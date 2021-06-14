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У НАТО мають виконати обіцянки щодо перспектив членства України і Грузії в Альянсі, - президент Литви Науседа

У НАТО мають виконати обіцянки щодо перспектив членства України і Грузії в Альянсі, - президент Литви Науседа

Північноатлантичний альянс має виконати дані Україні і Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на саміт НАТО в Брюсселі.

"Обіцянки, які ми дали Україні та Грузії, повинні зберігатися. Нагадаю, що ми дали обіцянки на саміті в Бухаресті в 2008 році щодо перспектив членства", - сказав Науседа.

Президент Литви також заявив, що сьогоднішній саміт повинен розглянути не тільки загрози, що йдуть від Росії, але і від Білорусі.

"Саміт проходить дуже вчасно, адже ми бачимо різні загрози. Я представляю одну з балтійських країн, які бачать різні загрози зі сходу, які виходять від Росії, а останнім часом і з Білорусі. Ми хочемо обговорити колективну безпеку, для якої потрібні великі фінансові можливості, що ми і обговоримо в рамках стратегії-2030", - сказав Науседа.

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Литовський президент зазначив, що білоруський режим стає реальною загрозою. "Ми бачимо спроби Росії поглинути цю країну, створити плацдарм. Білорусь втрачає останні ознаки незалежності, і єдність критично важлива для НАТО", - підкреслив він.

Автор: 

Грузія (1843) Литва (2379) НАТО (6423) членство в НАТО (1715) Науседа Гітанас (333)


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Они уже сказали: "Всё и сразу ... в своё время".
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14.06.2021 13:19 Відповісти
Конечно НАТО - должны!
Кто бы сомневался.
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14.06.2021 13:29 Відповісти
Дякую браття литовці!Ačiū broliams lietuviams!🇺🇦🤝🇱🇹!
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14.06.2021 13:47 Відповісти
Мы с ними в одной лодке.
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14.06.2021 14:25 Відповісти
 
 