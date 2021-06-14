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Новини
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Як Богдан, так і Єрмак вбили в голову Зеленському, що він відповідає за все в країні, - екссекретар РНБО Данилюк

Як Богдан, так і Єрмак вбили в голову Зеленському, що він відповідає за все в країні, - екссекретар РНБО Данилюк

Кумівство вбиває і без того слабкі державні інституції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Не розуміючи значення інститутів, президент призначає туди керівниками людей, які просто не здатні їх розвивати. ... Це тренд дуже явний. В результаті це кумівство, яке вбиває і без того слабкі державні інституції", - зазначив він.

За словами Данилюка, популізм - страшна річ.

"Він не ухвалюватиме непопулярних рішень... Зеленський керував середнім бізнесом, але дуже специфічним бізнесом - креативним, де все залежало від одного двох людей, і він був номер один. Він звик, що в його бізнесі він приймає рішення, без нього всі інші нічого не можуть зробити. І ось він заходить у політику. У країні колосальна кількість проблем", - пояснив екссекретар РНБО.

Данилюк зазначив, що досвідчений менеджер навіть середнього бізнесу розуміє, що, коли є багато проблем, єдиний спосіб їх вирішити - призначити людей сильніше, ніж ти на конкретні напрями і потім стежити за результатами. Якщо не справляються - міняти.

Також читайте: Зеленський може перетворити Україну на країну, де відсутня реальна демократія, а все вирішують обіцянки в телевізорі, - Данилюк

"Але вони повинні самі ухвалювати рішення, інакше результатів не буде. Президенту же вбили в голову, як Богдан, так і Єрмак, що він за все відповідає в країні, він же - президент. І йому було дуже просто це зрозуміти, оскільки в кварталі він теж за все відповідав. ... Відповідає. Відповідно і вирішувати повинен. Формувалася позиція що "Слуги народу" взагалі ніхто, вони всім зобов'язані Президенту, тому будь-якому випадку відповідати і все вирішувати повинен він. А як може одна людина все вирішувати? Тим більше без досвіду. Це неможливо. Особливо, коли він призначає слабких людей - від Кабміну до депутатів, які проблему самі або не можуть вирішити, тому що у них немає повноважень, або бояться вирішити, побоюючись гніву начальства. Вони з цими проблемами приходять до Офісу Президента. Навіть геній всі ці проблеми не зміг би вирішити, навіть людина, яка народилася президентом і з першого дня ним працює, все знає - не зможе їх вирішити, тому що їх занадто багато. І поки чиновники дивляться йому в рот, пару близьких йому людей "отримують кеш", втюхуючи йому вигідне для себе рішення", - додав він.

Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Президент (815) Данилюк Олександр (911) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+9
Метаморфоза з Данилюком нагадує одне з біблейських чудес по оздоровленню хворих. Ьанилюк прозрів! 😁
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14.06.2021 14:43
+4
Так оно и будет. На дурака повесят всех собак!
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14.06.2021 14:42
+4
А как может один человек все решать? Тем более без опыта. Это невозможно (с)

