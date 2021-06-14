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Зеленський про заборгованість із зарплати медикам: Неприпустима ситуація для цивілізованої країни

Зеленський про заборгованість із зарплати медикам: Неприпустима ситуація для цивілізованої країни

Глава МОЗ Віктор Ляшко доповів президенту про ситуацію з виявленою заборгованістю перед медичними працівниками, яка виникла за квітень-травень поточного року.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зауважується, що Зеленський наголосив на необхідності жорсткої відповідальності чиновників за невиплату лікарям, аж до звільнення, і поставив завдання в найкоротші терміни ліквідувати заборгованість.

"Ця ситуація є неприпустимою для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - зазначив він.

Глава держави закликав очільника уряду та міністра охорони здоров'я взяти це питання під контроль.

На нараді також йшлося про те, що в Україні триває робота над створенням так званого ковід-сертифікату.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український "ковід-сертифікат" має з'явитися в застосунку "Дія".

Також нагадується, що в Україні відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями. На сьогодні 109 закладів охорони здоров'я вже випробували функціонал і видали електронні медичні висновки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) медицина (2115) Ляшко Віктор (1512) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+19
Пипец медикам. Учителя не дадут сбрехать - им Вова уже 4000 баксов зарплаты обеспечил
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14.06.2021 15:00
+12
В тебе заборгованість перед усіма. І перед медиками, і перед воїнами ВСУ, і перед громадянами по лікарняних, які не оплчуються вже третій місяць в період пандемії!
І тільки ти, твоя ОПа і твої депутатни профінансовані вчасно.
Ще й вся сімейка сидить на шиї платників податків.
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14.06.2021 15:03
+9
да тышо?! А Оно только узнало? У него же Хений Ляшко-2 цельный министр!
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14.06.2021 15:01
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Пипец медикам. Учителя не дадут сбрехать - им Вова уже 4000 баксов зарплаты обеспечил
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14.06.2021 15:00 Відповісти
да тышо?! А Оно только узнало? У него же Хений Ляшко-2 цельный министр!
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14.06.2021 15:01 Відповісти
В тебе заборгованість перед усіма. І перед медиками, і перед воїнами ВСУ, і перед громадянами по лікарняних, які не оплчуються вже третій місяць в період пандемії!
І тільки ти, твоя ОПа і твої депутатни профінансовані вчасно.
Ще й вся сімейка сидить на шиї платників податків.
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14.06.2021 15:03 Відповісти
Зеленский о задолженности по зарплате медикам: Недопустимая ситуация для цивилизованной страны - Цензор.НЕТ 12
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14.06.2021 15:03 Відповісти
ДПЗКУ не погано наростив прибутки на вивозі зерна зі стратегічних сховищ.
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14.06.2021 15:06 Відповісти
"Недопустимая ситуация для цивилизованной страны" - ви лишень подивіться настільки він обєспокоєний лікарями. Та за таку обєспокоєность можна простити невиплату 4000 баксів вчителям.
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14.06.2021 15:04 Відповісти
Так то ж в ЦИВІЛІЗОВАНІЙ))). Вова-виходь вже з коматозу,чи з ,,теплої,, ванни вилазь,безталанний ,,дуже дякую,, наш.
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14.06.2021 15:05 Відповісти
Зарплаты медиков пошли на 4000$ учителям.
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14.06.2021 15:05 Відповісти
І ще на посадку мільярда дерев залишилось)
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14.06.2021 15:10 Відповісти
а 4000$ учителей на приплату депутатам в конвертах )))
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14.06.2021 15:10 Відповісти
А приплата депутатам пошла на кабаки и проституток. А деньги проституток пошли медикам за лечение триппера и сифилиса. Круг замкнулся.
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14.06.2021 15:21 Відповісти
в цивилизованной стране клоуны безмозглые у власти не стоят
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14.06.2021 15:13 Відповісти
зато МВД получит дополнительно 800 млн на доплаты
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14.06.2021 15:19 Відповісти
Забрехався вкінець. Це тільки мені здається, що методи брехні клоЗЕта так схожі на брехню ..уйла?
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14.06.2021 15:20 Відповісти
Обдолбыш...
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14.06.2021 15:26 Відповісти
То есть 25 тысяч уже не ждать?
Задача хоть бы по четыре выплатить?
Дякуем величайшему защитнику врачей!!!
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14.06.2021 15:37 Відповісти
Идиот...
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14.06.2021 15:47 Відповісти
СУПЕРБАРЫГА , ворюга , негодяй имеет всех за лохов , а сам миллиарды кассирует
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14.06.2021 18:20 Відповісти
Зеленський з своєю шоблою спочатку ,шаленими темпами, грабує країну на "Великому крадівництві",а потім каже : А хто ето сделал ?
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14.06.2021 15:53 Відповісти
зебилы, давайте еще 6 млн баксов помощи Судану. Ведь какая разница кому помагать.
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14.06.2021 15:56 Відповісти
Зеленський про заборгованість із зарплати медикам: Неприпустима ситуація для цивілізованої країни - Цензор.НЕТ 5313
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14.06.2021 16:04 Відповісти
А денег в ковид-фонде хватило только на зарплату аваковцам, только они же героически боролись с ковидом. ЗЕлицемеры.
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14.06.2021 16:21 Відповісти
в цивилизованной стране зеленских в президенты не выбирают. Все остальное - это следствие.
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14.06.2021 16:32 Відповісти
о какой части света он говорит, когда называет ее цивилизованной страной?
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14.06.2021 18:55 Відповісти
 
 