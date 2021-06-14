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Новини
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Зеленський може перетворити Україну на країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі, - Данилюк

Зеленський може перетворити Україну на країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі, - Данилюк

Навіть "не тирани" можуть узурпувати владу - шляхом її постійного послаблення.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Данилюк зазначив, що слабка влада не має можливості що-небудь реалізувати, тому буде намагатися компенсувати це консолідацією влади.

"Наприклад, зараз нахабно відбувається віджимання конкурсу на спеціального антикорупційного прокурора, який має бути незалежним. Перша заява нашого Центру була саме щодо спеціального антикорупційного прокурора - конкурсна комісія була сформована з порушенням закону, відповідно відбору нормального вже не буде, буде якийсь компроміс, який дуже дорого коштуватиме нашій країні - він може блокувати боротьбу з корупцією. Далі, планує завести своїх людей у Конституційний Суд. Що відбувається? Президент не розуміє, що замість реформ його підштовхують до боротьби за владу і підпорядкування незалежних інститутів. Руйнується логіка і баланс влади", - пояснив екссекретар РНБО.

За словами Данилюка, президент дуже болісно сприймає, коли його популярність падає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко

"І він готовий ухвалювати рішення, навіть якщо вони незаконні або сприятимуть руйнуванню відносин із Заходом, керуючись принципом "Нічого страшного, нам допоможуть у будь-якому разі". Так сталося у випадках зміни керівництва НБУ і "Нафтогазу", атак на НАБУ", - додав він.

Екссекретар РНБО зазначив, що люди звикають, що президент хоч і не виконує обіцянки, але "майстерно вміє дарувати людям нову надію, і суспільство думає, що наступну обіцянку, можливо, і виконає".

"Така політика в підсумку може перетворити Україну на популістську країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі. Ось так навіть "не тирани" можуть узурпувати владу - шляхом її постійного послаблення. Відразу після отримання "Слугами" монобільшості на парламентських виборах я зрозумів, що справи будуть погані. Тому що зникла остання противага в системі", - підсумував Данилюк.

Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте також: Раді по барабану Кабмін, та й самому Кабміну теж. Всі дивляться на Офіс Президента, - екссекретар РНБО Данилюк

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+22
вже перетворив, а ти в цьому допомагав.
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14.06.2021 14:11
+20
И кто же это сделали вместе?
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14.06.2021 14:13
+13
Хочу нагадати - оцю ось всю чпуйню ви зробили разом. Тож насолоджуйтесь.
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14.06.2021 14:14
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вже перетворив, а ти в цьому допомагав.
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14.06.2021 14:11 Відповісти
И кто же это сделали вместе?
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14.06.2021 14:13 Відповісти
Хочу нагадати - оцю ось всю чпуйню ви зробили разом. Тож насолоджуйтесь.
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14.06.2021 14:14 Відповісти
А хіба це заява ресурсу? 😮 Це заява екс-соратника Зєлжнского, з яким Зєлєнскій до речі вибори виграв. Цей точно знає, про що каже. 😊
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14.06.2021 14:18 Відповісти
Не забывай, что эта демократия появилась благодаря Пороху и именно она позволила клоуну навешать лапши и стать президентом...
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14.06.2021 14:22 Відповісти
вы,здесь совсем связь с реальностью потеряли...Эта демократия появилась благодаря Революции Достоинства.Запомни,это!
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14.06.2021 14:27 Відповісти
Правильно, благодаря Революции Достоинства, но Порох это направление сохранил, а преЗЕдент все печется, чтобы о нем ничего плохого не сказали и нанимает ботов и только своих приближенных журналистов на прессухи приглашает...
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14.06.2021 14:31 Відповісти
Сново хотите Порошенка на народном горбу вытянуть ...?Демократия в стране появилась и сохраняется благодаря народу Украины ее воинам,волонтерам и людям с активной позицией.Как сохрянал Порошенко мы,все слышали на пленках Медведчука.
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14.06.2021 14:42 Відповісти
Еще не забудь пленки Деркача вспомнить...
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14.06.2021 14:48 Відповісти
Ваш,смайлик не уместен.Связь с врагом своей Родины Медведчуком, бывшего Президента Порошенка-это не шутки.
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14.06.2021 14:54 Відповісти
Это речь о том Медведчуке, который серьезно разбогател при преЗЕденте и сейчас прекрасно чувствует себя на свободе, будучи предателем Украины?....
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14.06.2021 14:58 Відповісти
речь о том Медведчуке,который про Порошенке отжал у государства дизельную трубуи прикупил пару телеканалов.Речь о том Медведчуке.который при Президенте Зеленском потерял трубу,телеканалы,сидит под санкциями и под подпиской.Речь о том Медведчуе,которого Зеленский на ноль помножил.
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21.06.2021 12:58 Відповісти
не Президента Зеленского, а преЗИка Зелика
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14.06.2021 14:32 Відповісти
Зеленский может превратить Украину в страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4674
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14.06.2021 14:19 Відповісти
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14.06.2021 14:32 Відповісти
Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Янукович призначив Данилюка своїм радником (поза штатом). З вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року, Олександр Данилюк очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Координаційний центр з упровадження економічних реформ .
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14.06.2021 14:21 Відповісти
Порошенко-создатель партии регионов.
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14.06.2021 14:29 Відповісти
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html "Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко

Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что нынешний президент Украиныhttps://strana.ua/news/117318-hruzinskij-telekanal-rustavi-2-uverjaet-chto-pisma-poroshenko-k-fsb-podlinnye.html Петр Порошенко действительно в начале 2007 году был недопущен на территорию России.


Об этом Азаров заявил на своем Youtube-канале, комментируя заявление грузинского телеканала "Рустави-2" о якобы "письме Порошенко", в котором он указал, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и является одним из основателей Партии регионов.
"Работая тогда в правительстве, я прекрасно помню информацию о том, что Порошенко тогда задержали в аэропорту "Пулково" г. Санкт-Петербург и именно тогда ему запретили въезд в Россию. Эту информацию я могу подтвердить. Порошенко всегда говорит сегодня одно, а завтра другое. Поэтому он вполне мог писать любые объяснения. Но какие-то объяснительные он писал точно", - сообщил Азаров.
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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14.06.2021 14:34 Відповісти
Как показательно,что местный комментатор ссылается на БРЕХУНА,ВОРА-КОРРУПЦИОНЕРА Азарова.Очень показательно.
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14.06.2021 14:50 Відповісти
Бу-га-га А когда вы, ЗЕбилы, верите фейковым "плёнкам Медведчука" - то это для вас истина в последней инстанции. Рот бы не открывало, ЗЕбиляка
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14.06.2021 14:56 Відповісти
Интересно, что еще никому не удалось доказать обратное, кроме текста из ольгинских методичек, типа, "Порошенко-создатель партии регионов"..
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14.06.2021 14:57 Відповісти
Очень показательно, кагда ЗЕбилы ссылаются на брехуна, КУМА ПУТИНА - Мертвечука
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14.06.2021 14:57 Відповісти
Такие понятия, как порядочность, ум и членство в партии "сн" комплектуются только попарно!
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14.06.2021 14:21 Відповісти
Интересно, а последние 70 лет обещаний в телефизоре - это что было?
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14.06.2021 14:29 Відповісти
Мы так все время живем, с времен обещания построения коммунизма. Идеология поменялась, а обещания остались.
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14.06.2021 14:40 Відповісти
Зеленському був даний карт-бланш на зміни в країні. А як наслідок отримали президента з пультом від парламенту "велика зе кнопка". Може прийматися любий сюр, причому навіть без обговорення. Це прямий шлях до узурпації влади.
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14.06.2021 14:46 Відповісти
В умовах реальної демократії ніякі олігархи не водяться. Взагалі.
А про солодкі передвиборчі обіцянки краще й не згадувати - на думку справжніх елітистів це чистісінький популізм...
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14.06.2021 16:11 Відповісти
 
 