Як Богдан, так і Єрмак вбили в голову Зеленському, що він відповідає за все в країні, - екссекретар РНБО Данилюк

Кумівство вбиває і без того слабкі державні інституції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Не розуміючи значення інститутів, президент призначає туди керівниками людей, які просто не здатні їх розвивати. ... Це тренд дуже явний. В результаті це кумівство, яке вбиває і без того слабкі державні інституції", - зазначив він.

За словами Данилюка, популізм - страшна річ.

"Він не ухвалюватиме непопулярних рішень... Зеленський керував середнім бізнесом, але дуже специфічним бізнесом - креативним, де все залежало від одного двох людей, і він був номер один. Він звик, що в його бізнесі він приймає рішення, без нього всі інші нічого не можуть зробити. І ось він заходить у політику. У країні колосальна кількість проблем", - пояснив екссекретар РНБО.

Данилюк зазначив, що досвідчений менеджер навіть середнього бізнесу розуміє, що, коли є багато проблем, єдиний спосіб їх вирішити - призначити людей сильніше, ніж ти на конкретні напрями і потім стежити за результатами. Якщо не справляються - міняти.

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"Але вони повинні самі ухвалювати рішення, інакше результатів не буде. Президенту же вбили в голову, як Богдан, так і Єрмак, що він за все відповідає в країні, він же - президент. І йому було дуже просто це зрозуміти, оскільки в кварталі він теж за все відповідав. ... Відповідає. Відповідно і вирішувати повинен. Формувалася позиція що "Слуги народу" взагалі ніхто, вони всім зобов'язані Президенту, тому будь-якому випадку відповідати і все вирішувати повинен він. А як може одна людина все вирішувати? Тим більше без досвіду. Це неможливо. Особливо, коли він призначає слабких людей - від Кабміну до депутатів, які проблему самі або не можуть вирішити, тому що у них немає повноважень, або бояться вирішити, побоюючись гніву начальства. Вони з цими проблемами приходять до Офісу Президента. Навіть геній всі ці проблеми не зміг би вирішити, навіть людина, яка народилася президентом і з першого дня ним працює, все знає - не зможе їх вирішити, тому що їх занадто багато. І поки чиновники дивляться йому в рот, пару близьких йому людей "отримують кеш", втюхуючи йому вигідне для себе рішення", - додав він.

Інтерв'ю з Олександром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте тут.