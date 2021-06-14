Як Богдан, так і Єрмак вбили в голову Зеленському, що він відповідає за все в країні, - екссекретар РНБО Данилюк
Кумівство вбиває і без того слабкі державні інституції.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.
"Не розуміючи значення інститутів, президент призначає туди керівниками людей, які просто не здатні їх розвивати. ... Це тренд дуже явний. В результаті це кумівство, яке вбиває і без того слабкі державні інституції", - зазначив він.
За словами Данилюка, популізм - страшна річ.
"Він не ухвалюватиме непопулярних рішень... Зеленський керував середнім бізнесом, але дуже специфічним бізнесом - креативним, де все залежало від одного двох людей, і він був номер один. Він звик, що в його бізнесі він приймає рішення, без нього всі інші нічого не можуть зробити. І ось він заходить у політику. У країні колосальна кількість проблем", - пояснив екссекретар РНБО.
Данилюк зазначив, що досвідчений менеджер навіть середнього бізнесу розуміє, що, коли є багато проблем, єдиний спосіб їх вирішити - призначити людей сильніше, ніж ти на конкретні напрями і потім стежити за результатами. Якщо не справляються - міняти.
"Але вони повинні самі ухвалювати рішення, інакше результатів не буде. Президенту же вбили в голову, як Богдан, так і Єрмак, що він за все відповідає в країні, він же - президент. І йому було дуже просто це зрозуміти, оскільки в кварталі він теж за все відповідав. ... Відповідає. Відповідно і вирішувати повинен. Формувалася позиція що "Слуги народу" взагалі ніхто, вони всім зобов'язані Президенту, тому будь-якому випадку відповідати і все вирішувати повинен він. А як може одна людина все вирішувати? Тим більше без досвіду. Це неможливо. Особливо, коли він призначає слабких людей - від Кабміну до депутатів, які проблему самі або не можуть вирішити, тому що у них немає повноважень, або бояться вирішити, побоюючись гніву начальства. Вони з цими проблемами приходять до Офісу Президента. Навіть геній всі ці проблеми не зміг би вирішити, навіть людина, яка народилася президентом і з першого дня ним працює, все знає - не зможе їх вирішити, тому що їх занадто багато. І поки чиновники дивляться йому в рот, пару близьких йому людей "отримують кеш", втюхуючи йому вигідне для себе рішення", - додав він.
Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.
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просто пану видать "недодали", либо пан просто туп. илия там, Кива покусал его шоле)
Шеф ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи https://bykvu.com/ua/bukvy/cnn-opriljudniv-novi-detali-rozmovi-rudi-*********-ta-iermaka-u-2019-roci/ оприлюднення телекомпанією CNN його розмови влітку 2019 року з Куртом Волкером та Рудольфом Джуліані, висловив притаманну йому на посаді впевненість, що протягом двох останніх років Україна у відносинах зі США все робила правильно.
Якщо перекласти з мови Єрмака загальнозрозумілою, то виходить, що і спроба імпічменту Дональда Трампа після його розмови з Володимиром Зеленським, і відсутність посла США в Україні з травня 2019 року, і наміри Пентагона скоротити на 10 відсотків порівняно з поточним роком асигнування на підтримку обороноздатності України - це нормально та правильно.
Можливо, для Єрмака, який захопився власною уявною величчю та коментує зовнішньополітичні події з підвищеною інтенсивністю, це виглядає нормальним. Для України насправді - ні. - Є. Магда https://bykvu.com/ua/mysli/tri-gorishki-dlja-zelenskogo/
Что ни делает ишак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало..
нагуглить, пардон, наяндексить - за шо он отвечает - неа?
как и то шо тупо берется конституция и его высеры указы и так же тупо 90%(ну пусть 146%, мало, но все равно больше половины) через суд аннулируются, а поциенту вручаются повестки к следователям - че ты принимал решения которые принимать должен был не ты?
шапито какое то. кстати и за деревья вроде он не имеет права вякать, только вот услышал от Б. Буткевича тут в ролике.
и так куда не плюнь. а еще "круто" шо "юрист" подлизнул Авакову с "убийцами чермета" - б*же, да о чем говорить если за таких "юристов", ВУЗ где ему выдали дуплом - надо разбомбить, а окончивших его - сперва посадить, а потом по чуть-чуть мол как бы порасследовать, неспеша
Йому можна довіряти .
если человек талант, то он талантлив во всем.
с идиотами - такая же фигня.