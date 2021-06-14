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Новини Земельна реформа Ринок землі
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"Батьківщина" оскаржить у суді відмову ЦВК у реєстрації ініціативної групи щодо "земельного" референдуму, - Тимошенко

"Батьківщина" подасть до суду на рішення Центральної виборчої комісії щодо відмови в реєстрації ініціативній групі, яка хотіла провести референдум з питання ринку землі.

Про це на Погоджувальній раді ВР заявила лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, ЦВК "просто по-хамськи зарубала" проведення такого референдуму.

Тимошенко подякувала "Європейській Солідарності", "Голосу", ОПЗЖ і "Батьківщині" за те, що їхні представники в ЦВК підтримали проведення референдуму.

"А "слуги народу", які декларували народовладдя, "зарубали" референдум, але не думайте, що це вам зійде з рук, - звернулася до "слуг народу" лідерка "Батьківщини" і додала. - Люди повинні знати, що ваші заяви про народовладдя, це обман, як і те, що люди будуть, щось вирішувати, це теж обман".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах

Автор: 

ВР (14942) земля (1670) референдум (627) Тимошенко Юлія (4697) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+7
пыль столбом, земля трясётся..
то Иван Сулима к нам несётся..
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14.06.2021 12:19
+5
русскій?
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14.06.2021 12:12
+4
Кубло гельмінтів заворушилось!! Імітація політичної боротьби триває !!!)))
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14.06.2021 12:02
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Кубло гельмінтів заворушилось!! Імітація політичної боротьби триває !!!)))
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14.06.2021 12:02 Відповісти
ОПЗЖ + ЕС + БЮТ = one love
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14.06.2021 12:07 Відповісти
русскій?
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14.06.2021 12:12 Відповісти
Свою Зешоблу к какому кублу относишь?
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14.06.2021 17:48 Відповісти
В Україні весь істеблішмент ,без жодних винятків,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!)))
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14.06.2021 17:57 Відповісти
Ну так бы сразу и написал,что заворушились одни из разновидностей гельминтов,а то получается ты вспомнил только ЕС и Батькивщину,а о зелёных навозных юзикоподобных гавнюках забыл
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14.06.2021 18:18 Відповісти
Мій комент про істеблішмент з 2014 р. незмінний !!!)))
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14.06.2021 18:22 Відповісти
Юля лазуренкова плечевая 30 лет паразитирует на горбах крипаков первая воровка земли
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14.06.2021 12:04 Відповісти
Янукидло с Кузьминым так же считали да доказать не смогли.но тебя же не проведешь,ты же точно знаешь что она украла!
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14.06.2021 17:52 Відповісти
Пустіть Юлю до корита, бо дорого за віллу у Маямі платити.
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14.06.2021 12:05 Відповісти
Як завжди мостить власну дупу до прем"єрського крісла !!)))
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14.06.2021 12:07 Відповісти
ПОКИ ЗЕЛЕНІ НЕ НАЖЕРУТЬСЯ, НАВІТЬ СИВОЧОЛОГО НЕ ДОПУСТЯТЬ.
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14.06.2021 12:23 Відповісти
пыль столбом, земля трясётся..
то Иван Сулима к нам несётся..
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14.06.2021 12:19 Відповісти
Та не напирайте уже на Сулеймана Пашамовича, бо уже и ему остогидли Юлины понты.
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14.06.2021 16:38 Відповісти
Біда в тому що суд теж продажний, як і влада.
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14.06.2021 12:32 Відповісти
а я не зрозумів радість дописувачів?. раніше - аби не Порох, тепер - аби не Юля.. і насрати на Конституцію, на закони?.. зелені все - іншим зась?. а як влада змінеться - я теж буди радий коли всю цю шоблу з підворотні будуть пресувати без суду і слідства.. що сієш - те й збирати будеш..
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14.06.2021 12:44 Відповісти
 
 