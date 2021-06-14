Сподіваємося, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що президент США Джо Байден дасть зрозуміти президенту країни-агресора Володимиру Путіну, що агресія проти України має свою ціну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив у письмовій заяві для The Washington Post.
"Ми сподіваємося, що президент Байден буде використовувати всі доступні засоби, всю свою силу і політичну вагу як лідера вільного світу, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі і йому пора спокійно покинути Україну", - йдеться в повідомленні.
Глава МЗС також наголосив на неприпустимості будь-яких домовленостей про Україну без України.
"Це наш абсолютно твердий принцип", - додав міністр.
Кулеба сподівається, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що "його агресія проти України має свою ціну, і Україна не самотня в її боротьбі".
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и путин задумается над рациональными методами,