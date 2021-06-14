Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати
З опозиціонером Олексієм Навальним, який відбуває термін, поводитимуться так само, як і з іншими ув'язненими.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"До нього не ставитимуться гірше, ніж до будь-кого ще", - сказав Путін у відповідь на висловлювання журналіста про те, що Навальний "не є просто черговим ув'язненим".
Путін також запевняє, що версія про те, що він міг розпорядитися вчинити замах на Навального, не видається правдоподібною.
"У нас немає звички когось убивати", - сказав президент РФ, відповідаючи на запитання журналіста, чи має він стосунок до можливого замаху на опозиціонера.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебував у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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https://twitter.com/IvanSim007 Іван С. https://twitter.com/IvanSim007 @IvanSim007 https://twitter.com/IvanSim007/status/1404344304861077506 4 ч
Вятрович закликає виходити завтра 15.06 до ВР!
Зелені слуги Кремля вкрали ноутбук Комітету ВР і не з'явилися на його засідання.
Зараз вони десь у російському підпіллі втискують поправки, щоб вивести українське телебачення з-під Закону про мову.
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45
Потураєв викритий Миротворцем агент ФСБ, звідси такі атаки на мовний закон. зрозуміло, що поки в https://mobile.twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu сидить Баканов, до Потураєва в СБУ питань не буде адже роблять одну і ту ж справу.
😉
то все не за звичкою а по необхідності
Латентный брехун !!!
. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. . . . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... . . Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат коалицыи ????. . . ....... .... И оооочень много
Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль -- о русских. . .. ..
И, кстати, тогда была совсем другая цель - показать, что "мы можем и нам за это ничего не будет". И вот теперь вся та история поворачивается другим концом к П?%&здаболу. Ирония судьбы. Но кто ж теперь поверит, что у вас нет такой привычки? Успешно решили первую задачу, и этим сделали невозможной вторую. Стратеги, блин...
Эта мразь правду говорить не умеет. Категорически! И никогда не умела
Путину - скучно, и он так развлекается, прикалываясь над журналистами!
Лодка - утонула, танки - из военторга....