Что ни делает ишак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало..
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14.06.2021 14:43
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Так оно и будет. На дурака повесят всех собак!
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14.06.2021 14:42 Відповісти
Метаморфоза з Данилюком нагадує одне з біблейських чудес по оздоровленню хворих. Ьанилюк прозрів! 😁
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14.06.2021 14:43 Відповісти
такой же бред?
просто пану видать "недодали", либо пан просто туп. илия там, Кива покусал его шоле)
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14.06.2021 14:52 Відповісти
Йому не просто не додали, його відіпхали, причинивши величезну моральну травму. Гіршу, ніж він отримав від Порошенка, який не оцінив молодого і перспективного і не дав високу посаду. Зелені посаду дали, навіть привчили до бабла - а потім цинічно це все забрали. 😔
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14.06.2021 15:44 Відповісти
...Лобізм за правилами - елемент американської політичної культури, проте Зеленському це не пояснили.
Шеф ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи https://bykvu.com/ua/bukvy/cnn-opriljudniv-novi-detali-rozmovi-rudi-*********-ta-iermaka-u-2019-roci/ оприлюднення телекомпанією CNN його розмови влітку 2019 року з Куртом Волкером та Рудольфом Джуліані, висловив притаманну йому на посаді впевненість, що протягом двох останніх років Україна у відносинах зі США все робила правильно.
Якщо перекласти з мови Єрмака загальнозрозумілою, то виходить, що і спроба імпічменту Дональда Трампа після його розмови з Володимиром Зеленським, і відсутність посла США в Україні з травня 2019 року, і наміри Пентагона скоротити на 10 відсотків порівняно з поточним роком асигнування на підтримку обороноздатності України - це нормально та правильно.
Можливо, для Єрмака, який захопився власною уявною величчю та коментує зовнішньополітичні події з підвищеною інтенсивністю, це виглядає нормальним. Для України насправді - ні. - Є. Магда https://bykvu.com/ua/mysli/tri-gorishki-dlja-zelenskogo/
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14.06.2021 14:55 Відповісти
А как может один человек все решать? Тем более без опыта. Это невозможно (с)

Что ни делает ишак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало..
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14.06.2021 14:43 Відповісти
В пенёк можно вбить всё что угодно...
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14.06.2021 14:45 Відповісти
Щоби щось "вбити" в голову треба її мати на плечах, а не нижче спини.
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14.06.2021 14:45 Відповісти
Буратіні карячиться небо в клітинку.
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14.06.2021 14:46 Відповісти
Открыли, ***, Америку. Велосипед изобрели, буквально... Надо же, оказывается как. Не может в индустриальном обществе всем управлять даже гений, о как. А где вы вообще все учились, епта, доктора философии?
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14.06.2021 14:46 Відповісти
Ну так если его связали и забрали интернет и даже доступ к нему, то кто ему виноват то?
нагуглить, пардон, наяндексить - за шо он отвечает - неа?
как и то шо тупо берется конституция и его высеры указы и так же тупо 90%(ну пусть 146%, мало, но все равно больше половины) через суд аннулируются, а поциенту вручаются повестки к следователям - че ты принимал решения которые принимать должен был не ты?
шапито какое то. кстати и за деревья вроде он не имеет права вякать, только вот услышал от Б. Буткевича тут в ролике.
и так куда не плюнь. а еще "круто" шо "юрист" подлизнул Авакову с "убийцами чермета" - б*же, да о чем говорить если за таких "юристов", ВУЗ где ему выдали дуплом - надо разбомбить, а окончивших его - сперва посадить, а потом по чуть-чуть мол как бы порасследовать, неспеша
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14.06.2021 14:49 Відповісти
Як називається предмет, в якоий можна будь що вбити?))
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14.06.2021 14:50 Відповісти
Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Янукович призначив Данилюка своїм радником (поза штатом). З вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року, Олександр Данилюк очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Координаційний центр з упровадження економічних реформ .
Йому можна довіряти .
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14.06.2021 14:51 Відповісти
А чому тут йому не довіряти,коли це все тільки дегенерат не баче)да і зекретин навіть марзотневіє овоча виявився
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14.06.2021 16:00 Відповісти
***
если человек талант, то он талантлив во всем.
с идиотами - такая же фигня.
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14.06.2021 14:55 Відповісти
Что значит "вбили в голову"? У чувака буквально 100% исполнительной и законодательной власти
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14.06.2021 15:16 Відповісти
Мне кажется, что я начинаю понимать , за что Зеля этого перца попёр
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14.06.2021 15:22 Відповісти
Добре, що папєрєдніку ніхто нічого такого в голову не вбивав і він самостійно вирішував, за що йому відповідати, а за що ні...
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14.06.2021 16:07 Відповісти
 
 