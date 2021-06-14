Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.
Згідно з даними дослідження, електоральні результати партій майже повністю дублюють відповідні результати їхніх керівників на президентських виборах.
Так, лідером є "Слуга народу" з 18% підтримки (28% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат всього на 2% гірше, ніж результат президента Зеленського (20%).
За "ЄС" готові проголосувати 12,4% респондентів (18,6% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат ідентичний результату Петра Порошенка.
В "ОПЗЖ" - 10% підтримки (14,1% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). У Юрія Бойка зовсім на трохи менше, що може бути пов'язано з "тривладдя" всередині "ОПЗЖ".
Результат "Батьківщини" - 8,5% (12,6% тих, хто визначився і має намір голосувати).
Також виборчий бар'єр має шанси подолати "Сила і Честь" - 4,2% (6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився).
Інші партії не долають виборчий поріг.
Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Будь ласка, зачекайте...
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суммарный рейтинг всех кандидатов всего лишь 53%.. а куда делось еще 45% - у розумкова не придумали.
так же и здесь:
18 и 28
12,4 и 18,6
10 и 14,1
8,5 и 12,6
4,2 и 6,2
---------------
Итого:
53,1 и 79,5 ... т.е. ПОЛОВИНА населения Украины - непонятно за кого будет голосовать))
Итого %:
20 и 31
12 и 18,6
8,8 и 12, 7
8,4 и 11,7
4,2 и 5,7
-------------
53,4% и 79,7%
т.е. исчезли более 45% и 20%... в пользу пальчевского - не иначе))
при том что Інші наявні кандидати не мають такої значної підтримки.))
Это ещё кто? Найем и Кива соответственно?
Тільки б Митець не мав нічого проти.
Юлі щось в списку Форбс нема. Хм.
До речі, весілля Жужі обійшлося жЮлі в 500 000 доларів. Звідки гроші?
прав Невзоров советуя не ходить на выборы - такие твари порой рвутся к корыту, что бюллетень охота использовать именно как бумагу. - а ведь за это вроде штраф и/или даже проблемы мусорского характера))
умный мальчик Разумков окучивает (кучкует нарид в стадо)(выбор только из предоставленного меню, как в паганой армейской столовке)(после выборов опять нарид виноват, шо захотели то выбрали так и имейте)
и как с этим быть?
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
14.06.21
"СН" 18% "ЕС" 12,4% ОПЗЖ 10% "Батькивщина" 8,5% "Сила и честь" 4,2%
09.02.21
"СН" 22,2% ОПЗЖ 21,9% "ЕС" 18,1% "Батькивщина" - 10,3% "Сила и честь" 4,7%
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"СН" -4,2% "ЕС" -5,7% ОПЗЖ -11,9% "Батькивщина" 1,8% "Сила и честь" -0,5%
интересный вопрос:
Куда делись эти самые 24,1% опрошенных(?) избирателей?!
во втором примере среди тех, кто определился и будет голосовать.
Тут как раз все ясно
Решта - 46,9% - відійде до партії "Проти усіх"
Може нас дурять ?
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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