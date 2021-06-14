Кондратюк про саміт НАТО: Заяв замало. Настав час, щоб у двері Альянсу нарешті можна було б увійти

Верховна Рада очікує, що на саміті НАТО буде визначено чітку позицію щодо підтримки євроатлантичного прагнення України і посилення політики "відкритих дверей".

Про це на Погоджувальній раді ВРУ заявила віцеспікерка Олена Кондратюк, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що заяв вже замало. Потрібні рішучі і реальні кроки, які б продемонстрували відданість НАТО тим обіцянкам, які були дані 13 років тому", - підкреслила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приєднання України сприятиме зміцненню оборонного потенціалу НАТО, - Хомчак

За словами віцеспікерки, минуло доволі багато часу, щоб "двері Альянсу були відчинені" не тільки на словах, "але і в них нарешті можна було б увійти".