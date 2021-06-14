Бізнес вкрай стурбований нормами законопроєкту №5600, його ухвалення є неприйнятним, - експерт
До запропонованих урядом податкових змін (законопроєкт №5600) бізнес-спільнота має багато зауважень, його ухвалення є неприйнятним. Про це заявив в.о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов.
Зокрема, за його словами, є абсолютно неприйнятною зміна податкового законодавства посеред бюджетного року, зокрема підвищення ставки акцизу, оскільки це негативно позначиться на фінансових результатах підприємств.
"Підвищення ставки податку відбувається посеред року. По-перше, це дуже погано – посеред року, тому що це призведе до дуже негативних наслідків щодо виконання наших планів. Тому що плани вже були створені рік тому у липні 2020 року, і звичайно, зміна такої важливої ставки податку, як акциз, призведе до погіршення фінансового стану всіх пивоварних компаній. Тому що акциз – це найдорожчий компонент у пивній продукції", - сказав Хренов.
Також, на його думку, в разі зміни системи обрахування акцизу, що пропонується законопроєктом, має бути передбачений певний перехідний період.
"Нам потрібно щонайменше 6 місяців для переходу. Це пов’язано із зміною наших систем обліку продукцію, систем автоматичної підготовки звітності. Перехід на ручну звітність і ручний облік – це якесь просто варварство, я вважаю! Ми вимагаємо просто, щоб перехідний період для запровадження нової системи оподаткування акцизним податком становив не менше 6 місяців", - наголосив Хренов.
Окрім того, він вважає неприйнятною норму щодо заборони відносити збитки минулих років на наступні податкові періоди.
"Пивоварна галузь – одна з найбільш постраждалих від кризи, яка почалася ще в 2013 році. У нас накопичилося дуже багато збитків. Втрата можливості відносити ці збитки в наступних податкових періодів буде дуже болісною для галузі, а ці збитки повністю виникли завдяки тому, що здійснювалися дуже великі інвестиції у галузь", - зазначив Хренов.
Раніше співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроєкт щодо податкових змін (№5600) є неприйнятним для бізнесу і має бути відхилений. Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.
Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
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