Кондратюк про саміт НАТО: Заяв замало. Настав час, щоб у двері Альянсу нарешті можна було б увійти
Верховна Рада очікує, що на саміті НАТО буде визначено чітку позицію щодо підтримки євроатлантичного прагнення України і посилення політики "відкритих дверей".
Про це на Погоджувальній раді ВРУ заявила віцеспікерка Олена Кондратюк, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми всі розуміємо, що заяв вже замало. Потрібні рішучі і реальні кроки, які б продемонстрували відданість НАТО тим обіцянкам, які були дані 13 років тому", - підкреслила вона.
За словами віцеспікерки, минуло доволі багато часу, щоб "двері Альянсу були відчинені" не тільки на словах, "але і в них нарешті можна було б увійти".
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