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Раді по барабану Кабмін, та й самому Кабміну теж. Всі дивляться на Офіс Президента, - екссекретар РНБО Данилюк

Раді по барабану Кабмін, та й самому Кабміну теж. Всі дивляться на Офіс Президента, - екссекретар РНБО Данилюк

Усі державні інституції України зараз надзвичайно слабкі. Але Ахіллесова п'ята всієї системи - це Офіс Президента і президентський кабінет в цьому Офісі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

За його словами, люди з принципами і репутацією там не можуть працювати, "тому що вони не уповноважені приймати рішення, а гвинтиками бути не хочуть".

"Це система, де всі рішення повинні в будь-якому випадку прийматися на вершині людиною, навіть якщо вона не має розуміння про предмет. А його найближче оточення підібрано з людей, які знають його схильність до вихваляння, і ніколи не заперечують Зеленському в його бажаннях, щоб за його спиною вирішувати свої власні питання. Шикарнюча модель з точки зору особистого збагачення. Але з точки зору роботи системи - до Зеленського ніхто адекватний не прийде працювати. Навіщо?" - підкреслив Данилюк.

Екссекретар РНБО зазначив, що Кабмін і Верховна Рада взаємозалежні один від одного.

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"Але парламенту зараз по барабану Кабмін, і самому Кабміну по барабану Кабмін. Всі дивляться на Офіс президента. У підсумку Кабмін не підзвітний парламенту, а підзвітний безпосередньо Президенту. Парламентсько-президентська республіка перетворилася на офісну республіку. Тому там просто не можуть з'явитися сильні люди, їх швидко викидають. Розуміючи це, нові не зайдуть", - пояснив він.

"Ця система хоч і повільно, але ухвалює якісь рішення у разі бурхливого піару, а опоненти в розгубленості дивляться і думають: "Та ну його в баню, нехай далі рухаються, поки не будемо їх чіпати", - додав Данилюк.

Повний текст інтерв'ю з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком читайте тут.

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) Данилюк Олександр (911) Офіс Президента (2020)


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Раде по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6434
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14.06.2021 13:47 Відповісти
А дальше. Зе путлеровский режим и легким росчерком пера Найвеличнейшего превращаемся в УССР, Ну перед этим конечно заглянем в глаза Путлера!!!
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14.06.2021 14:16 Відповісти
А офис куклы президента заглядывает в рот бородатой бабашке "Чего изволите-с?"
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14.06.2021 13:51 Відповісти
и ты "зробив це разом"
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14.06.2021 14:14 Відповісти
А хто закликав вірити цьому блазню???
Де були мізки тоді, у 2019-му???
Голова була затьмарена образою на Пороха, а інтереси країни стали другорядні???
Уйопок...
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14.06.2021 14:21 Відповісти
Идет построение узурпаторской вертикали власти (копируем молодого Путлера) и идем семимильными шагами к диктатуре! Продажные слуги проголосуют за все и будет любой закон! А закон нужно выполнять !!!
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14.06.2021 14:23 Відповісти
Смотря какой закон они удумают.
Право выше закона. Так что умоются. Быдловатые 73% на улицы не выходят. Их туда только кнутом можно. Есть надежда на "золотой четвертак".
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14.06.2021 15:22 Відповісти
 
 