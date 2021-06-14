Суд визнав недійсним продаж на Prozorro майна ліквідованого банку "Київська Русь". Нові власники подали апеляцію

Дарницький районний суд Києва визнав недійсним продаж частини майна ліквідованого банку "Київська Русь".

Про це Цензор.НЕТ повідомив Володимир Сердюк. Він представляє інтереси дружини Євгенії Сердюк, яка перемогла на торгах. Відповідні документи є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"У 2017 році ми брали участь в електронних торгах на платформі ProZorro на купівлю нерухомості ліквідованого банку "Київська Русь". Ми купили одне з приміщень, все оформили відповідно до закону, сплативши податки. Фонд гарантування вкладів також виконав всі зобов'язання зі свого боку. Ми почали робити ремонт, вклали в приміщення досить багато (необхідно було переробляти колишній банківський інтер'єр).

Через півтора року нам прийшов судовий позов. Колишній вкладник банку Сергій Старунський і банкір Братко, який мав 29% в банку, подали в суд з приводу визнання нашого договору купівлі-продажу недійсним і як наслідок - повернення цього приміщення. При тому, що торги пройшли чесно, вони самі в торгах участі не брали. Природно, ми відразу передали цей позов до Фонду гарантування вкладів", - розповів він.

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Фонд гарантування повернув вкладнику 200 тисяч, на виплату решти суми його поставили в чергу. Він подав позови щодо всіх випадків продажу майна ліквідованого банку.

17 березня 2021 року Дарницький районний суд визнав договір купівлі-продажу недійсним (суддя Олег Колесник). На даний момент подана апеляція на це рішення, судові засідання тривають.

При цьому Сердюк акцентує увагу на аналогічній судовій справі, також за позовом Старунського і Братка, де рішення суду і першої, і апеляційної інстанцій було висунуто не на користь позивачів.