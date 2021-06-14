Мінський суд у закритому режимі відхилив скаргу дівчини Протасевича Сапеги на її затримання, - адвокат
Суд Партизанського району Мінська не задовольнив скаргу громадянки Росії Софії Сапеги на її затримання.
"Суд ухвалив залишити скаргу без задоволення", - повідомила суддя Наталія Дедкова в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Вона уточнила, що рішення може бути оскаржене й опротестоване в установленому законодавством порядку.
Суд розглядав скаргу в закритому режимі. Сапега на засіданні не була присутня.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича (оновлено)
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її звинувачують за ч. 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.
Адвоката до Сапеги вперше допустили тільки 28 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль