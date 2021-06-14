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Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко

Маска

Атаки депутатів монобільшості на українську мову видаються особливо цинічними напередодні 30-ї річниці Незалежності України.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що імідж "державника", який намагалися створити Зеленському, конфліктує з комерційними інтересами олігархічних телеканалів і "95-го кварталу", який продає серіали в Росію.

"16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, який є складовою частиною законодавства про мову, яке було вперше за 30 років запроваджене нашою командою. І яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві. Особливо цинічно це виглядає, що атака на закони про мову робиться напередодні 30-ї річниці Незалежності України"", - констатує Порошенко.

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"Спочатку цього року режисери "95-го кварталу" спробували приміряти Зеленському маску державника замість звичної йому ідеології "какая разніца". Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт з "шкурними" комерційними розрахунками, маска державника Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші за показ "Папіка" "95-го кварталу", який продається на російському ринку", – говорить Порошенко.

"Це на словах ви робити піар нібито на боротьбі з олігархами, а на практиці – лобіюєте інтереси каналу олігархів, який планував і планує заробляти на цьому продукті Зеленського. Скажіть, будь ласка, хіба зараз хтось відчуває дискримінацію російської мови в Україні? Хіба взагалі існує ця проблема деінде, крім кісєльових, скабєєвих і соловйових?", – наголошує Порошенко.

"Я маю приємну новину для українців. Наші представники об’єднаної опозиції сьогодні не дали проголосувати це на комітеті. І я закликаю, щоб ми зупинили це безглуздя зараз у Верховній Раді, якщо вони будуть планувати винесення його в зал", – резюмує Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Порошенко Петро (15160) українська мова (833) фільми (280) телебачення (1169) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+64
Маска "государственника" с Зеленского спала, как только зашла речь о сериалах для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9400
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14.06.2021 13:07
+60
Особенно доставляет рояль с разбитыми клавишами

Маска "государственника" с Зеленского спала, как только зашла речь о сериалах для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1110
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14.06.2021 13:08
+48
Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9578
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14.06.2021 13:24
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Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6576
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14.06.2021 14:30 Відповісти
Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8272
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14.06.2021 14:32 Відповісти
вообще-то у рф с Украиной товарооборот под 5 млрд долларов в год.
газ, нефтепродукты, селхоз и продукты питания и т.д.
и конфеты тоже.
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14.06.2021 15:00 Відповісти
Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7396
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14.06.2021 15:02 Відповісти
Порохожабы ?
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14.06.2021 15:27 Відповісти
Какие "пленки"?
Ты мне ещё про чемодан бабин расскажи

Совок привык жить в мире "пленок".....
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14.06.2021 16:39 Відповісти
І це каже той у кого навіть маски такої не було.
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14.06.2021 15:37 Відповісти
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
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..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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14.06.2021 16:15 Відповісти
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