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Новини Е-декларації держслужбовців
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"Слуга народу" Корнієнко щодо провалу закону про в'язницю за брехню в деклараціях: Найшвидше вето в історії. Ти голосуєш, а Зеленський уже за хвилину телефонує

Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт №4651 про повернення в'язниці за брехню в деклараціях. Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив причини.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я називаю це найшвидшим вето в історії: коли ти голосуєш, а президент вже через хвилину телефонує Давиду і каже, що його ветує. Дійсно, є група депутатів, які по-різному розуміють і по-різному трактують, зокрема, висновки КСУ щодо декларування. І давайте відверто казати: навіть у нашій фракції є різні погляди і ставлення до антикорупційної реформи", - зазначив парламентар.

Також читайте: Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін

За словами нардепа, одна з правок стосувалася нібито зручності для декларантів. Це правка депутата Ігоря Фріса, заслуженого юриста України.

"Він вважає: якщо декларант не поінформований про наявність активів у його подружжя або членів родини, які з ним мешкають і підпадають під декларування, то це не є кримінальним правопорушенням, тому що ти ж не знаєш", - підкреслив нардеп.

Корнієнко запевнив, що за документ проголосували, розуміючи, що буде вето.

"Ми будемо враховувати пропозиції президента. Там були ще зауваження з інших позицій", - сказав депутат.

За його словами, правка щодо декларування майна членів сім'ї доволі сумнівна.

"Ця правка так виписана, що якщо мені дружина не сказала, що вона купила авто, то я про це нібито не знаю і не маю його декларувати. Це доволі сумнівно. Адже ця реформа дуже корисна для того, щоб суспільство розуміло масштаб процесів, які в країні десятки років відбувались, і прозорість статків політиків чи чиновників", - сказав нардеп.

Автор: 

вето (191) ВР (14942) декларація (1412) Зеленський Володимир (23689) Арахамія Давид (1103) електронне декларування (1468) Корнієнко Олександр (666) Фріс Ігор (8)


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Топ коментарі
+4
Чергове квартальне шоу.
Депутан преЗедента Ігор Фриз вносить правки, які інші зепутани затверджують своїми голосами.
А їхній хазяїн преЗедент банить весь закон саме через ці правки.

бУрутьба зелених з брехнею в деклараціях
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14.06.2021 12:44
+3
За кримінальну відповідальність, а не тюрму.
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14.06.2021 12:12
+3
Криминальная ответственность это и есть тюрьма!
Административная - штраф!
Других "ответственностей" нет!!!
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14.06.2021 12:34
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За кримінальну відповідальність, а не тюрму.
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14.06.2021 12:12 Відповісти
Криминальная ответственность это и есть тюрьма!
Административная - штраф!
Других "ответственностей" нет!!!
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14.06.2021 12:34 Відповісти
Що, Ксюша, розум зовсім на працює, а руки все одно тягнуться писати?
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14.06.2021 12:54 Відповісти
Я не ройму то перемога чи все таки зрада 73 процентів Баранов. И борьба с олигархамт
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14.06.2021 12:13 Відповісти
Корниенко: "Аллахвердиева - вообще красотка".
Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит (отработает), б***ь, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б***ь чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет (удивится ), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
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14.06.2021 12:13 Відповісти
Вова понимает, такие законы ничего не стоят. Принимайте нормальные законы.
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14.06.2021 12:13 Відповісти
За "помилки" і "неточності", якщо вони знаходяться в певних рамках, в фінансових і податкових документах у всьому цивілізованому світі штрафують, а не саджають за грати всіх підряд.
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14.06.2021 12:30 Відповісти
"И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе" - а давайте ще чесніше: мудрий нарід добряче кинули через х...й своїми передвиборними обіцянками і казками про те що слуги урода поборють корупцію. Вони її очолили.
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14.06.2021 12:37 Відповісти
словосполученн "мудрий нарід",треба писать в лабках!))
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14.06.2021 12:44 Відповісти
а вы что,полагали что клоун будет играть против себя и своих хозяев?
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14.06.2021 12:42 Відповісти
Та всех бы пересажать пришлось, а кто ж бабло в конвертах заносить будет?
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14.06.2021 12:43 Відповісти
Чергове квартальне шоу.
Депутан преЗедента Ігор Фриз вносить правки, які інші зепутани затверджують своїми голосами.
А їхній хазяїн преЗедент банить весь закон саме через ці правки.

бУрутьба зелених з брехнею в деклараціях
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14.06.2021 12:44 Відповісти
* ЗЕпутан Ігор Фріс
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14.06.2021 12:47 Відповісти
Лидер Зеленых и надежда Украины Анналена Бербок попалась на незадекларированных "подарках" от партии. Если бы в Германии был такой закон, она бы села в тюрьму. Я к тому что это не по-европейски.
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14.06.2021 13:34 Відповісти
А ты не воруй тогда и ошибаться не будешь.
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14.06.2021 14:53 Відповісти
твари лицемерные
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14.06.2021 14:10 Відповісти
Не, ну не питарас?!
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14.06.2021 14:35 Відповісти
По сути , а почему кто то должен рассказывать о своем имущественном состоянии другому человеку !? И с чего это кто то будет собирать о своих родственниках и передавать дурим лицам их личную информацию - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА !
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15.06.2021 00:43 Відповісти
 
 