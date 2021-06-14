Зеленський може перетворити Україну на країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі, - Данилюк
Навіть "не тирани" можуть узурпувати владу - шляхом її постійного послаблення.
Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Данилюк зазначив, що слабка влада не має можливості що-небудь реалізувати, тому буде намагатися компенсувати це консолідацією влади.
"Наприклад, зараз нахабно відбувається віджимання конкурсу на спеціального антикорупційного прокурора, який має бути незалежним. Перша заява нашого Центру була саме щодо спеціального антикорупційного прокурора - конкурсна комісія була сформована з порушенням закону, відповідно відбору нормального вже не буде, буде якийсь компроміс, який дуже дорого коштуватиме нашій країні - він може блокувати боротьбу з корупцією. Далі, планує завести своїх людей у Конституційний Суд. Що відбувається? Президент не розуміє, що замість реформ його підштовхують до боротьби за владу і підпорядкування незалежних інститутів. Руйнується логіка і баланс влади", - пояснив екссекретар РНБО.
За словами Данилюка, президент дуже болісно сприймає, коли його популярність падає.
"І він готовий ухвалювати рішення, навіть якщо вони незаконні або сприятимуть руйнуванню відносин із Заходом, керуючись принципом "Нічого страшного, нам допоможуть у будь-якому разі". Так сталося у випадках зміни керівництва НБУ і "Нафтогазу", атак на НАБУ", - додав він.
Екссекретар РНБО зазначив, що люди звикають, що президент хоч і не виконує обіцянки, але "майстерно вміє дарувати людям нову надію, і суспільство думає, що наступну обіцянку, можливо, і виконає".
"Така політика в підсумку може перетворити Україну на популістську країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі. Ось так навіть "не тирани" можуть узурпувати владу - шляхом її постійного послаблення. Відразу після отримання "Слугами" монобільшості на парламентських виборах я зрозумів, що справи будуть погані. Тому що зникла остання противага в системі", - підсумував Данилюк.
Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что нынешний президент Украиныhttps://strana.ua/news/117318-hruzinskij-telekanal-rustavi-2-uverjaet-chto-pisma-poroshenko-k-fsb-podlinnye.html Петр Порошенко действительно в начале 2007 году был недопущен на территорию России.
Об этом Азаров заявил на своем Youtube-канале, комментируя заявление грузинского телеканала "Рустави-2" о якобы "письме Порошенко", в котором он указал, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и является одним из основателей Партии регионов.
"Работая тогда в правительстве, я прекрасно помню информацию о том, что Порошенко тогда задержали в аэропорту "Пулково" г. Санкт-Петербург и именно тогда ему запретили въезд в Россию. Эту информацию я могу подтвердить. Порошенко всегда говорит сегодня одно, а завтра другое. Поэтому он вполне мог писать любые объяснения. Но какие-то объяснительные он писал точно", - сообщил Азаров.
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
А про солодкі передвиборчі обіцянки краще й не згадувати - на думку справжніх елітистів це чистісінький популізм...