Антикорупційний суд виправдав екснардепа Сольвара у справі про незаконне отримання компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив виправдувальний вирок народному депутату України VII скликання Руслану Сольвару, визнавши його невинним у незаконному отриманні компенсації за оренду номера в готелі "Київ", прокуратура оскаржить цей вирок.

"ВАСК розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата України VІІ скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України… За наслідками судового розгляду колегія суддів встановила відсутність у діянні колишнього народного депутата України складу кримінального правопорушення – зловживання владою", - йдеться в повідомленні ВАКС, розміщеному на сайті суду в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ВАКС, сторона обвинувачення не довела використання екснардепом службових повноважень для ухвалення рішення про компенсацію найму готельного номера або відмови в такій компенсації.

У повідомленні суду наголошується, що, за версією сторони обвинувачення, протягом 2017-2018 років на той час депутат отримав неправомірну вигоду, яка полягала в користуванні готельним номером, оплаченим за рахунок бюджетних коштів, на що він фактично втратив право у зв'язку з отриманням у спадок квартири в Києві.

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Водночас суд угледів у діях колишнього депутата шахрайство. "Колегія дійшла висновку про вчинення обвинуваченим злочину проти власності - шахрайства, але зміна кваліфікації судом на більш тяжку статтю кримінального закону не допускається у зв'язку з погіршенням його стану", - пояснюють у ВАКС.

Зі свого боку Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомляє про намір оскаржити цей вирок.

"САП не погоджується з рішенням суду щодо визнання ексдепутата невинуватим у вчиненні вищевказаного злочину та після отримання повного тексту рішення суду подасть апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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У САП наголошують, що в межах досудового розслідування прокурори САП та детективи НАБУ зібрали достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення - народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. "Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій", - йдеться в повідомленні прокуратури.

ЗМІ повідомили, що йдеться саме про депутата Руслана Сольвара.