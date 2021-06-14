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Новини Коронавірус і карантин
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Україна увійшла в "зелену" зону навіть за критеріями ЄС, показники захворюваності на COVID-19 - найнижчі за останній рік, - нарада в Зеленського

Україна увійшла в

Усі області України перебувають у "зеленій" зоні за показниками захворюваності на COVID-19, які досягли найнижчих значень за останній рік.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за останній рік.

"Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також від сьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 000 населення за встановленого ЄС критерію 75 випадків на 100 000 населення", – зазначив Шмигаль.

"Очільник уряду розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тис. осіб – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців. Було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад", - йдеться в повідомленні.

За словами прем’єр-міністра, Україна на сьогодні одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в п'яти регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) Офіс Президента (2020) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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14.06.2021 14:50 Відповісти
Невже зєбануті тварини нарешті одупляться, що їхнє главзєбільне гівно просрало безвіз?!
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14.06.2021 14:59 Відповісти
Шлях до зеленої зони усіяний трупами і дипломами з перші місця по смерності і мінімальній вакцинанції. Знову майстри спорту?
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14.06.2021 14:52 Відповісти
Кацаваротка майстер боротьби з ковідом. Ура, таварісчі! Ура!
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14.06.2021 14:53 Відповісти
Сами придумывают.....Надо нагнать страху, сразу все покраснеет.....
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14.06.2021 14:59 Відповісти
само рассасывается... или таки хероическо-титанические усилия-бессилия... преЗЕнелоха....
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14.06.2021 14:59 Відповісти
А родственникам
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14.06.2021 15:17 Відповісти
дурачки мировые регулируют численность населения. раньше осуществляли войнами
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14.06.2021 20:41 Відповісти
 
 