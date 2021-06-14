Novavax заявляє про ефективність і безпеку своєї вакцини проти COVID-19 більш ніж на 90%

Біотехнологічна фірма Novavax заявила 14 червня, що її вакцина проти COVID-19 є безпечною та ефективною на 90,4%.

Такі дані були отримані під час третього етапу клінічного випробування, в якому взяли участь майже 30 000 учасників зі Сполучених Штатів і Мексики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише CNBC, встановлено, що вакцина з двома дозами є на 100% ефективною для запобігання середньотяжкому і тяжкому перебігу захворювання та на 93% ефективною проти деяких варіантів, зазначає Novavax.

Компанія заявила, що планує подати дозвіл в управління з контролю за продуктами і ліками в третьому кварталі цього року.

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Випробування на пізніх стадіях "підтверджує, що NVX-CoV2373 пропонує обнадійливий профіль переносимості та безпеки", зазначив у прес-релізі доктор Грегорі Гленн, президент досліджень та розробок Novavax.

"Ці дані показують стабільний, високий рівень ефективності та підтверджують здатність вакцини запобігати COVID-19 на тлі триваючої генетичної еволюції вірусу", - додав Гленн.

В результаті досліджень було оцінено 77 підтверджених інфекцій COVID серед 29 960 учасників дослідження. Новавакс зазначив, що у групі плацебо спостерігали 63 випадки захворювання на коронавірус проти 14 випадків у групі, яка отримувала дві дози вакцини. Це призвело до оцінки ефективності вакцини в 90,4%.

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За словами компанії, вакцина добре переноситься. Найпоширенішими побічними ефектами були втома, головний біль, біль у м'язах та біль у місці ін'єкції, які зазвичай тривали не більше двох-трьох днів.

Усі госпіталізації COVID у ході випробування відбувалися в групі плацебо, повідомляє компанія.

Novavax заявила, що вакцина є ефективною проти деяких варіантів, включно з аріантом Альфа, вперше виявленим у Великій Британії. Майже 65% випадків були "варіантами, що викликають занепокоєння", заявила компанія.