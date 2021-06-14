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Новини Коронавірус і карантин
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Повний курс вакцинації проти COVID-19 російською вакциною Sputnik V не є підставою для в'їзду в Україну, - МОЗ

Повний курс вакцинації проти COVID-19 російською вакциною Sputnik V не є підставою для в'їзду в Україну, - МОЗ

Повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною Sputnik V, розробленою російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, не є підставою для в'їзду в Україну.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ уточнили, що, згідно з чинним законодавством, для в'їзду в Україну потрібно пред'явити або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), або негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більш ніж за 72 години до перетину кордону), або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Також читайте: 62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"

Крім того, відомство нагадує, що, відповідно до постанови Кабміну від 8 лютого 2021 року №95, в Україні заборонена реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для профілактики COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування, які розроблено та/або вироблено в державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором.

Читайте: Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
https://twitter.com/3cky

https://twitter.com/3cky Victor Antonóvich @3cky

https://twitter.com/3cky https://twitter.com/3cky



Рассказали на днях, что в российских пунктах вакцинации от ковида появился новый сервис - прививка без прививки. То есть можно придти, дать денежку врачу, и он проставит у себя все отметки и выдаст вам сертификат, а вакцину из ампул просто выльет в раковину.
То есть даже мизерные 8% привитых в России на данный момент - и те фикция.
Ну и заодно это ответ на вопрос, почему в мире не хотят признавать российские сертификаты о вакцинации Спутником.
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14.06.2021 15:01
+3
швайнехаунди повинні сидіти у резервації!
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14.06.2021 15:05
+2
быть кацапом не основание въезда в Украину надо так
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14.06.2021 14:57
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про вакцини й вакцинацію без спекульні (тредік вельми інформативний)

https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда @q0ztrb

https://twitter.com/q0ztrb

Итак, я обещал за 5 лойсов трэд, но получил 200+ и преодолел отметку в 1,5k читателей Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9183 ***** от такого аванса я забухал на два дня, но про обещанный трэд не забыл. Я человек слова, обещал трэд, вот вам трэд Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9183 "Про вакцины "Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9183
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14.06.2021 14:56 Відповісти
быть кацапом не основание въезда в Украину надо так
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14.06.2021 14:57 Відповісти
Скорее, основания для НЕвъезда !
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14.06.2021 15:08 Відповісти
Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9067
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14.06.2021 14:59 Відповісти
Чипированные спутником лаптеногие ломятся за границу
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14.06.2021 15:01 Відповісти
https://twitter.com/3cky

https://twitter.com/3cky Victor Antonóvich @3cky

https://twitter.com/3cky https://twitter.com/3cky



Рассказали на днях, что в российских пунктах вакцинации от ковида появился новый сервис - прививка без прививки. То есть можно придти, дать денежку врачу, и он проставит у себя все отметки и выдаст вам сертификат, а вакцину из ампул просто выльет в раковину.
То есть даже мизерные 8% привитых в России на данный момент - и те фикция.
Ну и заодно это ответ на вопрос, почему в мире не хотят признавать российские сертификаты о вакцинации Спутником.
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14.06.2021 15:01 Відповісти
Не исключено...
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14.06.2021 15:06 Відповісти
швайнехаунди повинні сидіти у резервації!
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14.06.2021 15:05 Відповісти
А какого вообще чёрта кацапы ездят в Украину ?! Когда уже 7 лет идёт война ! Почему не запрещён въезд гражданам государства-агрессора ? Да хотя бы визовый режим не введён !
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14.06.2021 15:08 Відповісти
 
 