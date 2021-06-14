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За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то в умовному другому турі чинний глава держави Володимир Зеленський знову переміг би п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Якби вибори Президента України відбулися на момент опитування, то перемогу в них здобув би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати в першому турі 20% всіх опитаних (31% серед тих, хто прийде на вибори і визначився з голосом). Друге місце утримує п'ятий президент Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 12% всіх опитаних (18,6% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). Третє і четверте місця посідають Юрій Бойко і Юлія Тимошенко (різниця між ними менше похибки дослідження). За Бойка серед усього населення готові проголосувати 8,8% виборців (12,7% тих, хто визначився і прийде голосувати, а за Тимошенко - 8,4% всього населення (11,7% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). На п'ятому місці - Ігор Смешко, який отримав 4,2% всіх виборців або 5,7% тих, хто визначився і прийде на дільниці. Решта кандидатів не мають такої значної підтримки.

Водночас, як зазначають соціологи, на президентських виборах є суттєві відмінності щодо різних типів соціальних розмежувань: "У контексті регіонів тільки Зеленський може похвалитися рівномірною підтримкою в усіх регіонах (на сході його рейтинг трохи просідає, хоча і не дуже відчутно). Інші кандидати мають суттєві відмінності. Порошенко може розраховувати на підтримку 20% жителів Заходу, але лише на 4% виборців Півдня. У Бойка майже 18% підтримки на Сході, але лише 2% у західному регіоні. Тимошенко може акумулювати 13% підтримки в Центрі країни, але тільки 3% на Півдні.

За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду Демініціативи та Центру Разумкова 01

Крім того, згідно з дослідженням, заможні респонденти частіше готові голосувати за Зеленського і Порошенка. Менш заможні своєю чергою за Тимошенко і Бойка. Існують також розбіжності і за віком респондентів. Старші респонденти частіше голосують за Бойка і Тимошенко, тоді як молодші - за Зеленського. Примітно, що у Порошенка більш збалансований електорат - його приблизно однаково підтримують у різних вікових групах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" досі не відзвітувала про витрати на "президентське опитування", - КВУ

За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду Демініціативи та Центру Разумкова 02

Спостерігаються також істотні відмінності залежно від мови респондентів. Серед україномовних респондентів значно більшу підтримку має Порошенко (17% проти 5% серед російськомовних). Протилежна ситуація у Бойка (17% підтримки серед російськомовних і 4% серед україномовних). У Зеленського і Тимошенко трохи вище підтримка серед україномовних респондентів, але ці відмінності не такі великі, як у Порошенка або Бойка.

Водночас в умовному другому турі виборів, чинний президент Зеленський переміг би Порошенка або Бойка. У парі Зеленський/Порошенко розподіл голосів становив би 60/40%. У парі Зеленський/Бойко така перевага було б ще помітнішою і становила б 74/26%. При цьому є певні регіональні особливості. Порошенко зумів би перемогти Зеленського на Заході, але нищівно програв би на Півдні. Бойко своєю чергою зумів би перемогти Зеленського на Сході, але зазнав би нищівної поразки в Центрі і на Заході.

Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в межах проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Автор: 

Бойко Юрій (439) Демініціативи (82) Зеленський Володимир (23689) опитування (1925) Порошенко Петро (15160) рейтинг (1650) Тимошенко Юлія (4697) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+33
За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2891
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14.06.2021 13:57
+20
Эти центры писали что Пальчевский везде и во всём мире на 2-ом месте
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14.06.2021 13:56
+19
За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5878
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14.06.2021 14:08
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Сторінка 3 з 3
Такая жизненная позиция непристойна и аморальна. "Мне пофиг на коррупцию и разворовывание денег на строительстве, лишь бы дороги строились, по которым я езжу". Ты, как тот эксгибиционист, похоже даже не понимаешь, почему от твоих слов у людей вокруг появляется чувство брезгливости. Эксгибиционист же вон тоже не понимает, что такого он делает, что от него детей прячут.
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15.06.2021 17:58 Відповісти
У яких людей? У порохоботів?
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15.06.2021 18:06 Відповісти
Так не факт, що це люди.
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15.06.2021 18:06 Відповісти
Якщо серйозно, то за бариги була така сама корупція, але без будівництва.
Безумовно, краще корупція з будівництвом, ніж просто корупція.
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15.06.2021 18:09 Відповісти
Меня интересует другое....хорошо,сейчас тратим 100 миллиардов на дороги....при барыги куда эти гроши тратили?????..на Свинарчуков мабудь.....
Нудно переходить на парламенскую республику....что бы не было бы царкив!!!!
А перевоспитовать зелеботов или парахоботов дело не благодарное....эти люди рассматривают президента как царя....а я как обычного чиновника.....клерка....
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25.11.2021 03:53 Відповісти
Хе-хе, ты ничего так и не понял. Они потратили 100 миллиардов, взятые в долг. Посмотри на цифры доходной и расходной части бюджетов и их соотношение в 2018-м году и в 2021-м. Мы тратим деньги, которых у нас нет.

