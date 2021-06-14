Умовою запуску "Північного потоку-2" має бути деокупація українських територій і енергобезпека нашої країни, - Кулеба

Україна виступає проти запуску "Північного потоку-2".

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Північний потік 2 — це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти ПП-2. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Україна готова обговорювати компенсації у разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба