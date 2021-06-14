Зеленський - Джонсону: Україна зробила все, що потрібно для отримання ПДЧ у НАТО. Настав час підтримати нас конкретними діями
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Розмова відбулася після саміту "Групи семи", який відбувався 11-13 червня під головуванням Великої Британії, і перед самітом НАТО, який розпочинається сьогодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Наголошується, що ключову увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.
Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.
"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", – зауважив президент.
Глава держави відзначив вагому роль британського головування в "Групі семи" та окремо подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Наголошується, що Зеленський також розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим.
"Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту. Крім того, Володимир Зеленський порушив питання протидії реалізації проєкту "Північний потік-2", який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим", - зазначає пресслужба глави держави.
"Співрозмовники обговорили продовження діалогу на найвищому рівні. Володимир Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в повідомленні.
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сделало воно... купку гівна воно тільки сделать може.
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Доки в твоєму цирку сидять дєрьмаки, смірнови, татарови та інші фсбешні шавки, - НАТО й близько не стане спілкуватися з Україною.
Это с ТАКИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ИДТИ В НАТО ?
Это же просто кошмар какой- то
Почему нас не позвали на саммит НАТО? Почему Байден с Меркель обсуждают будущее без нас? Как же так вышло?
Да черт его знает, товарищ прапорщик.
Но в тысячный раз пережевывать все это уже не хочется. Даже не то, что не интересно - просто поливать каждый божий день украинскую власть дерьмом - абсолютно заслуженно, причем - вот просто не хочется уже. И без меня есть кому это делать. У Эрнста вон целый полк высокооплачиваемых сотрудников. Одно скабеевское хайло чего стоит. Реактивный говномет залпового огня. Девочка и без меня справится.
Всё определилось. Точка бифуркации пройдена. Будущее совершенно однозначно. Зеленое болото с квакающими в Раде лягушками на три года. Это в лучшем случае. Если болото достоит до новой каденции без потрясений.
Развития не будет. Прорывов не будет. Международная политика просрана в ноль. Керченский пролив просран в ноль. Азовское море просрано в ноль. Внутренняя политика превращена в невероятный балаган и просрана в ноль. Реформа медицины просрана в ноль. Борьба с коррупцией просрана в ноль. Образование, энергетика, транспорт, дороги, строительство, военное сотрудничество, оборонка - я не знаю, любую сферу, хоть одну, хоть какую-нибудь… Болото и застой. Везде. В лучшем случае. Одна надежда - дай бог, чтобы достояло три года, если вдруг потом к власти все же придут взрослые.
Что остается? Пластиковые пакеты и миллиард деревьев. Ох, блллляяяя.......... ….
Извините, но даже я не способен обсуждать это всерьез.
В Псковской области закрывается музей Ледового побоища из-за аварийного состояния единственной ведущей к нему дороги. Ее разрушила тяжелая техника, доставляющая материалы для строительства монумента Александру Невскому.
Это, по крайней мере, смешнее...
https://starshinazapasa.livejournal.com/1320594.html А.Бабченко
Меня путин попросил узнасть коды ваших подводных лодок
и есть же быдло/ которое еще голосовать готова опять за него!
Там что идиоты сидят, что бы эти наперсточники и их по миру пустили с протянутой рукой, потому и говорят, что НАТО не банкомат.Все пропало заработанное честным трудом, жаль что эти бандюки держат в заложниках весь народ и Украина из за этих коррупционеров , воров и предателей в НАТО не пускают.
оголошуй весь список, ваван!