"Батьківщина" оскаржить у суді відмову ЦВК у реєстрації ініціативної групи щодо "земельного" референдуму, - Тимошенко

"Батьківщина" подасть до суду на рішення Центральної виборчої комісії щодо відмови в реєстрації ініціативній групі, яка хотіла провести референдум з питання ринку землі.

Про це на Погоджувальній раді ВР заявила лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, ЦВК "просто по-хамськи зарубала" проведення такого референдуму.

Тимошенко подякувала "Європейській Солідарності", "Голосу", ОПЗЖ і "Батьківщині" за те, що їхні представники в ЦВК підтримали проведення референдуму.

"А "слуги народу", які декларували народовладдя, "зарубали" референдум, але не думайте, що це вам зійде з рук, - звернулася до "слуг народу" лідерка "Батьківщини" і додала. - Люди повинні знати, що ваші заяви про народовладдя, це обман, як і те, що люди будуть, щось вирішувати, це теж обман".

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