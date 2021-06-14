Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати

З опозиціонером Олексієм Навальним, який відбуває термін, поводитимуться так само, як і з іншими ув'язненими.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"До нього не ставитимуться гірше, ніж до будь-кого ще", - сказав Путін у відповідь на висловлювання журналіста про те, що Навальний "не є просто черговим ув'язненим".

Путін також запевняє, що версія про те, що він міг розпорядитися вчинити замах на Навального, не видається правдоподібною.

"У нас немає звички когось убивати", - сказав президент РФ, відповідаючи на запитання журналіста, чи має він стосунок до можливого замаху на опозиціонера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські силовики оголосили в розшук соратника Навального Жданова

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебував у комі.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.