Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про зняття з нього санкцій

Федеральний окружний суд по округу Колумбія у США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який домагався виключення свого імені із санкційних списків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

США ввели санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен - як і інші внесені тоді в список особи - займався "різноманітною зловмисною діяльністю" по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади.

У своєму позові олігарх, який володіє великими активами, зокрема, в алюмінієвій промисловості та енергетиці, наполягав, що його включили в список санкцій неправомірно, діяли до нього вибірково, а також порушили його право на захист.

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Також суд відмовився задовольнити клопотання бізнесмена про виключення його зі списку російських олігархів (так званий "Кремлівський список" - проти осіб з цього переліку можуть бути введені санкції США у зв'язку з їхніми тісними зв'язками з російською владою).

Нинішнє рішення суду Дерипаска поки не коментував.