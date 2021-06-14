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Сподіваємося, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що президент США Джо Байден дасть зрозуміти президенту країни-агресора Володимиру Путіну, що агресія проти України має свою ціну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у письмовій заяві для The Washington Post.

"Ми сподіваємося, що президент Байден буде використовувати всі доступні засоби, всю свою силу і політичну вагу як лідера вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі і йому пора спокійно покинути Україну", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС також наголосив на неприпустимості будь-яких домовленостей про Україну без України.

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"Це наш абсолютно твердий принцип", - додав міністр.

Кулеба сподівається, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України має свою ціну, і Україна не самотня в її боротьбі".

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23760) росія (64926) США (22512) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+1
***** і само знає що втратило Україну назавжди.
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14.06.2021 11:49
+1
надо ввести уголовную ответственность за проявление "озабоченности" или хотя бы морду бить .
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14.06.2021 11:51
+1
донесет смысл слов нашего президента, что война против украины - это нерационально...
и путин задумается над рациональными методами,
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14.06.2021 12:04
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***** і само знає що втратило Україну назавжди.
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14.06.2021 11:49 Відповісти
надо ввести уголовную ответственность за проявление "озабоченности" или хотя бы морду бить .
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14.06.2021 11:51 Відповісти
Ну почему вы такие,некакие!это вы должны дать понять,дать отпор,а не Байден за вас должен.
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14.06.2021 12:56 Відповісти
и начнет перезагрузку
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14.06.2021 11:56 Відповісти
донесет смысл слов нашего президента, что война против украины - это нерационально...
и путин задумается над рациональными методами,
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14.06.2021 12:04 Відповісти
президенство зеленського дає йому великі шанси
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14.06.2021 12:07 Відповісти
У ***** иные "ценники" соостветственно и красная линия, для него, на конце осинового кола!
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14.06.2021 12:13 Відповісти
Необходимы системные изменения, которые привели бы к демократичной, а не олигархичной Украине. Тогда бы хутин потерял надежды, что он добьется чего то гадкого. А это не так уж и сложно.
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14.06.2021 12:24 Відповісти
Огромный скачек в этом направлении привела бы ликвидация нашего антинародного закона о выборах, где мы вибираем из тех кто по этому закону скупает места в бюллетене. И желательно на лет 20 перейти на выборы каждый год или хотя бы раз в два года.
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14.06.2021 12:38 Відповісти
 
 