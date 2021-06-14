Україна увійшла в "зелену" зону навіть за критеріями ЄС, показники захворюваності на COVID-19 - найнижчі за останній рік, - нарада в Зеленського

Усі області України перебувають у "зеленій" зоні за показниками захворюваності на COVID-19, які досягли найнижчих значень за останній рік.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.

"Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також від сьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 000 населення за встановленого ЄС критерію 75 випадків на 100 000 населення", – зазначив Шмигаль.

"Очільник уряду розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. осіб – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців. Було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад", - йдеться в повідомленні.

За словами прем’єр-міністра, Україна на сьогодні одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

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