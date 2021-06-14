Міносвіти просить прикордонників не карати абітурієнтів з ОРДЛО за порушення порядку в'їзду
Цього року, як і минулого, в освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" надходять звернення про випадки заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.
Міністерство освіти і науки України засуджує дії окупаційної влади і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти.
Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону.
"Міністерство освіти і науки України звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", і надати роз’яснення", - зазначили в пресслужбі.
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так от чого у мєнтів на запит справки про відсутність судимості все ще вимагається дублювання укр.прізвища узькою мовою? тобто замість того, що "відремонтувати" систему, ти вирішуєш просто видаляти мій комент. тобто я правду пишу - макцва справки українцям видає?
на цей раз під виглядом абітурієнтів
2. можна подумать, що ті, що на "материку" і були, те саме не можуть зробити.
аж тут ти вигулькнув зі своїм недолугим висєром, який сам жеж уточнюєш...і хто б міг подумати, що то про більшість...може там ще є якісь скриті смисли?