Зеленський - Джонсону: Україна зробила все, що потрібно для отримання ПДЧ у НАТО. Настав час підтримати нас конкретними діями

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Розмова відбулася після саміту "Групи семи", який відбувався 11-13 червня під головуванням Великої Британії, і перед самітом НАТО, який розпочинається сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що ключову увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", – зауважив президент.

Глава держави відзначив вагому роль британського головування в "Групі семи" та окремо подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Наголошується, що Зеленський також розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим.

"Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Крім того, Володимир Зеленський порушив питання протидії реалізації проєкту "Північний потік-2", який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим", - зазначає пресслужба глави держави.

"Співрозмовники обговорили продовження діалогу на найвищому рівні. Володимир Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в повідомленні.