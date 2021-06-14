Повний курс вакцинації проти COVID-19 російською вакциною Sputnik V не є підставою для в'їзду в Україну, - МОЗ

Повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною Sputnik V, розробленою російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, не є підставою для в'їзду в Україну.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ уточнили, що, згідно з чинним законодавством, для в'їзду в Україну потрібно пред'явити або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), або негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більш ніж за 72 години до перетину кордону), або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Крім того, відомство нагадує, що, відповідно до постанови Кабміну від 8 лютого 2021 року №95, в Україні заборонена реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування, які розроблено та/або вироблено в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором.

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