Зеленський може перетворити Україну на країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі, - Данилюк

Навіть "не тирани" можуть узурпувати владу - шляхом її постійного послаблення.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Данилюк зазначив, що слабка влада не має можливості що-небудь реалізувати, тому буде намагатися компенсувати це консолідацією влади.

"Наприклад, зараз нахабно відбувається віджимання конкурсу на спеціального антикорупційного прокурора, який має бути незалежним. Перша заява нашого Центру була саме щодо спеціального антикорупційного прокурора - конкурсна комісія була сформована з порушенням закону, відповідно відбору нормального вже не буде, буде якийсь компроміс, який дуже дорого коштуватиме нашій країні - він може блокувати боротьбу з корупцією. Далі, планує завести своїх людей у Конституційний Суд. Що відбувається? Президент не розуміє, що замість реформ його підштовхують до боротьби за владу і підпорядкування незалежних інститутів. Руйнується логіка і баланс влади", - пояснив екссекретар РНБО.

За словами Данилюка, президент дуже болісно сприймає, коли його популярність падає.

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"І він готовий ухвалювати рішення, навіть якщо вони незаконні або сприятимуть руйнуванню відносин із Заходом, керуючись принципом "Нічого страшного, нам допоможуть у будь-якому разі". Так сталося у випадках зміни керівництва НБУ і "Нафтогазу", атак на НАБУ", - додав він.

Екссекретар РНБО зазначив, що люди звикають, що президент хоч і не виконує обіцянки, але "майстерно вміє дарувати людям нову надію, і суспільство думає, що наступну обіцянку, можливо, і виконає".

"Така політика в підсумку може перетворити Україну на популістську країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі. Ось так навіть "не тирани" можуть узурпувати владу - шляхом її постійного послаблення. Відразу після отримання "Слугами" монобільшості на парламентських виборах я зрозумів, що справи будуть погані. Тому що зникла остання противага в системі", - підсумував Данилюк.

Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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