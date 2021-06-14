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Кондратюк про саміт НАТО: Заяв замало. Настав час, щоб у двері Альянсу нарешті можна було б увійти

Кондратюк про саміт НАТО: Заяв замало. Настав час, щоб у двері Альянсу нарешті можна було б увійти

Верховна Рада очікує, що на саміті НАТО буде визначено чітку позицію щодо підтримки євроатлантичного прагнення України і посилення політики "відкритих дверей".

Про це на Погоджувальній раді ВРУ заявила віцеспікерка Олена Кондратюк, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми всі розуміємо, що заяв вже замало. Потрібні рішучі і реальні кроки, які б продемонстрували відданість НАТО тим обіцянкам, які були дані 13 років тому", - підкреслила вона.

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За словами віцеспікерки, минуло доволі багато часу, щоб "двері Альянсу були відчинені" не тільки на словах, "але і в них нарешті можна було б увійти".

Автор: 

ВР (14942) НАТО (6423) саміт (764) членство в НАТО (1715) Кондратюк Олена (91)


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А руки помити? А зачесатися? А брудне взуття зняти? Ви в зеленому болоті хочете зайти у двері чисто' оселі! 😁
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14.06.2021 11:52 Відповісти
Это ты главзебилу скажи, что помимо истеричных заявлений, нужны РЕАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕФОРМЫ.
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14.06.2021 12:02 Відповісти
Например питание по стандартам НАТО, уже сейчас , Гончаровский полКондратюк про саміт НАТО: Заяв замало. Настав час, щоб у двері Альянсу нарешті можна було б увійти - Цензор.НЕТ 9049игон.
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14.06.2021 12:22 Відповісти
без чіткої позиції української влади (Зе, зокрема) не потрібно очікувати жодних чітких вимог НАТО по вступу України до альянсу
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14.06.2021 12:10 Відповісти
и шо зельоньіе мраЗЕ сделали для того, что бьі войти в открьітьіе двери?
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14.06.2021 12:18 Відповісти
"Клоуны в гневе"....не хватает рояля... НАТО- Это не проходной дом...туда Шапито не приглашают...
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14.06.2021 12:31 Відповісти
Так вы ж,двери сами сняли в ОП.Теперь входить не куда.
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14.06.2021 15:07 Відповісти
 
 