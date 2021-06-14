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Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова

Рейтинг партій: СН - 18%,

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Згідно з даними дослідження, електоральні результати партій майже повністю дублюють відповідні результати їхніх керівників на президентських виборах.

Так, лідером є "Слуга народу" з 18% підтримки (28% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат всього на 2% гірше, ніж результат президента Зеленського (20%).

Читайте також: За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

За "ЄС" готові проголосувати 12,4% респондентів (18,6% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат ідентичний результату Петра Порошенка.

В "ОПЗЖ" - 10% підтримки (14,1% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). У Юрія Бойка зовсім на трохи менше, що може бути пов'язано з "тривладдя" всередині "ОПЗЖ".

Результат "Батьківщини" - 8,5% (12,6% тих, хто визначився і має намір голосувати).

Також виборчий бар'єр має шанси подолати "Сила і Честь" - 4,2% (6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився).

Інші партії не долають виборчий поріг.

Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Автор: 

Демініціативи (82) опитування (1925) рейтинг (1650) Центр Разумкова (209) Слуга народу (2810) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+18
Все что нужно знать о Разумкове

Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9660
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14.06.2021 14:23
+13
а Вы думали "Центр Разумкова" вам расскажет правду про проблемы у партии ЗЕ-разумкова???))))
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14.06.2021 14:26
+12
Брехня.
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14.06.2021 14:21
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Брехня.
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14.06.2021 14:21 Відповісти
а Вы думали "Центр Разумкова" вам расскажет правду про проблемы у партии ЗЕ-разумкова???))))
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14.06.2021 14:26 Відповісти
естественно.. в рейтингах розумкова по "президенту" - "потерялось" более 45%...
суммарный рейтинг всех кандидатов всего лишь 53%.. а куда делось еще 45% - у розумкова не придумали.
так же и здесь:
18 и 28
12,4 и 18,6
10 и 14,1
8,5 и 12,6
4,2 и 6,2
---------------
Итого:
53,1 и 79,5 ... т.е. ПОЛОВИНА населения Украины - непонятно за кого будет голосовать))
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14.06.2021 14:54 Відповісти
кстати.. аналогичные цифры с подтасовками и по рейтингам президентов, и даже цифры общие - в рамках погрешности фальсификаторов у разумкова)):
Итого %:
20 и 31
12 и 18,6
8,8 и 12, 7
8,4 и 11,7
4,2 и 5,7
-------------
53,4% и 79,7%

т.е. исчезли более 45% и 20%... в пользу пальчевского - не иначе))
при том что Інші наявні кандидати не мають такої значної підтримки.))
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14.06.2021 14:55 Відповісти
"Сила и честь"???

Это ещё кто? Найем и Кива соответственно?
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14.06.2021 14:22 Відповісти
Проект фсб
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14.06.2021 16:09 Відповісти
Так в Украине отродясь других проектов не водилось... а не, вру, был проект ЦРУ с Ющенко, но мне пацаны из Ленгли по секрету сказали, что после такого experience они к Украине на пушечный выстрел не подходят.
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14.06.2021 16:28 Відповісти
Це партія Хомячка-контрразвєдчіка...За однією щокою у нього "сіла",за другою "честь"...
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14.06.2021 17:15 Відповісти
Все остальные за ХЗ Притулы.
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14.06.2021 14:23 Відповісти
Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1467
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14.06.2021 14:25 Відповісти


Тільки б Митець не мав нічого проти.
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14.06.2021 15:01 Відповісти
Все что нужно знать о Разумкове

Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9660
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14.06.2021 14:23 Відповісти
..де Ви Українці ... Діти Онуки Майбутнє у Вас є ...? https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/311486937308243/?__cft__[0]=AZWAQlXpWBhAa5bM-NBm3QVZB93GMfpTm5z-WfuT3WoPtKBFgQJ5Rw7TJycM6gTQjGvsOa98LjWI2KjBex87b5zVuH75KqEdQMvtW0CHxk2wwRQBTwqlRZ4-XpGVmFKdCIgk5OtTWf98TIiEa0m_0ONA&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/watch/live/?v=311486937308243&ref=watch_permalink
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14.06.2021 14:26 Відповісти
Українці за Грігян не голосуватимуть.
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14.06.2021 14:48 Відповісти
..голосуватимуть За Себе Дітей і Онуків .. звичайно ТРОЛЕ-скот смердючий завидує ...та то таке.. а шо робити ..
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14.06.2021 14:51 Відповісти
Марченко, як там жЮліна вілла у Маямі? Скільки причалів для яхт?
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14.06.2021 14:53 Відповісти
.. МОЛОДЕЦЬ вірно розумієш .. ОБТІКАЙ .. заробітчанин на гімні..
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14.06.2021 14:54 Відповісти
Пєця за 2020й за рік пандемії збагативсь вдвічі - https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatejshie-lyudi-v-ukraine 1,6 млрд. дол.
Юлі щось в списку Форбс нема. Хм.
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14.06.2021 16:22 Відповісти
У Порошенка легальний бізнес. Він один з найбільших платників податків. А звідки гроші в зубожілої жЮлі?
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14.06.2021 16:39 Відповісти
5 млн. дол., що вона отримала, як відступні від західної піаркомпанії, щоб Юля не позивалась за поливання її брудом за гроші від Манафорта? Юля пішла на цю угоду, хоч репутаційні втрати були набагато більшими, Манафорт на чорний піар проти Юлі витратив на порядок більше.
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14.06.2021 16:53 Відповісти
Які вона абсолютно без мук совісті здерла із зубожілих пенсіонерів. І вілла у жЮлі з'явилася набагато раніше.
До речі, весілля Жужі обійшлося жЮлі в 500 000 доларів. Звідки гроші?
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14.06.2021 17:15 Відповісти
Кишені в Петра в Раді обчистила? Лопатник смиканула? Поки він поки він захоплено про державу турбувавсь? Ех...
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14.06.2021 18:00 Відповісти
Ні. Хабарництво, газові відкати.
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14.06.2021 18:02 Відповісти
Рейтинг слуг покотився вниз. Мабуть лохторат вже отримав нові платіжки.
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14.06.2021 14:29 Відповісти
в травні ще не отримав (зверни увагу, коли опитування проводилось). Інша справа стосовно питання, чому травневе опитування оці контори оприлюднили лише сьогодні....
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14.06.2021 14:53 Відповісти
Чем больше зеленые творят дичь и обсераются тем ,,больше,, рейтинг. Итс э мирикал какой то
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14.06.2021 14:30 Відповісти
те что набрали 4.2% - напоминают наших судей - ничего этого у них нету. хотя сила возможно есть - например со всей дури прыгнуть в говно, забрызгать окружающих и загыгыкать - вот, вот, мы сильные.
прав Невзоров советуя не ходить на выборы - такие твари порой рвутся к корыту, что бюллетень охота использовать именно как бумагу. - а ведь за это вроде штраф и/или даже проблемы мусорского характера))
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14.06.2021 14:32 Відповісти
Сила і честь....Назвіть першу десятку партії поіменно. Не можете? Отож.
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14.06.2021 14:39 Відповісти
ґаспада овцы и бараны

