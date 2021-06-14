Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Згідно з даними дослідження, електоральні результати партій майже повністю дублюють відповідні результати їхніх керівників на президентських виборах.

Так, лідером є "Слуга народу" з 18% підтримки (28% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат всього на 2% гірше, ніж результат президента Зеленського (20%).

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За "ЄС" готові проголосувати 12,4% респондентів (18,6% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат ідентичний результату Петра Порошенка.

В "ОПЗЖ" - 10% підтримки (14,1% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). У Юрія Бойка зовсім на трохи менше, що може бути пов'язано з "тривладдя" всередині "ОПЗЖ".

Результат "Батьківщини" - 8,5% (12,6% тих, хто визначився і має намір голосувати).

Також виборчий бар'єр має шанси подолати "Сила і Честь" - 4,2% (6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився).

Інші партії не долають виборчий поріг.

Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснено в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.