законопроєкти про податкову амністію
Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цього тижня ми завершуємо свою обіцянку про податкову амністію. Фактично більшість із тих трьох-чотирьох законопроєктів, які є, будуть проголосовані завтра, і далі ми зможемо перейти до імплементації цієї важливої реформи", - сказав Корнієнко на засіданні погоджувальної ради в понеділок.
Він нагадав, що реформа податкової амністії має стартувати з 1 вересня 2021 року.
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Тепер і ті 5,5 мільйярда баксів, які він витягнув з привату простять???