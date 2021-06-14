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Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про зняття з нього санкцій

Суд у США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про зняття з нього санкцій

Федеральний окружний суд по округу Колумбія у США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який домагався виключення свого імені із санкційних списків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

США ввели санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен - як і інші внесені тоді в список особи - займався "різноманітною зловмисною діяльністю" по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади.

У своєму позові олігарх, який володіє великими активами, зокрема, в алюмінієвій промисловості та енергетиці, наполягав, що його включили в список санкцій неправомірно, діяли до нього вибірково, а також порушили його право на захист.

Також читайте: Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини

Також суд відмовився задовольнити клопотання бізнесмена про виключення його зі списку російських олігархів (так званий "Кремлівський список" - проти осіб з цього переліку можуть бути введені санкції США у зв'язку з їхніми тісними зв'язками з російською владою).

Нинішнє рішення суду Дерипаска поки не коментував.

Автор: 

Дерипаска Олег (237) олігарх (930) росія (64926) санкції (11768) суд (11653) США (22512)


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Топ коментарі
+8
Странно. Не нравятся полезные санкции? Мазохист какойта!
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 5991
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14.06.2021 12:27
+5
Да уш, Олешка. Суд в США - это тебе не Рыбку на яхте жарить.
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 1062
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14.06.2021 12:30
+4
... усе наворованное в Кацапии === хранится на Загнивающем Западе...
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14.06.2021 12:27
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Треба було в московський.
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14.06.2021 12:24 Відповісти
Облом, скока бабла на ветер...
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14.06.2021 12:26 Відповісти
Странно. Не нравятся полезные санкции? Мазохист какойта!
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 5991
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14.06.2021 12:27 Відповісти
Да уш, Олешка. Суд в США - это тебе не Рыбку на яхте жарить.
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 1062
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14.06.2021 12:30 Відповісти
с некоторых пор! От тогда, когда "байрактары", по самые гланды, отымели срусьських искандеров в Карабахе!
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14.06.2021 12:34 Відповісти
... усе наворованное в Кацапии === хранится на Загнивающем Западе...
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14.06.2021 12:27 Відповісти
Расейскго "избирателя", все устраивает...
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14.06.2021 12:28 Відповісти
Лучше бы на Русал санкции ввели. Помнится их и ввели, но потом отменили. Штаты покупают кацапского алюминия примерно на миллиард $$ в год.
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14.06.2021 12:29 Відповісти
А санкции на конкретно олигархов (а не ни их бизнес) только усиливают режим *****.
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14.06.2021 12:30 Відповісти
Ресурсная ********* будет удушена ,сырья в мире валом,*незаменимые* буряки...
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14.06.2021 13:08 Відповісти
Алюминий не сырьё. Сырьё для него (бокситы) русня сама закупает в Африке.
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14.06.2021 13:09 Відповісти
 
 