За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то в умовному другому турі чинний глава держави Володимир Зеленський знову переміг би п'ятого президента України Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.
Якби вибори Президента України відбулися на момент опитування, то перемогу в них здобув би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати в першому турі 20% всіх опитаних (31% серед тих, хто прийде на вибори і визначився з голосом). Друге місце утримує п'ятий президент Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 12% всіх опитаних (18,6% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). Третє і четверте місця посідають Юрій Бойко і Юлія Тимошенко (різниця між ними менше похибки дослідження). За Бойка серед усього населення готові проголосувати 8,8% виборців (12,7% тих, хто визначився і прийде голосувати, а за Тимошенко - 8,4% всього населення (11,7% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). На п'ятому місці - Ігор Смешко, який отримав 4,2% всіх виборців або 5,7% тих, хто визначився і прийде на дільниці. Решта кандидатів не мають такої значної підтримки.
Водночас, як зазначають соціологи, на президентських виборах є суттєві відмінності щодо різних типів соціальних розмежувань: "У контексті регіонів тільки Зеленський може похвалитися рівномірною підтримкою в усіх регіонах (на сході його рейтинг трохи просідає, хоча і не дуже відчутно). Інші кандидати мають суттєві відмінності. Порошенко може розраховувати на підтримку 20% жителів Заходу, але лише на 4% виборців Півдня. У Бойка майже 18% підтримки на Сході, але лише 2% у західному регіоні. Тимошенко може акумулювати 13% підтримки в Центрі країни, але тільки 3% на Півдні.
Крім того, згідно з дослідженням, заможні респонденти частіше готові голосувати за Зеленського і Порошенка. Менш заможні своєю чергою за Тимошенко і Бойка. Існують також розбіжності і за віком респондентів. Старші респонденти частіше голосують за Бойка і Тимошенко, тоді як молодші - за Зеленського. Примітно, що у Порошенка більш збалансований електорат - його приблизно однаково підтримують у різних вікових групах.
Спостерігаються також істотні відмінності залежно від мови респондентів. Серед україномовних респондентів значно більшу підтримку має Порошенко (17% проти 5% серед російськомовних). Протилежна ситуація у Бойка (17% підтримки серед російськомовних і 4% серед україномовних). У Зеленського і Тимошенко трохи вище підтримка серед україномовних респондентів, але ці відмінності не такі великі, як у Порошенка або Бойка.
Водночас в умовному другому турі виборів, чинний президент Зеленський переміг би Порошенка або Бойка. У парі Зеленський/Порошенко розподіл голосів становив би 60/40%. У парі Зеленський/Бойко така перевага було б ще помітнішою і становила б 74/26%. При цьому є певні регіональні особливості. Порошенко зумів би перемогти Зеленського на Заході, але нищівно програв би на Півдні. Бойко своєю чергою зумів би перемогти Зеленського на Сході, але зазнав би нищівної поразки в Центрі і на Заході.
Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснене в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
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Безумовно, краще корупція з будівництвом, ніж просто корупція.
Нудно переходить на парламенскую республику....что бы не было бы царкив!!!!
А перевоспитовать зелеботов или парахоботов дело не благодарное....эти люди рассматривают президента как царя....а я как обычного чиновника.....клерка....
PS и да, чисто парламентская республика при мажоритарной или смешанной системе выбров - это те же царьки, только вид сбоку. Просто у тебя не один "ампиратор", а многотелое чудовище.
Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий и лично отвечает за международную политику... для остального есть премьер-министр, его кабинет министров и если уж конкретно про дороги то министр инфраструктуры и руководство укравтодора... и тут до чертиков вопросов к этому ******** со стройкой... топи за то что бы зепрезидент стал главным в укравтодоре и будет счастье, потому что свои непосредственные обязанности он просрал полностью
Ще раз- мені щиро похер на зеленського.
Просто за нього хоча б щось робиться. За бариги й цього не було.
Який з вашого бариги був Верховний Головнокомандувач? Він просрав Дебальцеве. У нього півроку було на підготовку оборони, але він з ганьбою просрав.
еще одно гэ которое знает что надо было делать, когда надо было делать и как в 14-15гг
за такие высеры обычно бьют на звук сразу, петушарий
Чи ти лише базікати вмієш?
Втім, це типово для барижого лайна.
P.S. На шарія мені ще більше похер, ніж на вашого баригу.
На 90 відсотків його діяльність мені не подобається, але за дороги та мости йому плюс.
За бариги й цього не було.
За часи Порошенко було побудовано більше доріг. Взагалі масовий ремонт доріг розпочав саме Гройсман і близько 50% того, що приписують собі зелені почало будуватись ще при Порошенко )
У відкритих джерелах є статистика по ремонту та відновленню доріг по роках по кожній області.
А ти тупо брешеш. Якщо надаси посилання на джерело, яке підтвердить твої слова, то я вибачуся.
Але нічого ти не надаси, бо ти звичайний базікало.
Вигадай щось нове, бо нудно у сотий раз читати цю маячню про к@цапа та агента кремля.
Зараз усі побачать, що порохоботи вміють лише брехати.
противно быдло...
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
В Україні повно людей, які за нього не проголосують за жодних обставин. Я серед них .
А підтримка зеленського стрімко впала, теж факт
Щоб не сталося із зеленим блазнем, баригу це не врятує. Він давно бита карта.
Але реальність видно по іншому параметру, по найбільшому у історії падінню рейтингу довіри
А то жуешь жуйку третий год подряд, как свинособаки с НАТО носятся.
Ты наверное сам свинособака, только некондиция?
ляет "железобетонный" электорат ну или фанзона.... то есть бубочкин тоже гдето 10% +10%
тех которые на чтото ещё надеятся или просто не могут сказать себе - о Боже ну и лоханулся
же я...........
2. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%
Это если на второй тур придут только 32%, голосовавших за них в первом туре. А куда делись голоса других кандидатов?