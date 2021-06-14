Зеленський про заборгованість із зарплати медикам: Неприпустима ситуація для цивілізованої країни

Глава МОЗ Віктор Ляшко доповів президенту про ситуацію з виявленою заборгованістю перед медичними працівниками, яка виникла за квітень-травень поточного року.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зауважується, що Зеленський наголосив на необхідності жорсткої відповідальності чиновників за невиплату лікарям, аж до звільнення, і поставив завдання в найкоротші терміни ліквідувати заборгованість.

"Ця ситуація є неприпустимою для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - зазначив він.

Глава держави закликав очільника уряду та міністра охорони здоров'я взяти це питання під контроль.

На нараді також йшлося про те, що в Україні триває робота над створенням так званого ковід-сертифікату.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український "ковід-сертифікат" має з'явитися в застосунку "Дія".

Також нагадується, що в Україні відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями. На сьогодні 109 закладів охорони здоров'я вже випробували функціонал і видали електронні медичні висновки.

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