умный мальчик Разумков окучивает (кучкует нарид в стадо)(выбор только из предоставленного меню, как в паганой армейской столовке)(после выборов опять нарид виноват, шо захотели то выбрали так и имейте)
и как с этим быть?
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14.06.2021 14:42 Відповісти
А где " рейтинг" партии " гиганта мысли", "великого мыслителя и полиглота" ( прости господи), "оратора" ( упаси боже), доктора ( почти "проФессора"), глашатая ковидного ежесуточного, Боксера от" ЖКХ и бюджета" Киева. Но того , что видит себя обладателем гетманской булавы.
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14.06.2021 14:46 Відповісти
Ну, сам понимаешь - в завтрашний день не только лишь все могут смотреть !
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14.06.2021 15:02 Відповісти
Не вірю. В реальному рейтингу "слуга наріда" навіть не входить до цієї п'ятірки. Подивіться на минулі рейтинги Пальчевського, а йому їх малювали ці специ. Вибрали клоунів? То ж сидимо як в ресторані, хто платить гроші, той замовляє музику.
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14.06.2021 14:47 Відповісти
центр МУДАЗВОНА.
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14.06.2021 14:49 Відповісти
Смотрит Украинец на все эти партии и думает - этот ад никогда не кончится, пора валить из этой проклятой страны!
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14.06.2021 14:51 Відповісти
Всі подібні опитування засвідчують спільну для них всіх тенденції
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
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14.06.2021 14:51 Відповісти
то есть, при любом раскладе, при выборах то ли ВР то ли президента, не поменяеться НИХРЕНА.
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14.06.2021 14:51 Відповісти
Не имея НАСТОЯЩИХ цифр, в анализе пользуемся тем, что дают:
14.06.21
"СН" 18% "ЕС" 12,4% ОПЗЖ 10% "Батькивщина" 8,5% "Сила и честь" 4,2%

09.02.21
"СН" 22,2% ОПЗЖ 21,9% "ЕС" 18,1% "Батькивщина" - 10,3% "Сила и честь" 4,7%

-----------------
"СН" -4,2% "ЕС" -5,7% ОПЗЖ -11,9% "Батькивщина" 1,8% "Сила и честь" -0,5%
интересный вопрос:
Куда делись эти самые 24,1% опрошенных(?) избирателей?!
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14.06.2021 14:55 Відповісти
в первом примере среди всех опрошенных.
во втором примере среди тех, кто определился и будет голосовать.

Тут как раз все ясно
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14.06.2021 14:58 Відповісти
списали на "статистическую ошибку")) в рейтингах президентов эта "ошибка" вообще достигла 47%))
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14.06.2021 15:00 Відповісти
Загальна сума = 53,1%
Решта - 46,9% - відійде до партії "Проти усіх"
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7276
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14.06.2021 14:56 Відповісти
Теж цікаво...
Може нас дурять ?
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14.06.2021 15:00 Відповісти
. А коли не дурили?
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14.06.2021 15:05 Відповісти
Це розчаровані зелебобіки, це навіть не снєсуни, бо снєсуни будуть сносіть всі тяготи до останнього подиху.
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14.06.2021 15:33 Відповісти
как ни пыжится Петя, но рейтинг его партии вырос с 8% только до 12%. И на этом ВСЁ !
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14.06.2021 15:01 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7112
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14.06.2021 15:07 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 59
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14.06.2021 15:39 Відповісти
Нарід в таких картах не шарить - де тут чирва, хресті, бубна...нічого не зрозуміло.))
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14.06.2021 15:43 Відповісти
Завтра Разумков намалює нові цифірки, ну щоб ЗЕ не нервував ,а то булочка почне ножками топотіти.І внесе Розумовий у список олігархів ,тому той і виконує всі забаганки найвеличнішого.
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14.06.2021 15:58 Відповісти
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
.
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14.06.2021 16:01 Відповісти
Так, Петро розкидається грошима. Все на фронт і на фронт. Одної полуниці дві величезних коробки. За 2020й він став багатшим вдвоє, але не кожен олігарх так чинить.
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14.06.2021 16:13 Відповісти
От центра "Разумкова" других цифр я и не ожидал.
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14.06.2021 18:01 Відповісти
Интересно, кто ещё за жопу голосует. Отправить их в ордло!
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14.06.2021 18:15 Відповісти
ідейні пенсіонери
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14.06.2021 19:18 Відповісти
разумков ? гавнитофон фонарёвый
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14.06.2021 19:09 Відповісти
За ващі грощі любий рейтинг, навіть чекатіло буде лидером перегонів
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14.06.2021 19:18 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8188
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14.06.2021 19:20 Відповісти
 
 