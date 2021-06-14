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Не виключена можливість проведення позачергових засідань Ради в червні і липні, - Стефанчук

Не виключена можливість проведення позачергових засідань Ради в червні і липні, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає проведення позачергових засідань парламенту в червні і липні.

Про це він заявив сьогодні на засіданні погоджувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До завершення цієї сесії залишилося три пленарні тижні ... і, з огляду на велику кількість питань, які будуть розглядатися в цей період, можливо, будуть деякі позачергові засідання. Тому я б просив комітети підготуватися до них, особливо щодо питання національної безпеки (це законопроєкти 5557 і 5558), це так званий законопроєкт про деолігархізацію, а також пул екологічних питань, які визначаються президентом теж як дуже важливі", - сказав Стефанчук.

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Автор: 

ВР (14942) позачергове засідання (223) Стефанчук Руслан (752)


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і з ким ви їх проводитемете, коли вони всі у відпустках будуть?
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14.06.2021 12:18 Відповісти
Как только "ЭТО" начинает рассказывать про внеочередные заседания рады (летом) , то нужно готовиться к какой-то х..не .
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14.06.2021 12:20 Відповісти
 
 