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Столтенберг про терміни надання ПДЧ в НАТО для країн-аспірантів: Ніяких дат сьогодні не буде

Столтенберг про терміни надання ПДЧ в НАТО для країн-аспірантів: Ніяких дат сьогодні не буде

Лідери країн НАТО, які зустрічаються 14 червня у Брюсселі, як очікується, підтвердять продовження політики "відкритих дверей" Альянсу, проте не назвуть терміни, коли саме країни-аспіранти зможуть отримати План дій щодо членства в НАТО.

Про це під час виступу на Брюссельському форумі в рамках Фонду Маршалла, який сьогодні повністю присвячений саміту НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме так він відповів на запитання від аудиторії щодо того, чи зможе така країна-аспірант як Грузія отримати ПДЧ найближчим часом.

"Я очікую, що союзники по НАТО підтвердять сьогодні рішення, які ми приймали до цього, зокрема, на Бухарестському саміті, де ми чітко заявили, що Грузія буде членом. Але ми не надавали жодних дат, і ми не будемо надавати таких дат і сьогодні. Наша увага зосереджена на реформах, на продовженні підтримки Грузії, на вдосконаленні її інституцій у сфері безпеки й оборони", - сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що НАТО підтвердило чинність політики "відкритих дверей" протягом кількох минулих років, коли Чорногорія і Північна Македонія приєдналися до Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП

"Ще одне послання – це лише питання для країни-аспіранта, – Грузії, - і 30 союзників, вирішувати питання щодо розширення нашого Альянсу. Росія не має права втручатися у цей процес, це суверенне право кожної країни – вирішувати свій шлях, включаючи організацію власної безпеки та структури, до якої вона прагне приєднатися", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, Бухарестський саміт Альянсу у 2008 році прийняв рішення, що Україна і Грузія будуть у майбутньому членами НАТО, і кроком до цього має бути виконання ПДЧ. Перед Брюссельським самітом НАТО, який відбувається сьогодні у Брюсселі, Україна і Грузія порушували питання щодо можливості отримання ПДЧ, але союзники по НАТО досі не мають консенсусу навколо цього питання.

Автор: 

НАТО (6423) ПДЧ (102) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
Кому нужен клоун в НАТО?

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет - Цензор.НЕТ 2785
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14.06.2021 13:02
+4
Мова йде про Украіну , а не про клоуна , бо клоун сьогодні є , а завтра може здриснути на ростов, чи Ізраіль 😀
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14.06.2021 13:10
+2
Будет и консенсус и Украина станет членом НАТО , только давайте не паниковать !
Хорошая прелюдия перед встречей Байдена и Куйла)
А рубль уже отреагировал "отрицательным ростом")
С сегодняшнего дня, вступили в действие санкции США против российского суверенного долга.
Американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Американским финансовым институтам также запрещено кредитовать эти организации в любой валюте !!
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14.06.2021 13:08
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Кому нужен клоун в НАТО?

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет - Цензор.НЕТ 2785
показати весь коментар
14.06.2021 13:02 Відповісти
Мова йде про Украіну , а не про клоуна , бо клоун сьогодні є , а завтра може здриснути на ростов, чи Ізраіль 😀
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14.06.2021 13:10 Відповісти
Безусловно про Украину. Но, к сожалению, клоун сейчас возглавляет (если это можно так назвать) армию, и осуществляет (если это можно так назвать) представительство Украины на международной арене. Таким образом, наши международные партнёры смотрят на Украину, а видят отэтаот:

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет - Цензор.НЕТ 373
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14.06.2021 13:13 Відповісти
Во главе Грузии вроде не клоун но их тоже прокатывают.бздят *****
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14.06.2021 18:30 Відповісти
Грузия для па-рашки такой же нежелательный транзитный регион для каспийских ресурсов, как Сирия для катарских. Потому там и было несколько войн, потому и сейчас они любыми средствами "держат" Грузию.
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15.06.2021 10:20 Відповісти
так вроде и так все понятно,непонятно почему НАТО боится принять Грузию?
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15.06.2021 13:30 Відповісти
Если понятно, то откуда эти вопросы? Это же очевидно.
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15.06.2021 17:18 Відповісти
Если очевидно то зачем ты пишешь то, что и так понятно?
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15.06.2021 18:13 Відповісти
Ну вот тебе было не понятно, а стало понятно.
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15.06.2021 18:19 Відповісти
Так я же тебе написал,что и так все понятно, но тебе как было непонятно что мне понятно, так ничего и не поменялось.
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15.06.2021 20:49 Відповісти
Значит придется тебе страдать от понимания, что теперь тебе ничего не изменить. Прошлое не изменишь.
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15.06.2021 20:52 Відповісти
Та и тебе прийдеться пострадывать от непонимания,что все всем уже понятно
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15.06.2021 22:39 Відповісти
А мне с чего? Я тут развлекаюсь и ничего всерьез и близко к сердцу не принимаю.
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15.06.2021 22:44 Відповісти
Ну и отлично
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15.06.2021 22:56 Відповісти
"Сам тащуся!" (с)
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16.06.2021 08:05 Відповісти
Ты себятоде клоуном счиаеш?При петре тоже небежали звать.Деоай выводу,о том как мы им нужны.
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14.06.2021 13:04 Відповісти
При Петре, хоть обещали, обнадеживали, потому что знали, он целеустремленный и его слово имело вес. А Зеленский трепло. По крупному счету, мы никому не нужны, но это не значит, что надо сидеть и ждать, как постуает твой Зеленский и его компания, надеясь, что в НАТО мы не попадем, чтобы не злить *****.

,
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14.06.2021 13:13 Відповісти
Обещают и обнадеживают еще с конца 90-х
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14.06.2021 13:31 Відповісти
Консенсуса, к сожалению, еще долго не будет. Как на счет Грузии не знаю, а по Украине точно. А жаль.
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14.06.2021 13:05 Відповісти
Будет и консенсус и Украина станет членом НАТО , только давайте не паниковать !
Хорошая прелюдия перед встречей Байдена и Куйла)
А рубль уже отреагировал "отрицательным ростом")
С сегодняшнего дня, вступили в действие санкции США против российского суверенного долга.
Американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Американским финансовым институтам также запрещено кредитовать эти организации в любой валюте !!
показати весь коментар
14.06.2021 13:08 Відповісти
Тут головне х#ла не злити))) Ну що ще очікувати від такого НАТО? Очкують перед неадекватним мордором,очкують....
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14.06.2021 13:33 Відповісти
вы конечно приходите, но нас дома не будет
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14.06.2021 13:50 Відповісти
 
 