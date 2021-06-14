У Раді зареєстрували законопроєкти про запровадження електронної системи реєстрації прав на початок будівництва, - "слуга народу" Шуляк

У Раді зареєстрували законопроєкти, які передбачають реформування системи містобудівного контролю і нагляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, йдеться про законопроєкти №5655 та №5656.

За словами голови Координаційної ради з вирішення проблемних питань в містобудуванні Олени Шуляк, в Україні буде запроваджено електронну систему реєстрації прав на початок будівництва. Зазначається, що завдяки цим законопроєктам має бути виключений корупційний чинник, поширений до недавнього часу в ДАБІ.

Проєкти законів вже отримали попереднє схвалення великої кількості депутатів. За них поставили підписи 145 і 147 членів парламенту.

"В основі цих законопроєктів - механізми зміни роботи на будівельному ринку, щоб зробити його максимально ефективним і без корупції. Завдяки впровадженню е-системи на всеукраїнському рівні вдасться побороти хабарництво, яким донині славилася ДАБІ", - пояснила Шуляк.

Таким чином, за словами парламентарки, електронна система дозволить здійснювати державну реєстрацію права на виконання підготовчих і будівельних робіт самостійно. Для цього необхідні додаткові документи (право на землю, містобудівні умови і обмеження, позитивний висновок експертизи тощо) мають бути вже занесені в електронну систему або відповідні реєстри. Реєструвати права на початок будівництва зможуть також нотаріуси і державні реєстратори прав на нерухоме майно.

Читайте: У Полтаві будується спорткомплекс, який відповідає вимогам міжнародної федерації плавання, - ОДА. ФОТО

Водночас, зазначила нардепка, перевіркою проєктної документації на відповідність державним будівельним нормам та іншим вимогам законодавства займуться виключно спеціалізовані експертні організації. Їхня підвищена кримінальна, адміністративна і майнова відповідальність буде закріплена в окремому законопроєкті.

У роботі електронної системи передбачено також автоматичне блокування учасників ринку, яких раніше викрили в підробці експертних звітів та іншої документації. Крім того, для будівництва на місці пам'яток історії та культури рішення отримати буде неможливо.

Розроблений комплекс заходів допоможе також зробити більш ефективною реалізацію президентської програми "Велике будівництво".

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, за планом президентської програми в 2021 році у всіх регіонах планується побудувати і реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень у лікарнях.

Також читайте: Жодне дерево не буде знищено під час будівництва "Президентського університету" на ВДНХ, - Шкарлет