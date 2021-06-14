За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то в умовному другому турі чинний глава держави Володимир Зеленський знову переміг би п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Якби вибори Президента України відбулися на момент опитування, то перемогу в них здобув би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати в першому турі 20% всіх опитаних (31% серед тих, хто прийде на вибори і визначився з голосом). Друге місце утримує п'ятий президент Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 12% всіх опитаних (18,6% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). Третє і четверте місця посідають Юрій Бойко і Юлія Тимошенко (різниця між ними менше похибки дослідження). За Бойка серед усього населення готові проголосувати 8,8% виборців (12,7% тих, хто визначився і прийде голосувати, а за Тимошенко - 8,4% всього населення (11,7% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). На п'ятому місці - Ігор Смешко, який отримав 4,2% всіх виборців або 5,7% тих, хто визначився і прийде на дільниці. Решта кандидатів не мають такої значної підтримки.

Водночас, як зазначають соціологи, на президентських виборах є суттєві відмінності щодо різних типів соціальних розмежувань: "У контексті регіонів тільки Зеленський може похвалитися рівномірною підтримкою в усіх регіонах (на сході його рейтинг трохи просідає, хоча і не дуже відчутно). Інші кандидати мають суттєві відмінності. Порошенко може розраховувати на підтримку 20% жителів Заходу, але лише на 4% виборців Півдня. У Бойка майже 18% підтримки на Сході, але лише 2% у західному регіоні. Тимошенко може акумулювати 13% підтримки в Центрі країни, але тільки 3% на Півдні.

Крім того, згідно з дослідженням, заможні респонденти частіше готові голосувати за Зеленського і Порошенка. Менш заможні своєю чергою за Тимошенко і Бойка. Існують також розбіжності і за віком респондентів. Старші респонденти частіше голосують за Бойка і Тимошенко, тоді як молодші - за Зеленського. Примітно, що у Порошенка більш збалансований електорат - його приблизно однаково підтримують у різних вікових групах.

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Спостерігаються також істотні відмінності залежно від мови респондентів. Серед україномовних респондентів значно більшу підтримку має Порошенко (17% проти 5% серед російськомовних). Протилежна ситуація у Бойка (17% підтримки серед російськомовних і 4% серед україномовних). У Зеленського і Тимошенко трохи вище підтримка серед україномовних респондентів, але ці відмінності не такі великі, як у Порошенка або Бойка.

Водночас в умовному другому турі виборів, чинний президент Зеленський переміг би Порошенка або Бойка. У парі Зеленський/Порошенко розподіл голосів становив би 60/40%. У парі Зеленський/Бойко така перевага було б ще помітнішою і становила б 74/26%. При цьому є певні регіональні особливості. Порошенко зумів би перемогти Зеленського на Заході, але нищівно програв би на Півдні. Бойко своєю чергою зумів би перемогти Зеленського на Сході, але зазнав би нищівної поразки в Центрі і на Заході.

Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.