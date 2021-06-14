Умовою запуску "Північного потоку-2" має бути деокупація українських територій і енергобезпека нашої країни, - Кулеба
Україна виступає проти запуску "Північного потоку-2".
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Північний потік 2 — це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти ПП-2. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+12 Кара Басc #488466
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+5 Алекс Мышкевич
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для того чтобы замазать свой бездеятельный провал по остановке СП-2
Naturlich !
"Однажды Моска на слона
Болтала ерундой... "
баснописец Крылов
И что немцы ответили?
Прокачал-непрокачал - плати.
Но, и за газ, взял-невзял - плати.
Мы отказались платить за неиспользованный газ, они отказались платить за не прокачанный.
Но так был заключен договор! (не я его заключал)