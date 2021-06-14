Раді по барабану Кабмін, та й самому Кабміну теж. Всі дивляться на Офіс Президента, - екссекретар РНБО Данилюк

Усі державні інституції України зараз надзвичайно слабкі. Але Ахіллесова п'ята всієї системи - це Офіс Президента і президентський кабінет в цьому Офісі.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

За його словами, люди з принципами і репутацією там не можуть працювати, "тому що вони не уповноважені приймати рішення, а гвинтиками бути не хочуть".

"Це система, де всі рішення повинні в будь-якому випадку прийматися на вершині людиною, навіть якщо вона не має розуміння про предмет. А його найближче оточення підібрано з людей, які знають його схильність до вихваляння, і ніколи не заперечують Зеленському в його бажаннях, щоб за його спиною вирішувати свої власні питання. Шикарнюча модель з точки зору особистого збагачення. Але з точки зору роботи системи - до Зеленського ніхто адекватний не прийде працювати. Навіщо?" - підкреслив Данилюк.

Екссекретар РНБО зазначив, що Кабмін і Верховна Рада взаємозалежні один від одного.

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"Але парламенту зараз по барабану Кабмін, і самому Кабміну по барабану Кабмін. Всі дивляться на Офіс президента. У підсумку Кабмін не підзвітний парламенту, а підзвітний безпосередньо Президенту. Парламентсько-президентська республіка перетворилася на офісну республіку. Тому там просто не можуть з'явитися сильні люди, їх швидко викидають. Розуміючи це, нові не зайдуть", - пояснив він.

"Ця система хоч і повільно, але ухвалює якісь рішення у разі бурхливого піару, а опоненти в розгубленості дивляться і думають: "Та ну його в баню, нехай далі рухаються, поки не будемо їх чіпати", - додав Данилюк.

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