PS и да, чисто парламентская республика при мажоритарной или смешанной системе выбров - это те же царьки, только вид сбоку. Просто у тебя не один "ампиратор", а многотелое чудовище.
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25.11.2021 20:56 Відповісти
Можливо є й дороги, які вбили за рік, але я на власні очі бачив нормальні нові дороги у Черкаській та полтавській областях. А головне, я цієї весни бачив чудові нові дороги у Луганській області, яких там не було останні чверть століття.
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15.06.2021 17:09 Відповісти
и да...это не функционал президента, это обычный пиар...
Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий и лично отвечает за международную политику... для остального есть премьер-министр, его кабинет министров и если уж конкретно про дороги то министр инфраструктуры и руководство укравтодора... и тут до чертиков вопросов к этому ******** со стройкой... топи за то что бы зепрезидент стал главным в укравтодоре и будет счастье, потому что свои непосредственные обязанности он просрал полностью
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15.06.2021 15:31 Відповісти
Таке враження, що усі порохоботи геть впороті .
Ще раз- мені щиро похер на зеленського.
Просто за нього хоча б щось робиться. За бариги й цього не було.
Який з вашого бариги був Верховний Головнокомандувач? Він просрав Дебальцеве. У нього півроку було на підготовку оборони, але він з ганьбою просрав.
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15.06.2021 18:05 Відповісти
ух ты, диванный стратег оказывается...
еще одно гэ которое знает что надо было делать, когда надо было делать и как в 14-15гг
за такие высеры обычно бьют на звук сразу, петушарий
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16.06.2021 11:25 Відповісти
Так спробуй.
Чи ти лише базікати вмієш?
Втім, це типово для барижого лайна.

P.S. На шарія мені ще більше похер, ніж на вашого баригу.
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19.06.2021 20:46 Відповісти
100 процентив
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25.11.2021 03:47 Відповісти
ні, це у нього на генетичному рівні закладена відраза до Пороха та любов до паяца.
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14.06.2021 15:02 Відповісти
Мені щиро похер на зеленського.
На 90 відсотків його діяльність мені не подобається, але за дороги та мости йому плюс.
За бариги й цього не було.
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14.06.2021 15:04 Відповісти
пистиш. Хоч не бреши самому собі
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14.06.2021 15:06 Відповісти
- За бариги й цього не було.

