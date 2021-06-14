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Новини Окуповані території
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Міносвіти просить прикордонників не карати абітурієнтів з ОРДЛО за порушення порядку в'їзду

Міносвіти просить прикордонників не карати абітурієнтів з ОРДЛО за порушення порядку в'їзду

Цього року, як і минулого, в освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" надходять звернення про випадки заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Міністерство освіти і науки України засуджує дії окупаційної влади і наголошує на недопущенні порушень прав дітей вільно обирати заклад освіти для реалізації свого права на здобуття освіти.

Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абітурієнти з окупованих територій можуть вступити до вишів без українського атестату, - Шкарлет

"Міністерство освіти і науки України звернулося до Державної прикордонної служби України з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", і надати роз’яснення", - зазначили в пресслужбі.

Автор: 

вступна кампанія (228) Міносвіти (1411) абітурієнт (117) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+7
Все найкраще дітям Донбасу!
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14.06.2021 12:09
+4
та якось би закон один для всіх.
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14.06.2021 12:01
+3
і , як це було в 13-14, знову заїжджатимуть в україну бойовики 20-22 річного віку...
на цей раз під виглядом абітурієнтів
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14.06.2021 12:09
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та якось би закон один для всіх.
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14.06.2021 12:01 Відповісти
за законом там немає кордону.
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14.06.2021 12:07 Відповісти
є кппв. є окупована територія. і є стаття за підрив територіальної цілісності України.
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14.06.2021 12:30 Відповісти
а де ж там підрив? ти вже як попочленец - підганяєш закони для власної вигоди.
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14.06.2021 12:46 Відповісти
Якщо Вас гопник на гоп-стоп поставить, розкажіть йому про закони.
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14.06.2021 13:02 Відповісти
а, тобто погранці для тебе гопніки?
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14.06.2021 14:29 Відповісти
Все можна пояснити, тільки не тобі !
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15.06.2021 13:03 Відповісти
Паспорта жітєлєй недореспублік наприклад, ну щоб ти зрозумів нарешті зєбілятко.
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14.06.2021 14:15 Відповісти
зебілятко це явно ти само.
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14.06.2021 14:39 Відповісти
не підгорай убогий
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14.06.2021 15:21 Відповісти
а чого ти вирішило, що саме я підгораю? це ж ти почав неадекватно відповідати, так що горить у тебе?
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14.06.2021 16:04 Відповісти
я і не хочу щось відповідати тупізню під німецьким віпіеном.
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14.06.2021 16:12 Відповісти
а паспорта дири усі беруть виключно добровільно? немає таких, що беруть їх, бо просто "без варіантів", аби кппв перейти?
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14.06.2021 14:45 Відповісти
ще росіянські паспорти. нагадаю.
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14.06.2021 15:21 Відповісти
ну і всьо. іди відпочивай зєбільчику. А поки їх батьки воюють проти нас , ми їх навчаємо. все добре....
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14.06.2021 16:13 Відповісти
а ти вже перевідпочив що тупить почав.
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14.06.2021 16:27 Відповісти
не а тикай, бо гикнеш
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14.06.2021 16:29 Відповісти
заслужи спочатку на ВИ. і улибайся, тебе скринять.
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14.06.2021 16:37 Відповісти
Похєр.
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14.06.2021 17:55 Відповісти
не обманюй сам себе: тому, хто похєр, тут не воняє.
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14.06.2021 18:16 Відповісти
на таких як ти телепнів.
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14.06.2021 19:07 Відповісти
слухай, а чого ви не баните дізель шоу? там же часто звучить "мєнт"!
так от чого у мєнтів на запит справки про відсутність судимості все ще вимагається дублювання укр.прізвища узькою мовою? тобто замість того, що "відремонтувати" систему, ти вирішуєш просто видаляти мій комент. тобто я правду пишу - макцва справки українцям видає?
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14.06.2021 16:30 Відповісти
Є така штука - форс-мажор.
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14.06.2021 12:21 Відповісти
Тіпа путьен ввьеді вайска ?! А іще є трибунал по закону військового часу, із нами бандерівцями кацапня небуде церемонитись. Важкі часи важкі рішення.
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14.06.2021 13:14 Відповісти
Закон не распространяется на граждан Украины, которые там, по сути, заложники. Антон Геращенко по этому поводу как-то выступал. Наказание предусмотрено только для оккупантов.
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14.06.2021 12:06 Відповісти
Все найкраще дітям Донбасу!
Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда - Цензор.НЕТ 6094Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда - Цензор.НЕТ 3369
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14.06.2021 12:09 Відповісти
і , як це було в 13-14, знову заїжджатимуть в україну бойовики 20-22 річного віку...
на цей раз під виглядом абітурієнтів
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14.06.2021 12:09 Відповісти
абітурієнт 14-16 років
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14.06.2021 12:14 Відповісти
У тебя время остановилось в адронном коллайдере на границе с Швейцарией? В 15 боевик заезжает (мозг уже вымыт), до 20 созревает, при этом его жратву обеспечивает Украина разными гуманитарными программами и волонтерами. В 22 он идет штурмовать в Харькове ОДА. Причем у него уже и регистрация в Харькове будет.
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14.06.2021 12:23 Відповісти
1. Швейцарія - ти лише цю країну знаєш?
2. можна подумать, що ті, що на "материку" і були, те саме не можуть зробити.
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14.06.2021 12:32 Відповісти
якщо вже малолітньому боєвику так промили мозок, то не факт, що він в Україну вступати поїде.
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14.06.2021 12:37 Відповісти
всякого віку є абітурієнти...щоб це поняти і ти можеш стати ним...підівчишся
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14.06.2021 12:36 Відповісти
мова йде за більшість, умніку!
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14.06.2021 12:38 Відповісти
ні, мова йшла про 20-22 літніх бойовиків під виглядом абітурієнтів...
аж тут ти вигулькнув зі своїм недолугим висєром, який сам жеж уточнюєш...і хто б міг подумати, що то про більшість...може там ще є якісь скриті смисли?
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14.06.2021 12:50 Відповісти
то у тебе йде, у статті про нормальних. і якщо будучі від 14-16 до 22 в Україні вони ще думають про окопи, то значить Україна ними не займалась - сама винувата.
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14.06.2021 12:57 Відповісти
Конечно противно, но это НУЖНО делать....
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14.06.2021 13:58 Відповісти
Самое время показать в телевизоре лучезарного временного министра и второго, образованного, который списывать любит. Сбацают с выходом меморандум о взаимопонимании. И нарисованную проблему решили, и попиарились
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17.06.2021 16:01 Відповісти
 
 