Повний курс вакцинації проти COVID-19 російською вакциною Sputnik V не є підставою для в'їзду в Україну, - МОЗ
Повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною Sputnik V, розробленою російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, не є підставою для в'їзду в Україну.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
У МОЗ уточнили, що, згідно з чинним законодавством, для в'їзду в Україну потрібно пред'явити або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), або негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більш ніж за 72 години до перетину кордону), або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
Крім того, відомство нагадує, що, відповідно до постанови Кабміну від 8 лютого 2021 року №95, в Україні заборонена реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування, які розроблено та/або вироблено в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором.
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Итак, я обещал за 5 лойсов трэд, но получил 200+ и преодолел отметку в 1,5k читателей ***** от такого аванса я забухал на два дня, но про обещанный трэд не забыл. Я человек слова, обещал трэд, вот вам трэд "Про вакцины "
https://twitter.com/3cky Victor Antonóvich @3cky
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Рассказали на днях, что в российских пунктах вакцинации от ковида появился новый сервис - прививка без прививки. То есть можно придти, дать денежку врачу, и он проставит у себя все отметки и выдаст вам сертификат, а вакцину из ампул просто выльет в раковину.
То есть даже мизерные 8% привитых в России на данный момент - и те фикция.
Ну и заодно это ответ на вопрос, почему в мире не хотят признавать российские сертификаты о вакцинации Спутником.