За часи Порошенко було побудовано більше доріг. Взагалі масовий ремонт доріг розпочав саме Гройсман і близько 50% того, що приписують собі зелені почало будуватись ще при Порошенко )
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14.06.2021 15:11 Відповісти
Не треба цього бла-бла.
У відкритих джерелах є статистика по ремонту та відновленню доріг по роках по кожній області.
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14.06.2021 15:16 Відповісти
І от там якраз видно, що за часів Порошенко було побудовано і відремонтовано більше, а коштувало воно 3 два рази дешевше. Тобто зелені мало того що менше будують, вони ще і розкрадають гроші
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14.06.2021 15:20 Відповісти
Ніде це не видно. Ні в офіційній статистиці, ні у тому, що я бачу на власні очі.
А ти тупо брешеш. Якщо надаси посилання на джерело, яке підтвердить твої слова, то я вибачуся.
Але нічого ти не надаси, бо ти звичайний базікало.
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14.06.2021 15:25 Відповісти
Цей кацап бреше
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14.06.2021 15:50 Відповісти
Державна офіційна статистика теж бреше?
Вигадай щось нове, бо нудно у сотий раз читати цю маячню про к@цапа та агента кремля.
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14.06.2021 15:58 Відповісти
З такими треба поступати просто, скаргу у спам і його брехня та ахінея видаляється, а акаунт блокується
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15.06.2021 21:10 Відповісти
І розкажіть мені, які мости будували за бариги?
Зараз усі побачать, що порохоботи вміють лише брехати.
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14.06.2021 15:02 Відповісти
Ти часом не онук того хмари що я чмоктав у баби Юлі?
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14.06.2021 16:19 Відповісти
Ти часом не онук того смердючого бариги, який був в СДПУо, а потім міністром за Януковича ?
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19.06.2021 20:49 Відповісти
Цікаво, що за вату голосують вкрай бідні, а за зеленського заможні. Походу бідні виявились більшими реалістами і швидше за інших зрозуміли, що зарплат у 4000 доларів не буде
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14.06.2021 14:37 Відповісти
Если во второй тур выйдет Зе и По, то на выборы не пойду. Говорю сразу.
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14.06.2021 14:43 Відповісти
без вас разберутся
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14.06.2021 14:47 Відповісти
Не сомневаюсь.
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14.06.2021 14:48 Відповісти
Аналогічно.
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14.06.2021 15:17 Відповісти
из-за таких дебилов Украиной правят клоуны каломойского...
противно быдло...
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14.06.2021 15:37 Відповісти
Надеюсь что уедете в свою родину.
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19.06.2021 21:42 Відповісти
Всі подібні опитування засвідчують спільну для них всіх тенденції
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
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14.06.2021 14:51 Відповісти
Та щиро похер на те, що у бариги потроху зростає рейтинг. Головне, що у нього величезний антирейтинг .
В Україні повно людей, які за нього не проголосують за жодних обставин. Я серед них .
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14.06.2021 15:20 Відповісти
Разом із ростом рейтингу, антирейтинг повільно, але безупинно зменшується. Це факт.
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14.06.2021 16:01 Відповісти
Угу, на пару відсотків. Це як товстуну схуднути на пару кіло.
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14.06.2021 16:15 Відповісти
Але підтримка зростає і це факт.
А підтримка зеленського стрімко впала, теж факт
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14.06.2021 17:28 Відповісти
У правлячих партій в Україні завжди падають рейтинги. А команда Зе отримала картбланш це падіння буде прискореним. Тому що відмазка "нам не дали це зробити" тут не проканає
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14.06.2021 15:21 Відповісти
Та щиро похер на блазня і його партію.
Щоб не сталося із зеленим блазнем, баригу це не врятує. Він давно бита карта.
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14.06.2021 16:01 Відповісти
Для двух лет правления у Зеленского самый большой рейтинг среди всех бывших.
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14.06.2021 14:51 Відповісти
Це не дивно, коли кампанією, яка робить рейтинги володіє депутат від Зеленського та голова верховної ради
Але реальність видно по іншому параметру, по найбільшому у історії падінню рейтингу довіри
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14.06.2021 15:18 Відповісти
зебил?
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14.06.2021 15:38 Відповісти
Я, наприклад, давно не вірю у ці всі рейтинги - це одна з форм маніпуляцій. Було б цікаво, якби хтось зробив дослідження розходження рейтингу(наприклад за місяць до виборів) і реальних результатів. Щоб знайти саму прогнившу конторку.
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14.06.2021 15:30 Відповісти
Хватит врать! Кого ни спрошу, большинство из голосовавших за Зеленского готовы проголосовать за него снова и даже те, кто за него не голосовал сейчас доверяют Зеленскому.
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14.06.2021 15:31 Відповісти
подоляк разлогинся
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15.06.2021 15:35 Відповісти
Хахахаха,артист носивший перед камерами ящик с кулубникой ничего этой позорной пиар акцией не заработал,нужно посоветовать ему привезти своего сынка из Лондона,снять с него футболку руссиа,надеть военную форму и отпрвить в окоп хавать сладкие ягоды.
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14.06.2021 15:48 Відповісти
Ты про бизнес на крови пиши, про сериалы, про Журавля вспомни.
А то жуешь жуйку третий год подряд, как свинособаки с НАТО носятся.
Ты наверное сам свинособака, только некондиция?
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19.06.2021 20:59 Відповісти
Общество больно.Сколько нам ЕЩЕ нужно...
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14.06.2021 15:55 Відповісти
На кого рассчитаны эти цифры с потолка ?
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14.06.2021 16:18 Відповісти
Прошоен- КО,Тимошен -КО,Бой- КО,где их всех клепают ?
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14.06.2021 17:21 Відповісти
в паспортном столе
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15.06.2021 12:17 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9937
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15.06.2021 02:05 Відповісти
это больше похоже на истинные рейтинги - уже проверенно временем что от 5 до 10% состав
ляет "железобетонный" электорат ну или фанзона.... то есть бубочкин тоже гдето 10% +10%
тех которые на чтото ещё надеятся или просто не могут сказать себе - о Боже ну и лоханулся
же я...........
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15.06.2021 12:15 Відповісти
1. За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%,

2. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%

Это если на второй тур придут только 32%, голосовавших за них в первом туре. А куда делись голоса других кандидатов?
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15.06.2021 18:21 Відповісти
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