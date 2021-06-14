Не виключена можливість проведення позачергових засідань Ради в червні і липні, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає проведення позачергових засідань парламенту в червні і липні.

Про це він заявив сьогодні на засіданні погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До завершення цієї сесії залишилося три пленарні тижні ... і, з огляду на велику кількість питань, які будуть розглядатися в цей період, можливо, будуть деякі позачергові засідання. Тому я б просив комітети підготуватися до них, особливо щодо питання національної безпеки (це законопроєкти 5557 і 5558), це так званий законопроєкт про деолігархізацію, а також пул екологічних питань, які визначаються президентом теж як дуже важливі", - сказав Стефанчук.

Також читайте: Розраховуємо на вплив Польщі та Литви в питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, - Стефанчук