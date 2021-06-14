"Слуга народу" Корнієнко щодо провалу закону про в'язницю за брехню в деклараціях: Найшвидше вето в історії. Ти голосуєш, а Зеленський уже за хвилину телефонує
Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт №4651 про повернення в'язниці за брехню в деклараціях. Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив причини.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Я називаю це найшвидшим вето в історії: коли ти голосуєш, а президент вже через хвилину телефонує Давиду і каже, що його ветує. Дійсно, є група депутатів, які по-різному розуміють і по-різному трактують, зокрема, висновки КСУ щодо декларування. І давайте відверто казати: навіть у нашій фракції є різні погляди і ставлення до антикорупційної реформи", - зазначив парламентар.
За словами нардепа, одна з правок стосувалася нібито зручності для декларантів. Це правка депутата Ігоря Фріса, заслуженого юриста України.
"Він вважає: якщо декларант не поінформований про наявність активів у його подружжя або членів родини, які з ним мешкають і підпадають під декларування, то це не є кримінальним правопорушенням, тому що ти ж не знаєш", - підкреслив нардеп.
Корнієнко запевнив, що за документ проголосували, розуміючи, що буде вето.
"Ми будемо враховувати пропозиції президента. Там були ще зауваження з інших позицій", - сказав депутат.
За його словами, правка щодо декларування майна членів сім'ї доволі сумнівна.
"Ця правка так виписана, що якщо мені дружина не сказала, що вона купила авто, то я про це нібито не знаю і не маю його декларувати. Це доволі сумнівно. Адже ця реформа дуже корисна для того, щоб суспільство розуміло масштаб процесів, які в країні десятки років відбувались, і прозорість статків політиків чи чиновників", - сказав нардеп.
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Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит (отработает), б***ь, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б***ь чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".
Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет (удивится ), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
Депутан преЗедента Ігор Фриз вносить правки, які інші зепутани затверджують своїми голосами.
А їхній хазяїн преЗедент банить весь закон саме через ці правки.
бУрутьба зелених з брехнею в деклараціях